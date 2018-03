Chile: La transición agotada y la alternativa del Frente Amplio – Análisis y perspectivas.

El ambiente político previo a los cambios.

La lucha de los pingüinos (estudiantes secundarios) el año 2006, marco un cambio profundo en la situación política chilena, por primera vez desde la salida de la dictadura se ponía en tela de juicio a los gobiernos de la Concertación y la continuidad de las políticas neoliberales de la dictadura que estos mantuvieron plenamente vigentes a pesar de la promesas de cambio que habían hecho.

El año 2006 también vimos el comienzo de las protestas de los trabajadores subcontratistas por mejorar sus condiciones de trabajo y de salarios, fundamentalmente de las áreas de la minería y las forestales. El 3 de mayo de 2007 ocurre el brutal asesinato de un trabajador subcontratista forestal, Rodrigo Cisterna, que fue acribillado por carabineros durante una protesta.

Durante este periodo también vimos un movimiento mapuche bastante activo en las luchas por la recuperación de su territorio, tanto que bajo el primer mandado de la señora Bachelet ocurren tres asesinatos emblemáticos de jóvenes mapuche, José Huenante, 16 años (desaparecido hasta hoy), Matías Catrileo (22 años) y Jaime Mendoza Collio de 24 años, los tres se han convertido en símbolos de la lucha del pueblo mapuche.

Todo este descontento que estaba surgiendo en la población fue lo que llevo a que por primera vez la Concertación pierda el gobierno a manos de un empresario multimillonario llamado Sebastián Piñera (año 2009). Hay que dejar claro que más que ganar Piñera por un apoyo propio, lo que realmente ocurrió fue que la gente voto contra la Concertación y la continuidad de las políticas económicas de la dictadura que estos seguían implementando.

Paradójicamente el gobierno de Sebastián Piñera favoreció sin quererlo la movilización social, todos los aparatos de la Concertación dejaron de cumplir su rol de control de las organizaciones sociales y el gobierno Piñera se debilitó con rapidez. Bajo el gobierno de Piñera el año 2011 vimos las multitudinarias e históricas luchas estudiantiles, que muchos todavía recuerdan en todo el mundo.

Junto a las luchas estudiantiles también vimos varias movilizaciones regionales, en enero de 2011 empezaron las protestas en Magallanes (extremo sur de Chile), protestas que contaron con una amplia participación ciudadana. Aysén también se hace presente con sus protestas en este periodo, toda la ciudad se movilizo para exigir una serie de demandas regionales, entre otras cosas exigían, una solución al alto costo de los combustibles, salud de calidad, sueldo mínimo regionalizado, una universidad pública regional. Por otro lado el movimiento en defensa del medio ambiente se hace presente con una fuerte campaña a nivel nacional en contra de la construcción de una represa en Aysén, realizando marchas en todo el país en contra de HidroAysen.

Surge la Nueva Mayoría.

Una vez fuera del poder la Concertación empieza a hacer nuevos esfuerzos para retomarlo, para ello, integra al Partid Comunista, que nunca había sido dejado entrar a este conglomerado y proceden a rebautizarse, pasando a llamarse Nueva Mayoría y tratando de despertar grandes expectativas de “reformas” entre la población, como Asamblea Constituyente, educación gratuita, reforma y moralización de la política y la promesa de recuperación de derechos sociales para los trabajadores.

El sistema electoral estaba perfectamente calculado para garantizar que representantes de solo dos fuerzas la derecha y la Concertación fueran elegidos. Ambas con un programa de capitalismo neoliberal, bastante parecido. La gran diferencia entre los bloques aparecía respecto a su relación con la pasada dictadura, y con sectores de la derecha pinochetista haciendo esfuerzos para desembarazarse del lastre electoral que es el pasado de la dictadura cívico militar.

El carácter del Frente Amplio.

Primero que nada hay que decir que es extremadamente heterogéneo. El Frente Amplio tuvo un gran éxito electoral porque con su centrismo izquierdizante da cuenta del grado de radicalización en curso todavía en sus primeras etapas de sectores de la sociedad chilena.

El grueso de los dirigentes del FA tiene simpatías izquierdistas confusas, incluso se declaran anti neoliberales, y algunos de los 14 grupos que componen el frente incluso anti-capitalistas.

La dirección del FA compuesta mayoritariamente por ex líderes estudiantiles surgido de las Universidades de las elites, hicieron esfuerzos por dejar a la izquierda, fuera de la coalición y sin candidatos al parlamento, no lo consiguieron completamente.

La izquierda consiguió meterse en el FA “por la ventana” a pesar de las constantes maniobras para dejarla fuera. Especialmente alrededor de la candidatura para las presidenciales de Alberto Mayol, un joven sociólogo y académico brillante, se constituyó un polo de izquierda, del que se formó posteriormente el MDP (Movimiento Democrático Popular). Socialismo Revolucionario (CIT en Chile) ha sido parte de ese proceso, con compañeros de SR formando parte del comando de la campaña primaria de Mayol. En las elecciones primarias para designar el candidato presidencial, Alberto Mayol sacó más de 100 mil votos contra más de 200 mil de Beatriz Sánchez respaldada por la mayoría del FA.

El renacido movimiento obrero y popular, hasta ahora se ha expresado en las movilizaciones y en el programa de la Coordinadora de NO + AFP, después de algunas vacilaciones este fue integrado en el programa del FA. La alta y poco esperada votación de Beatriz Sánchez que estuvo a punto de superar a Alejandro Guillier, al candidato de la Nueva Mayoría, se debe en gran parte al apoyo que dieron al movimiento NO + AFP.

Que es el Frente Amplio y que representa

El Frente Amplio es el resultado de la lucha que dio el movimiento estudiantil por más de una década, el punto de inicio más claro de este ciclo fue la lucha de los “pingüinos”, (estudiantes secundarios) el año 2006. Luego sin lugar a duda la lucha estudiantil más relevante fue la que se dio el año 2011, que puso a millones de personas en las calles, no solo a los estudiantes universitarios y secundarios.

En este periodo los estudiantes dieron las luchas más importantes desde la época de la dictadura, ahora lo que dejo claro la masividad de estas movilizaciones (millones en las calles del país) es que en la sociedad existía y sigue existiendo un malestar mucho más profundo que solo el tema de la educación, algo que empezó a cristalizar por primera vez el año 2006, con gigantescas movilizaciones y ocupaciones de colegios, apoyadas por la opinión pública.

El año 2013 dos años después de las grandes movilizaciones del año 2011 y siete años después del 2006 empieza a cristalizar la idea de participar en elecciones, de los movimientos y colectivos políticos que surgieron desde el movimiento estudiantil, Izquierda Autónoma (IA) que había surgido el año 2008 en la Universidad de Chile y Revolución Democrática (RD) que había nacido como movimiento político en la Universidad Católica, una de las universidades más conservadoras que existe en Chile y el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), de tendencia anarquista, surge la Izquierda Libertaria.

A la par que se comenzaban a generalizar las denuncias públicas de corrupción de la casta política y del conjunto de las instituciones, los grupos políticos surgidos del movimiento estudiantil salen de las universidades y lanzan sus propias candidaturas para competir con el duopolio neoliberal que ha gobernado el país las últimas casi tres décadas.

Existen similitudes en este sentido con el desarrollo de Podemos en el estado español, que surgió del proceso de lucha alrededor del movimiento 15M (los “Indignados”). Ambos procesos son muestras de un avance en la consciencia sobre la necesidad de organizarse política y electoralmente para disputar el poder político.

Esto se debe a que la mayoría de los estudiantes y los jóvenes en general se cansaron de la forma en que hacen política los partidos tradicionales y a la crisis de representatividad que tienen estos partidos y también debido a la escasas respuestas que les dan desde el aparato gubernamental o el Parlamento, según sus propias palabras lo que buscan es hacer retroceder el mercado y las políticas neoliberales. En las elecciones del año 2013 lograron elegir dos diputados, Gabriel Boric de Izquierda Autónoma (IA), que logro romper el binominal, saliendo elegido por sus propios meritos y Giorgio Jackson de Revolución Democrática (RD), que llego a un acuerdo con la Nueva Mayoría, haciendo un pacto por omisión que finalmente le permitió salir elegido con los votos del oficialismo. En esas elecciones también salieron elegidas otras dos dirigentes estudiantiles del Partido Comunista, pero como parte de las plantillas del conglomerado llamado Nueva Mayoría (que en esencia es la antigua Concertación mas el PC) y que han sido gobierno los últimos cuatro años con la señora Michelle Bachelet como presidenta.

Está claro que existen puntos de vista distintos entre las diferentes orgánicas políticas, por ejemplo Gabriel Boric e Izquierda Autónoma, se mantuvieron independientes del gobierno de la Nueva Mayoría, a diferencia del RD del diputado Giorgio Jackson, que fueron parte del gobierno de la Nueva Mayoría (extraoficialmente), fundamentalmente siendo parte del Ministerio de Educación, entre otros tenían a Miguel Crispi, asesor directo del ministro de educación y Gonzalo Muñoz, que era jefe de la División de Educación General, solo un poco más de un año antes de las últimas elecciones parlamentarias ambos personeros de RD, que estaban trabajando en el Ministerio de educación renuncian a sus cargos, para poder desmarcarse del gobierno del que ellos habían sido parte.

Formalmente el Frente Amplio acaba de cumplir un año.

Recién ahora a mediados de enero de 2018 el Frente Amplio cumplió oficialmente un año desde su fundación (Enero 2017), en el Frente Amplio no solo están los partido o movimientos que surgieron de la lucha estudiantil, también se amplió a otros sectores que no eran parte del duopolio, entre otros son parte de esta alianza, Revolución Democrática, Partido Humanista, Izquierda Autónoma, Movimiento Autonomista, Izquierda Libertaria, Partido Ecologista Verde, Poder Ciudadano, Movimiento Nueva Democracia, Partido Igualdad, Movimiento Democrático Popular, Partido Pirata. El más extraño de todos estos partidos que son parte del Frente Amplio, es el Partido Liberal, que claramente es una orgánica más ligada a la derecha chilena, consiguió dos diputados, el más conocido que tienen Vlado Mirosevic, quien era muy cercano a Sebastián Piñera y de hecho trabajo por él en la elección en que este salió elegido presidente en su anterior mandato.

Frente Amplio, los hijos de.

Muchos de los militantes más destacados que integran fundamentalmente los partidos y movimientos que vienen del movimiento estudiantil son los hijos de algunos personeros de la Nueva Mayoría, hijos de ministras o ministros del actual gobierno, de hecho hasta una hija de la presidenta Bachelet es parte del Frente Amplio. Ante una pregunta a Michelle Bachelet sobre que pensaba sobre los integrantes del Frente Amplio, ella respondió “Si bien es cierto que hay irrupción de estos partidos nuevos, si ustedes se preguntan quiénes son estos jóvenes que irrumpen: son hijos de personas militantes de otros partidos tradicionales”

Frente Amplio la tercera fuerza política.

El Frente Amplio que formalmente tenía menos de un año de existencia tuvo un sorpresivo ascenso en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2017, donde eligieron 20 diputados, de los cuales 13 son ex dirigentes estudiantiles y un senador. Otro hito relevante fue que en las elecciones municipales del año 2016 ganaron la alcaldía de Valparaíso, el puerto más importante de Chile, con un candidato llamado Jorge Sharp que apenas tenía 31 años. Por otro lado hay que recordar que las mejores proyecciones para las elecciones parlamentarias les daban entre 8 a 10 diputados. Otra cosa relevante fue que estuvieron a dos puntos de pasar a la segunda vuelta con su candidata presidencial Beatriz Sánchez, que saco un 20% de los votos, cuando todas las encuestas apenas le daban un 8%, de paso esto nos demuestra lo manipuladas que están las encuestas en este país.

¿Cuál es la política del Frente Amplio?

Lo que queda claro es que al interior del Frente Amplio conviven varias almas, el Partido Liberal claramente es el que esta mas a la derecha de todos los partido y movimientos que existen al interior de este conglomerado, pero también dentro de los movimientos o partidos surgidos del tema estudiantil tenemos un RD que claramente es más conservador que otros movimientos que vienen de la lucha estudiantil, no podemos olvidar que ellos fueron parte del gobierno neoliberal de la Nueva Mayoría y que pactaron con ellos para conseguir su primer diputado.

Al provenir muchos de estos dirigentes de la elite política (Hijos de) y en muchos casos de la clase media acomodada de este país, difícilmente están dispuestos a asumir posiciones más rupturistas con el sistema imperante, está claro que les molestan las enormes desigualdades que existen en este país y ellos piensan que pueden hacer más humano este sistema introduciendo algunas reformas que beneficien a los sectores mas postergados de nuestra sociedad, pero un alto porcentaje no está dispuesto a ir un poco más allá que eso.

Sin embargo, en la situación de Chile hoy, sumergida en la crisis capitalista mundial que está socavando a toda América Latina, solo una política y perspectiva que vaya más allá de la lógica del sistema capitalista puede dar viabilidad a las reivindicaciones de los movimientos sociales y el movimiento obrero. Por eso SR que forma parte del Movimiento Socialista Allendista, dentro del MDP, defiende una política socialista revolucionaria para el FA como una garantía de su éxito.

Gobierno de Sebastián Piñera, un desafío para el Frente Amplio.

A partir de marzo tendremos un nuevo gobierno de la derecha más reaccionaria, aparentemente se nos viene una contraofensiva de los neoliberales, para enfrentar esta nueva situación, se abrirán grandes desafíos para el Frente Amplio que serán variados ¿Cuál es la mejor estrategia para defender las demandas del movimiento estudiantil e integrar otras demandas que existen en el conjunto de la sociedad? ¿Con quienes se pueden hacer acuerdos para tratar de hacer realidad dichas demandas? El FA está bien posicionado para desarrollarse como voz política de estos movimientos, si adopta la política correcta.

El Partido Comunista le ha propuesto un proceso de “unidad sin exclusiones desde la DC hasta el Frente Amplio”, una especie de Concertación 3.0, dado que la Nueva Mayoría ya fue la Concertación 2.0, una alianza de este tipo sería difícil de aceptar por varios movimientos que integran el Frente Amplio, aunque también hay algunos que no ven con malos ojos esta propuesta.

Una alianza política estable como la que propone el PC es bastante difícil que finalmente se logre, lo más probable es que veremos acuerdos puntuales para tratar de aprobar algunas leyes que hagan avanzar aunque sea solo un poco las condiciones de vida de la mayoría de la población que hoy se ve agobiada por las políticas neoliberales implementadas en este país, como por ejemplo obtener definitivamente la gratuidad en educación, tener un sistema de salud relativamente decente, poner fin a las AFP (sistema de pensiones privadas), que está condenando a la mayoría de los trabajadores que se pensionan a vivir en la más completa miseria.

Finalmente no podemos olvidar que el Frente Amplio viene a ser la expresión política del movimiento estudiantil y de los sectores medios de nuestra sociedad, pero claramente aquí todavía no están representados el grueso de los trabajadores y sus demandas, por ejemplo ninguno de los diputados elegidos viene del mundo sindical o son genuinos representantes de la clase trabajadora, es evidente que en el Frente Amplio los trabajadores no tienen una voz autorizada que claramente hable por ellos y sus demandas más sentidas.

Una tarea pendiente sigue siendo construir una verdadera herramienta política de los trabajadores, que los asalariados de una vez por todas al igual que el movimiento estudiantil, dejen de seguir anclados solo en la lucha social y den el salto a la lucha política, construyendo su propio instrumento de clase. Abordar la solución de esta tarea es una prioridad absoluta. Armados con una política socialista revolucionaria, que ponga las riquezas del país al servicio de sus pueblos, en el marco de una transformación socialista en toda América Latina, las fuerzas del marxismo revolucionario en Chile pueden dar saltos importantes en el próximo periodo.

Celso Calfullan

