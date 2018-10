La descolonización del Sáhara Occidental y el tour de los operadores de Marruecos en la ONU contra la independencia saharaui.

Cada año en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sesiona la IV Comisión de Descolonización.

En este 73 Período de Sesiones

de la ONU y ante la Comisión de Descolonización, representantes de Estados y de organizaciones de la sociedad civil de todo los continentes concurren para solidarizar con la justa causa de la independencia saharaui exigiendo sin dilaciones la descolonización definitiva del Sáhara Occidental y el retiro de la monarquía marroquí, ocupante colonialista e ilegal de ese territorio.

Todas las solicitudes ante la ONU se fundamentan en las Resoluciones de las Naciones Unidas sobre el derecho inalienable de los pueblos bajo ocupación colonial y a su libre determinación e Independencia en conformidad con la histórica y vigente Resolución 1514.

Cada año, asisten también a la Comisión que sesiona en la ONU en Nueva York, grupos que representan los intereses y defienden al ocupante colonial. Una variopinta delegación de personas y organizaciones de fachada, financiadas por el reino de Marruecos, a quienes recluta y contrata para rechazar la legítima lucha del pueblo saharaui por su independencia. La Monarquía Marroquí despilfarra en esta estrategia de compra de conciencias y vocerias millones de dólares que provienen de la explotación y el pillaje de los recursos naturales de los territorios saharauis ocupados. Se financian así, los onerosos gastos de políticos, parlamentarios, periodistas, pseudo académicos e incluso de deportistas que tienen como tarea atacar y tergiversar la legítima lucha de autodeterminación e independencia saharaui.

Este año no le tocó a ningún chileno hacer el tour marroquí contra los saharauis en la gran manzana. Sin embargo, en Chile cuentan con un reducido grupo de parlamentarios y algunos periodistas junto a ex agentes de los servicios de inteligencia de la dictadura de Pinochet los que son financiados a través de Centros de Estudios y Fundaciones de fachada y se les proporcionan suculentos viajes con ‘todo incluído” para trabajar en Chile y en la región ( por ej en el Parlamento Andino) contras saharauis y sus aliados argelinos y denigrar a las Asociaciones de solidaridad con la RASD y el Frente Polisario tanto de Chile como en Latinoamerica.

Utilizan como modus operandi el reclutamiento y contratación de ex izquierdistas arrepentidos, ex activistas renegados que trabajan como mercenarios de Marruecos hoy codo a codo con ex agentes e informantes de los siniestros servicios de inteligencia de la dictadura militar Pinochetista.

En sus virulentos y sistemáticos ataques para denigrar la lucha anticolonialista por la independencia saharaui, no trepidan en utilizar y manipular en contra de esta causa temas completamente ajenos como bien lo demuestra Mario Concha Vergara, quién escribe con un lenguaje chauvinista y pseudo nacionalista sobre el diferendo entre Chile y Bolivia en la Corte Internacional de la Haya para atacar a saharauis y argelinos. El autor del insólito artículo se presenta como integrante de un inexistente organismo de fachada que lleva el nombre del respetado ex Primer Ministro sueco Olof Palme. Pero Concha Vergara, es Vice Presidente integrante del Centro de Estudios del Magreb, organismo creado y financiado por Marruecos en Chile para combatir y denigrar a los saharauis y a las y los chilenos y desde ahí también a otros latinoamericanos que apoyan la lucha Saharaui. El Centro Marroquí en Chile, es dirigido por Juan Carlos Moraga, ex informante de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) el siniestro y represivo organismo creado por Pinochet y que fuera descubierto y denunciado por haber sido un agente infiltrado del Pinochetismo en una fracción del socialismo chileno en tiempos del régimen dictatorial.

El mundo atraviesa hoy por grandes convulsiones, conflictos y guerras con intervenciones imperialistas, que generan crisis humanitarias provocando desplazamientos de poblaciones, nuevos y masivos campamentos de refugiados y flujos migratorios de miles de seres humanos desde los países del sur hacia los países del Norte. En ese contexto, sigue resonando como una gran herida abierta el conflicto de descolonización pendiente que afecta dramáticamente al pueblo saharaui.

Es indispensable y urgente que la comunidad internacional se comprometa con acciones y medidas de presión concreta para obligar a Marruecos a retirarse del territorio perteneciente al pueblo saharaui y obligar a la Monarquía Marroquí a no bloquear el Referéndum de Autodeterminación para que de una vez por todas el pueblo saharaui pueda conquistar de manera pacífica su negada independencia.

Si la ONU, como máxima representante de los Estados y pueblos del mundo no puede hacer cumplir sus propias Resoluciones y colaborar activamente en la descolonización del Sáhara Occidental y en la autodeterminación definitiva del pueblo saharaui, tampoco podrá hacer frente de manera creíble y eficaz a los múltiples conflictos globales que en distintos puntos del planeta requieren de la colaboración multilateral, basada en la solución pacífica de los conflictos, en el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos principios sobre los que se fundó las Naciones Unidas.

Prensa.Werken Rojo

