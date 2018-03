Chile – Esteban Maturana: “Las AFP compran a los políticos y así se corrompe el país”

El vocero de la Coordinadora No+AFP, Esteban Maturana aseveró que la propuesta preliminar anunciada por el Gobierno sobre modificaciones al sistema de capitalización individual es más de lo mismo y que no mejorará en nada las jubilaciones de los trabajadores.

Recordemos que el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg informó que el Ejecutivo se abrirá a introducir competencia en la administración del 10 por ciento de los fondos que manejan las compañías, donde las cajas de compensación podrían ser incluidas. Además de otorgar incentivos para aquellos trabajadores que voluntariamente quieran alargar su edad laboral.

Maturana, también presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), acusó al Gobierno de estar defendiendo el multimillonario negocio. ” Hay que hacerse cargo de quienes están gobernando el país, grandes empresarios, partiendo por el propio Presidente de la República y varios de los ministros que tienen intereses ahí, en empresas nacionales e internacionales, y no están disponibles para poner en riesgo el negocio más jugoso, más rentable, para los poquitos que han disfrutado de ello, y van por supuesto a venderle a la ciudadanía, que la gente se compre el cuento de solución en este nuevo anuncio de reforma”.

Esteban Maturana agregó que abrir la competencia a otros actores no significará una mejora en las jubilaciones. Puso como ejemplos el actual sistema bancario y de salud privada, donde en ambos casos existen diversas empresas, sin embargo, sólo acceden a ellas quien tiene capacidad de pago.

El vocero de la Coordinadora indicó que tanto el Ejecutivo como las compañías a cargo también actúan bajo un sesgo ideológico, donde todo se entiende en el contexto del negocio y la ganancia en desmedro de los derechos esenciales de las personas.

“Porque ellos jamás pierden, siempre ganan, obviamente quienes administran ese negocio no están disponibles a perderlos y simplemente se compran a los políticos, y esto no es un infundio, no estamos diciendo algo que el país no sepa. Se sabe que se han comprado hasta cargos en el parlamento, que los presidentes necesitan recursos y esas platas salen de alguna parte, entonces claramente estamos hablando de que con eso se compra la política, se compran parlamentarios y se corrompe el país”, denunció el dirigente.

El vocero de NO+ AFP agregó que próximamente integrarán una mesa técnica con el Gobierno, donde darán a conocer y defenderán con cifras su propuesta de sistema de reparto solidario.

Finalmente, aseveró que retomarán la movilización como forma de presionar y hacer sentir en las calles el descontento de la ciudadanía, por tanto, informó que para el próximo 22 de abril se convocará a una nueva marcha familiar por no más AFP.