Qué sigue a la pandemia

El covid-19 se dice permanecerá probablemente con vacunas y tratamientos y la semiparálisis actual se superará. Sin embargo dejará una realidad distinta a la que había antes del brote.

Sobre ese después se formulan perspectivas en dos niveles.

Una marcha hacia un poscapitalismo.

Cambios en el capitalismo neoliberal.

Foreign Affairs, la centenaria revista del Council on Foreign Relations, publicó un número especial, antes de la pandemia, dedicado a los graves desafíos que enfrenta el capitalismo. La ilustración de la portada es el toro emblemático de Wall Street súbitamente paralizado frente a un insondable abismo cuyo borde comienza a resquebrajarse. “Pero la grave preocupación que trasunta esta publicación es un claro indicio de que los intelectuales orgánicos de la burguesía imperial y sus grandes estrategas sienten que hay un espectro que ronda no sólo por Europa sino por todo el mundo: el espectro del pos-capitalismo… la posibilidad de una reconstrucción pos-capitalista, o tal vez “protosocialista”, de las sociedades contemporáneas es algo que no puede ser subestimado. Atilio A Boron, Rebelión

Un medio de ultraderecha ahora da espacio a afirmaciones radicales.

«El principio de la globalización es maximizar las ganancias… El capital es enemigo del ser humano, no podemos dejar todo al capital. Ya no producimos para las personas, sino para el capital. Ya dijo Marx que el capital reduce al hombre a su órgano sexual, por medio del cual pare a críos vivos”.

«La pandemia, en particular, pone de relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada sociedad. Piense por ejemplo en Estados Unidos: por el covid-19 están muriendo sobre todo afroamericanos. La situación es similar en Francia, donde como consecuencia del confinamiento, los trenes suburbanos que conectan París con los suburbios están abarrotados. Con el covid-19 enferman y mueren los trabajadores pobres de origen inmigrante en las zonas periféricas de las grandes ciudades; tienen que trabajar. El teletrabajo no se lo pueden permitir los cuidadores, los trabajadores de las fábricas, los que limpian, las vendedoras o los que recogen la basura. Los ricos, por su parte, se mudan a sus casas en el campo”.

“En Alemania, el covid-19 resalta las diferencias sociales. También mueren antes aquellos socialmente débiles. En los autobuses y metros abarrotados viajan las personas con menos recursos que no se pueden permitir un vehículo propio. El covid-19 muestra que vivimos en una sociedad de dos clases». Byung-Chul Han, Emol, editado por Ramón Jara A

La izquierda no se ha esforzado por proponer alternativas. Después de la caída del comunismo, la izquierda ha atravesado un largo periodo de desilusión y desánimo que no le ha permitido presentar alternativas para modificar el sistema económico. El Partido Socialista en Francia o el Partido Socialdemócrata en Alemania no han intentado realmente cambiar las reglas del juego en Europa tanto como debieran haberlo hecho. Thomas Piketty, sinpermiso

Es importante que la pandemia abra espacios a la preparación del cambio de civilización. Pero no existe aún el

convencimiento de los pueblos ni la fuerza política para realizarlo.

El veredicto final de esta crítica coyuntura, la más grave enfrentada por el capitalismo desde 1929, será sentenciado por la lucha de clases. Tal como lo he dicho en repetidas ocasiones no será una pandemia la que vaya a derribarlo sino la lucha de las fuerzas sociales y políticas empeñadas en construir un mundo mejor. Atilio A Boron, Rebelión

Lo próximo son cambios en la política del gobierno empresarial occidental y en las condiciones materiales y mentales de la humanidad.

Las potencias tradicionales necesitan someter a China y Rusia. China es la primera potencia industrial y Rusia la primera potencia nuclear. No hay espacio comercial para todos y se agotan los recursos naturales. La guerra fría occidental nunca terminó y la recesión por el coronavirus la agudizaría. En momentos de quiebra los demócratas transitan a su identidad fascista, en China gobierna el partido comunista.

«Las consecuencias [de la pandemia] van a observarse, sin duda, en las esferas política y militar, en la esfera de seguridad, de seguridad económica y ecológica, en la esfera humanitaria», ha declarado el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. El impacto en el ámbito militar debería ser considerado por los líderes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. RT

El mundo gastó 73.000 millones de dólares en armas nucleares en 2019, y la mitad corresponde a EE.UU. La suma equivale a un gasto en 2019 de 138.699 dólares cada minuto y representa un aumento de 7.100 millones de dólares en comparación con el año anterior. RT

En las últimas semanas han ido en aumento las misiones de los buques y bombardeos estadounidenses en el Pacífico. EE.UU. ha enviado tres veces bombarderos B-1 a la región, incluidos el mar del Sur de China y la isla de Guam. Hispantv

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha hecho uno de sus comentarios más fuertes respecto a China. «Hay muchas cosas que podemos hacer». «Podríamos cortar toda la relación». «Ahora, si lo hicieras, ¿qué pasaría?». «Ahorrarías 500.000 millones de dólares si cortaras toda la relación». RT

Donald Trump extendió por un año la orden que prohíbe a empresas norteamericanas usar equipamiento de Huawei. El Mostrador

China se mantiene firme en avanzar hacia una sociedad modestamente próspera en todos los aspectos. Xinhua

China necesita dotarse de hasta 1000 ojivas nucleares en un tiempo relativamente corto y tener al menos 100 misiles estratégicos DF-41 para frenar las amenazas estadounidenses, dijo el viernes el editor en jefe del periódico estatal Global Times. Hispantv

China insta a Francia a anular inmediatamente un acuerdo militar que tiene firmado con Taiwán. “Solo hay una China en el mundo, y Taiwán es una parte integral de China”, ha dejado claro. Hispantv

El flujo de inversión extranjera directa en China sube 11,8 % en abril. Xinhua

Las potencias trabajan para atraer a los grandes empresarios rusos a una integración con los intereses europeos en lugar de mirar a Asia. En el pasado Moscú con Yeltsin se sometió. Con Putin en el gobierno Occidente se enfrenta a una Rusia aliada a China y amiga de países opuestos al poder imperial.

Rusia está dispuesta a ayudar a Venezuela a investigar la fallida incursión marítima que tuvo lugar el 3 de mayo declaró el ministro Serguéi Lavrov. «Nuestros servicios de inteligencia están en contacto, y si en virtud de acuerdos correspondientes se recibe una solicitud de asistencia, por supuesto, se considerará», dijo Lavrov. Sputnik

El Gobierno de Venezuela entregó una nota de protesta al Reino Unido por su apoyo a un plan firmado por el diputado Juan Guaidó. Sputnik

Rusia y Venezuela negocian el lanzamiento de vuelos directos con posibilidad de transporte adicional de mercancías, comunicó el embajador ruso en Caracas, Serguéi Melik-Bagdasárov. Sputnik

Los presidentes de Rusia y Cuba, Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel, mantuvieron una conversación telefónica. Ambos mandatarios expresaron su interés en fortalecer aún más sus relaciones “excelentes” en todos los ámbitos, recoge un comunicado del Kremlin. Hispantv

Angela Merkel cita «pruebas contundentes» de que su oficina fue blanco de un «ataque de pirateo» ruso. RT

Una gran parte de la humanidad va a sufrir los efectos de la pandemia. En su vida diaria las necesidades básicas, la relación social y la salud mental van a agravarse profundamente.

Noah Smith: Según estudios la desigualdad de los ingresos se agrava en los cinco años posteriores a una epidemia. Los trabajadores con salarios bajos tienden a ser los primeros en perder sus empleos y los últimos en ser contratados nuevamente. Debido a la pérdida de ingresos por la crisis muchos gobiernos intentan apretarse el cinturón con menos servicios sociales y pagos de subsidios para los pobres y la clase media lo que persiste después de que el peligro inmediato ha pasado. La globalización en retirada hará que muchos países pobres sufran el derrumbe de los precios de los productos básicos de exportación. Bloomberg, Emol, editado por Patricia Marchetti

A pocos días de salir de la cuarentena el próximo lunes 18 de mayo, varias regiones muy pobladas de India han suspendido, por decretos, gran parte del derecho laboral con la esperanza de atraer a más inversores extranjeros. Indignados, los sindicatos denuncian una peligrosa vuelta atrás. Sebastien Farcis, RFI

Casi 3 millones de trabajadores despedidos en Estados Unidos solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada. Sumando la nueva cifra, ascienden a 36 millones los que han solicitado el seguro, en los dos meses transcurridos desde que el covid-19 obligó a millones de empresas a cerrar sus puertas. Cubadebate

«Viviremos como en un estado de guerra permanente». El coronavirus podrá imponer cuarentenas biopolíticas, pérdida de libertad, fin del buen vivir o una falta de humanidad generada por la histeria y el miedo colectivo. «Con la pandemia nos dirigimos hacia un régimen de vigilancia biopolítica. No solo nuestras comunicaciones, sino incluso nuestro cuerpo, nuestro estado de salud se convierten en objetos de vigilancia digital. Byung-Chul Han, Emol, editado por Ramón Jara A

El ministro Lavrov sostiene que el restablecimiento completo de las comunicaciones a nivel mundial requerirá mucho tiempo y no cree que se produzca una vuelta a la misma vida que llevábamos antes de la pandemia. «No creo que se consideren apropiadas las medidas redundantes, pero no espero la libertad que existía hasta ahora». RT

El capitalismo necesita crecimiento económico y por tanto una explotación del medio ambiente insostenible.

A la vista de su impulso destructivo, el escritor alemán Arthur Schnitzler compara la Humanidad con una enfermedad. Nos comportamos con la Tierra como bacterias o virus que se multiplican sin piedad y finalmente destruyen al propio huésped. Crecimiento y destrucción se unen. Schnitzler cree que los humanos son solo capaces de reconocer rangos inferiores. Frente a rangos superiores es tan ciego como las bacterias. Byung-Chul Han

El problema a resolver es la existencia del capitalismo.

POR UNA CIVILIZACIÓN SOSTENIBLE SOLIDARIA

Mientras no haya movimientos y partidos civilizatorios todos ellos, como las masas ciudadanas, son conservadores

