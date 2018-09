Chile – Vlado Mirosevic: tensiona al Frente Amplio para marginar a los sectores de izquierda

AND Noticias

En la mañana de hoy 4 de septiembre se supo de la renuncia indeclinable a la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores por parte del diputado Vlado Mirosevic, acusando a los sectores de izquierda del Frente Amplio de no apoyar la defensa de los derechos humanos. La directiva del Partido Liberal afirmo en una declaración que “No estamos dispuestos a transar nuestras más profundas convicciones por la soberbia que en reiteradas ocasiones ha manifestado un minoritario sector de nuestra coalición”

Pero las críticas no han quedado ahí, responsabilizan directamente a la diputada Claudia Mix, al Partido Poder y a Alberto Mayol del Movimiento Democrático Popular. El diputado Mirosevic sostuvo al diario La Tercera, que si bien ellos no podían sacarlo de la presidencia por no tener representatividad, sí podían censurarlo al interior del conglomerado “y yo represento a una coalición”. “Ojalá que esto sirva para definir quiénes tienen que seguir en el Frente Amplio y quiénes no, porque quienes no defienden los derechos humanos no pueden seguir”. En referencia a la diputada Claudia Mix “no debiera haber ningún dirigente que relativice en materia de Derechos Humanos”.

Junto lo anterior, el Partido Liberal ha generado un gallito dentro del Frente Amplio, que tiene el propósito de marginar a los sectores de izquierda del FA, poniendo en la disyuntiva al resto del FA con la sentencia: “se tiene que abrir un debate sobre quiénes pueden estar o no en el Frente Amplio”.

El partido Liberal abre un escenario complejo y de profunda crisis del FA, pues instala una verdadera imposición, donde las demás organizaciones deben definir ante la premisa “ellos o yo”.

En tanto, Esteban Silva, representante del Movimiento Democrático Popular en la Mesa Nacional del Frente Amplio, trata de situar el conflicto desde una óptica política y afirma “En primer lugar, valoro la renuncia del diputado Mirosevic a la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exterior pues es una medida que contribuirá a reducir las fricciones y desacuerdos que se han producido en el Frente Amplio en materia de relaciones internacionales.”

Señala que “No hay que caricaturizar ni ser reductivista sobre las diferencias en el Frente Amplio desde el cual pretendemos ser una alternativa de transformación y de gobierno para Chile.”

Y sitúa el contexto de la discusión dentro del FA “Para nosotros la discusión que debemos tener en el FA no es sobre Derechos Humanos cómo se quiere plantear de manera errónea e interesada, pues sobre ellos todos estamos por su defensa y promoción tanto en Chile como en el mundo, sino que debemos discutir sobre cómo procesar los desacuerdos como los que tenemos con los Liberales en el plano de las relaciones internacionales del Estado de Chile. Y en este sentido tenemos diferencias importantes con el diputado Mirosevic, pues para nosotros Chile debe tener una política Exterior sin fronteras ni barreras ideológicas como la que busca imponer Roberto Ampuero y la derecha.”

Silva precisa el error de Mirosevic y los liberales “Cuando el diputado Mirosevic encabeza iniciativas y resoluciones para desconocer los resultados de elecciones democráticas en países como Venezuela y llama a desconocer sus procesos institucionales estamos ante una diferencia ideológica y de política internacional y no de un tema de derechos humanos como se nos quiere hacer creer.

Finalmente indica “Invitamos al Diputado Mirosevic y a los amigos liberales a discutir estos temas personalmente y en el seno del Frente Amplio con altura de miras y respeto.”

Por su parte la diputada del Frente Amplio Pamela Jiles, también respondió via Twitter al liberal Vlado Mirosevic: “Vlado Mirosevic habla de “un minoritario sector de nuestra coalición que relativiza los DDHH”. Es él quién ha relativizado los DDHH y somos 1 amplia mayoría los frenteamplista q no traicionaremos a nuestros pueblos hermanos. Ojo: No debe asumir otro relativista en ese cargo.”

