NI LA CLASE POLITICA NI EL GOBIERNO ENTIENDEN LAS RAZONES DE LA MOVILIZACION SOCIAL ANTINEOLIBERAL QUE TIENEN FRENTE A SUS NARICES

por Enrique Villanueva

Asamblea constituyente es la palabra de los oprimidos, es el camino para un nuevo sistema de pensiones, sueldos dignos para terminar con el abuso de poder y la corrupcion. Con la brutal e hipócrita violación a los DDHH.

Desde un gobierno y un congreso sin credibilidad no pueden modelar la voluntad política de la mayoría en las calles, para con medidas parches dejar todo como esta o un poquito mejor.

No pueden hacernos olvidar a los asesinados . A quienes perdieron sus ojos a quienes han sido torturados torturadas y violadas por la cobardía y brutalidad policial.

La voluntad política de la juventud rebelde se expresa sin rodeos, sin entranparse en la mediocridad de lo posible y de pactos politicos cocinados.

La violencia del vandalismo y delincuencial . La violencia policial , no son parte de este gran proceso movilizador y solidario. Lo han desatado para intimidar a un pueblo que empieza a recorrer el camino libertario .

PLEBISCITO.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE .

NUEVA CONSTITICION ESE ES EL CAMINO .

Me gusta: Me gusta Cargando...