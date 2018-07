MDP respalda crítica de Alberto Mayol contra la parlamentarización y la exclusión en el Frente Amplio.

En días recientes Alberto Mayol ex candidato presidencial en las primarias legales del Frente Amplio y fundador del Movimiento Democrático Popular MDP, criticó la decisión impuesta de manera sorpresiva y sin ser consensuada en la Mesa Nacional del Frente Amplio con la creación de una nueva instancia ejecutiva que excluye a varios partidos y movimientos integrantes de la coalicion y que consagra un principio excluyente para la toma de decisiones polticas y ejecutivas del Frente Amplio basado en privilegiar la participación de aquellos partidos y movimientos que tengan parlamentarios o que se encuentren inscritos en una legalidad que el propio FA ha señalado en múltiples ocasiones que quiere modificar estructuralmente.

Lo anterior, no sólo discrimina a fuerzas como el MDP que integra Alberto Mayol (y otras como SOL, ND, y Partido Pirata) sino que también deja fuera a los Territorios y Grupos funcionales y temáticos del Frente Amplio y tiende a parlamentarizar el FA desde una lógica de funcionamiento institucional exactamente contraria a la que se dice querer cambiar.

A continuación la declaración pública del MDP sobre el tema:

