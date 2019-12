Gran Bretaña: después de las elecciones generales, mantenerse firme en las políticas socialistas para detener los ataques conservadores

Declaración del Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales) del 13 de diciembre de 2019

Imagen. Miembros y simpatizantes del Partido Socialista y Jóvenes Socialistas que se manifiestan contra los conservadores (foto Paul Mattsson)

Los conservadores han ganado una mayoría parlamentaria sustancial en las elecciones generales en el Reino Unido. El discurso de victoria del líder conservador Boris Johnson habló sobre ser un «conservador de una nación» y prometió aumentar el gasto en el NHS. Esto es una mentira. Cuando Maggie Thatcher ganó en 1979, citó a Frances de Asís, prometiendo traer armonía y esperanza a Gran Bretaña.

En cambio, ella gobernó sin piedad y atacó a la clase trabajadora. Johnson hará lo mismo y no gobernará para la «nación entera» sino para los multimillonarios. Su manifiesto prometía un asalto inmediato a los derechos de los trabajadores ferroviarios a la huelga. Esto, combinado con las recientes decisiones judiciales antidemocráticas brutales contra el sindicato de trabajadores postales, el CWU, da una idea de los ataques a los derechos de los trabajadores por venir.

Pero los ataques de Johnson contra los sindicatos y la clase trabajadora en su conjunto pueden ser derrotados. La aparente fortaleza del gobierno de Johnson se verá destruida por los próximos eventos. En 1987, Margaret Thatcher tenía una mayoría de 102. En 12 meses comenzó la campaña de impago masivo contra el impuesto electoral, liderado por Militante, ahora el Partido Socialista. Convirtió a la Dama de Hierro en documentos de hierro, forzando su renuncia en 1990. Hoy, el partido Tory es mucho más débil de lo que era entonces. Está amargamente dividido, y Johnson solo ha podido ganar al distanciarse de su propio partido, utilizando la retórica populista para afirmar falsamente que está defendiendo a «la gente».

Esta fue una «instantánea», un resultado muy efímero, incluso Johnson tuvo que reconocer que los trabajadores solo le habían prestado sus votos. En el período inmediato posterior a las elecciones, seguramente habrá una amarga decepción, incluso desesperación, por parte de los trabajadores y los jóvenes que pueden ver lo que significará un gobierno de Johnson.

Sin embargo, su ira encontrará una salida y luchas masivas, como las que tienen lugar en Francia, Chile y muchos otros países, llegarán a Gran Bretaña.

El movimiento obrero necesita un consejo de guerra urgente para planificar una lucha contra los ataques de Johnson, en primer lugar en apoyo de los trabajadores postales, ferroviarios y otros actualmente en disputa, y para controlar la ira y darle una forma organizada. Una parte vital de esa resistencia es la lucha por las políticas socialistas.

Los políticos y comentaristas capitalistas, y la derecha laborista, se están alineando para argumentar que el pobre resultado de Labour fue causado por el manifiesto izquierdista del líder laborista Jeremy Corbyn. Esto no tiene sentido. De hecho, los laboristas obtuvieron 10,2 millones de votos, la segunda vez bajo Corbyn alcanzó más de 10 millones de votos, algo que Blair no logró después de las elecciones de 2001, ni Brown ni Miliband.

La mayoría de las políticas en el manifiesto de Corbyn tienen un apoyo público abrumador, incluida la nacionalización que propuso. Los blairitas afirman que el llamado «manifiesto de los años setenta» estaba desactualizado, pero es su adoración a la élite capitalista lo que está desactualizado.

Las políticas de Corbyn de un salario mínimo de £ 10 por hora, construcción masiva de consejos municipales, finalización de contratos de cero horas, educación gratuita y más, serían un verdadero paso adelante para millones de trabajadores que han sufrido una década de niveles de vida en descenso.

El manifiesto de Corbyn y, sobre todo, el entusiasmo que un gobierno liderado por Corbyn habría engendrado, aterrorizaron a la clase capitalista, que movió el poder para evitar que Corbyn ingresara al Número Diez.

Los medios capitalistas llevaron a cabo una cruel campaña de calumnias contra Corbyn, probablemente mayor que en cualquier elección desde que los laboristas ganaron en 1945, cuando se acusó a los laboristas de querer introducir una Gestapo pero introdujeron el NHS y otras reformas.

No deberíamos esperar menos de los medios de comunicación, que son propiedad principalmente de multimillonarios o, en el caso de la BBC, es un brazo del estado capitalista que siempre ha defendido sus intereses.

Ya en la huelga general de 1926, afirmó ser «independiente» al tiempo que prohibía los discursos del líder laborista e incluso del arzobispo de Canterbury, porque se lo consideraba demasiado conciliador. Como demostró 1945, sin embargo, con un claro programa de lucha es posible atravesar las mentiras de los medios capitalistas.

Sabotaje blairita

En esta elección, la clase capitalista tuvo otro aliado importante en la batalla para derrotar a Corbyn: los blairitas. Quince ex parlamentarios laboristas sacaron enormes anuncios en periódicos del norte el día antes de las elecciones instando a la gente a no votar por Corbyn.

Este sabotaje abierto fue solo un paso más allá que muchos parlamentarios que se quedaron dentro del Partido Laborista pero que socavaron abiertamente a Corbyn, al no mencionarlo ni el manifiesto en sus folletos.

Esta elección ya se está comparando con la derrota de Labour bajo Michael Foot en 1983. En esa ocasión, no fue el manifiesto de izquierda, sino los traidores de derecha, el SDP, que abandonaron Labor y dividieron el voto, que fue la razón principal de la derrota. Esta vez, sus sucesores, los blairitas, trabajaban principalmente para derrotar a Corbyn desde dentro del partido.

Sin embargo, fueron los compromisos que el liderazgo laborista hizo con los blairitas la razón central de esta derrota, sobre todo en el Brexit. Una franja de áreas de la clase trabajadora con licencia para votar vio a los laboristas como un partido que quería «quedarse». Incluso el comentarista de derecha del Sunday Times, Dominic Lawson, reconoció esta semana pasada, declarando, «los centristas del Laborismo explotaron esto, no su líder zurdo».

Lawson continuó diciendo lo obvio: «Son los centristas, apoyados por el ex líder laborista Tony Blair y su antiguo médico Alistair Campbell, quienes sacaron al partido de su política de respetar el resultado del referéndum de 2016».

Continúa señalando que Corbyn nunca apoyó a la UE, pero para convencer a los parlamentarios laboristas pro-UE de unirse a un gabinete en la sombra aceptó a regañadientes hacer campaña para permanecer en el referéndum, y ha hecho concesiones tras concesiones desde entonces.

Ira contra el sistema

Como el Partido Socialista siempre ha argumentado, el voto de la clase trabajadora por el Brexit fue un grito de rabia contra todo lo que habían sufrido en una década de austeridad. Si Corbyn, como lo hicimos nosotros, hubiera tomado una posición diferente en el referéndum de la UE, los nacionalistas conservadores de derecha no habrían tenido el espacio para dominar la campaña del Brexit como lo hicieron.

Debería haber defendido en 2016 una votación para el Brexit con el argumento de oponerse al club de jefes de la UE, con sus leyes pro privatización y anti-clase trabajadora, en lugar de una nueva colaboración de los pueblos de Europa sobre una base socialista.

Incluso después de este error, las elecciones anticipadas de 2017 mostraron cuán prometedor es respetar el referéndum de la UE y negociar un Brexit en interés de los trabajadores, podría ganar votantes de clase trabajadora. Más de un millón de personas que habían votado previamente a Ukip votaron a los laboristas en esa elección.

Esta vez, sin embargo, la neutralidad de Corbyn, combinada con meses de parecer colaborar en el parlamento con los restantes capitalistas pro-capitalistas, Jo Swinson, Ken Clarke y otros, le permitieron a Johnson afirmar que era el único candidato que podía «hacer Brexit».

Un número considerable de trabajadores que votaron por el Brexit y algunos votantes restantes que estaban hartos de la parálisis del Brexit y solo querían que se «clarificara», prestaron su voto a Johnson, a menudo tapando la nariz para hacerlo. Estarán muy decepcionados.

La clase capitalista, la mayoría de los cuales quiere permanecer tan estrechamente alineada con la UE como sea posible, espera en contra de la esperanza de que, habiendo ganado una clara mayoría, ahora Johnson puede ser presionado para negociar un acuerdo final en su interés.

Hay más de 130 parlamentarios por permanecer conservadores que pueden luchar por ese puesto. Johnson puede hacer lo que quiera, lo que seguramente significará extender el período de transición más allá del final del próximo año. Eso reabriría las divisiones en el partido Tory, y rompería la mentira de que Johnson «terminará con Brexit».

Como quiera que Johnson lo juegue, su acuerdo Brexit es un trato vicioso a favor de las grandes empresas que socava aún más los derechos de los trabajadores. En el contexto de la creciente crisis económica, cualquier ilusión de que Johnson representa «para el pueblo» será destruida por las acciones del gobierno.

En la próxima agitación, habrá una gran necesidad de un vehículo político para representar a la clase trabajadora: un partido de trabajadores de masas. Los trabajadores bajo Corbyn no se han convertido en un partido así, sino que fueron, en el mejor de los casos, «dos partidos en uno»: un posible partido de trabajadores alrededor de Corbyn y un partido capitalista blairista. Los partidarios de Corbyn tienen que aprender urgentemente las lecciones de esta derrota.

No fue solo en Brexit que las concesiones a los blairistas minaron el mensaje de Corbyn. Durante esta campaña electoral hubo una política de no atacar el historial de los anteriores gobiernos laboristas. Esto permitió, por ejemplo, que Johnson afirmara que los laboristas eran responsables de gran parte de la privatización en el NHS. Corbyn, en lugar de atacar el historial de Blairites en PFI y señalar que votó en contra, se dejó ensuciar por el historial de New Labour.

En todo el país, los consejos laboristas bajo Corbyn han continuado implementando austeridad, alegando que no tienen «opción». Después de 40 años de gobiernos, conservadores y nuevos laboristas, defendiendo los intereses de la élite capitalista, la mayoría está obligada a ser cínica ante las afirmaciones de ser anti-austeridad.

Si incluso uno o dos consejos laborales, con el apoyo de Corbyn y McDonnell, se hubieran negado a realizar recortes en los empleos y servicios públicos y hubieran comenzado a construir casas masivamente, habría hecho más para convencer a los trabajadores de las credenciales anti-austeridad del Laborismo que mil palabras.

En cambio, solo en West Midlands, 20,000 trabajadores del gobierno local fueron despedidos durante la última década, principalmente por los consejos laboristas.

Camino de Liverpool

El papel positivo de los concejales contra los recortes es una lección clave de la lucha del Ayuntamiento de Liverpool, en el que desempeñamos un papel de liderazgo en la década de 1980. Al enfrentar y derrotar a Thatcher, construir 5.000 casas del consejo y crear empleos, provocamos un cambio hacia los laboristas que, si se hubiera repetido a escala nacional en las elecciones generales de 1987, habría llevado a un gobierno laborista mayoritario.

La izquierda laborista también cometió serios errores en la cuestión nacional en Escocia, lo que resultó en que el laborismo se redujera nuevamente a un solo asiento, con el SNP capitalista logrando ganancias.

Para que el programa anti-austeridad de Corbyn se escuchara en Escocia, los laboristas tenían que apoyar el derecho del pueblo escocés a la autodeterminación. Dado el dominio de los conservadores en Westminster, es probable que las demandas de independencia en Escocia crezcan rápidamente.

A raíz de esta derrota, la derecha laborista ya exige que Corbyn se vaya de inmediato. Sería un gran error para los corbynistas retirarse ante el ataque de Blairite. En cambio, deben tomar urgentemente las medidas que el Partido Socialista ha estado pidiendo durante los últimos cuatro años.

Se debe convocar de inmediato a una conferencia sobre el movimiento obrero, de todos aquellos sindicatos y socialistas que quieran defender el programa de Corbyn contra los ataques de los blairitas, para discutir un programa para transformar a los laboristas en un partido obrero con un programa socialista claro.

La democratización del partido, incluida la restauración de los derechos de los sindicatos, la introducción de la reselección obligatoria y la organización federal con el Partido Socialista y otras personas alentadas a afiliarse, sería un paso importante.

Sin embargo, la medida más importante sería adoptar una posición clara y firme para que los laboristas sean un verdadero partido antiausteridad en palabras y hechos, sin lugar para los parlamentarios y concejales que implementan ataques Tory contra la clase trabajadora. Desafortunadamente, al menos en la noche de las elecciones, este no era el enfoque de la izquierda laborista.

Necesitan con urgencia detener la retirada, y ponerse de pie y luchar. Incluso si no lo hacen, la ardiente necesidad de un partido de trabajadores en masa continuará y la tarea de crear uno, de una forma u otra, se planteará como parte de las poderosas batallas para derrotar al gobierno de Johnson. El Partido Socialista jugará un papel clave en esta lucha.

Los sindicatos deben organizarse ahora para planificar acciones para movilizar a los trabajadores y jóvenes para defender el NHS, los servicios públicos, el medio ambiente, los beneficios y los derechos de los trabajadores contra los ataques de Johnson

Culpa a los blairitas; Echar a los saboteadores pro-capitalistas; Refundar a los laboristas como un partido obrero democrático masivo con políticas socialistas

¡Únete a la lucha! ¡Únete al Partido Socialista!

