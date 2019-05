Aucan Huilcaman envía carta al PS criticando rol de Mahamud Aleuy en la Operación Huracán y la represión contra el pueblo mapuche. Rechaza su rol como generalísimo en Lista PS de Maya Fernández.

ALVARO ELIZALDE

Presidente Partido Socialista de Chile

Presente /

De mi mayor consideración

Por su intermedio hago llegar la presente a todos y a cada uno de los integrantes de la Dirección del Partido Socialista de Chile.

He tomado la decisión de trasmitirle mis profundas preocupaciones sobre la responsabilidad política y eventual consecuencia penal que recae sobre MAHAMUD ALEUY ex Subsecretario del Ministerio del interior y Seguridad sobre el caso denominado “Operación Huracán”. Lo hago mientras se desarrolla el proceso de investigación de parte de la Fiscalía del Ministerio Publico que ha sometido a prisión preventiva a varios de los diseñadores y ejecutores de dicha operación. Y luego de las enfáticas conclusiones que se desprende de la Comisión de la Cámara de Diputados, en donde se establece la absoluta responsabilidad del ex Subsecretario del Interior en lo que concierne a la perversa Operación Huracán, sin embargo, el Partido Socialista ha optado por el silencio, una especie de complicidad inexplicable ante este grave hecho que atenta a la democracia y ensucia la legitima causa Mapuche.

Contrariamente a lo esperado, el señor Mahmud Aleuy en estos días se desempeña como generalísimo de la campaña de una lista que compite para la dirección del Partido Socialista de Chile. Este hecho es absolutamente comparable como si “Mamo Contreras” o“Manuel Contreras” jefe de la Siniestra DINA estuviera a cargo de una campaña de un partido que se declara democrático y progresista y en ciertos casos Allendista.

La Operación Huracán, es lo más perverso que ha surgido dentro de los diferentes gobiernos post-dictadura militar. A este respecto, el manual de operación de la Central Nacional de Información CNI y el Manual de la DINA en su estrategia de persecución política no había alcanzado a tan inimaginable estrategia y acción perversa.

Resulta completamente inaceptable que un militante de un partido político de izquierda y progresista adopte posiciones y estrategias que tienen por objeto ensuciar la legitima causa Mapuche en donde subyacen tres cuestiones fundamentales como es el Crimen de Genocidio cometido por el Estado Chileno en el marco de los actos coercitivos militares denominado Pacificación de la Araucanía, en segundo lugar, la toma y confiscación del territorio Mapuche y sus recursos y en tercer lugar, el daño cultural inconmensurable de los elementos tangibles e intangibles, entre ellos el lingüicidio. Sobre todos éstos hechos el Estado Chileno ha omitido su responsabilidad institucional, del cual en la actualidad constituyen las causas de las tensiones y controversias en la Araucanía y en otras regiones donde están asentadas las comunidades Mapuche.

La Operación Huracán por sus consecuencias, representa una política absolutamente contraria al reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la dignidad del Pueblo Mapuche y una estrategia de seguridad con estas características, no tan solo le hace daño al Pueblo Mapuche, sino, también se extiende a la sociedad Chilena que, a pesar de casi un siglo y medio de convivencia, persiste un completo desconocimiento de la cultura Mapuche, lo que se traduce en una evidente limitante a la hora de establecer un diálogo genuino en la búsqueda de la Paz.

En el Marco de la Operación Huracán, Mahmud Aleuy comprometió gravemente la seguridad interna del país, dando lugar a que los funcionarios de carabineros y civiles constituyeran una asociación ilícita, una verdadera mafia, por la gravedad de los hechos, varios de ellos han sido enviados a prisión preventiva, porque constituyen una amenaza no tan para los Mapuche, sino, una amenaza para el conjunto de la sociedad chilena. Cuya estrategia también afectó la soberanía del país llevando a cabo reuniones realizadas con el gobierno de Argentina, lideradas por la Ministra Patricia Bullrich. Las actuaciones del ex subsecretario son completamente similares a la estrategia que propuso y ejecutó siniestramente Cornelio Saavedra para cometer el crimen de Genocidio y la ocupación del territorio Mapuche. Esto indica que los Estados tanto chileno y Argentino, siguen actuando en la misma lógica de la era de la Pacificación de la Araucanía y la denominada Conquista del Desierto, en donde se cometió el crimen de genocidio y ocupación territorial de las provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut. La estrategia común de Cornelio Saavedra y Julio Argentino Roca se volvieron hacer presente en la Operación Huracan, basta recordar que el proceso de militarización con la instalación de unidades militares del lado de Chile y que representó el origen de las casi 32 comunas que compone la Araucanía.

La Araucanía y los Mapuche aspiramos a una Paz Firme y Duradera, esto requiere de actuaciones aceptables de parte de los gobernantes. Sin embargo, la estrategia del señor Aleuy, contraviene la paz, crea ambiente de absoluta desconfianza, les hace un daño a los gobiernos de turnos para arribar a un entendimiento con los Mapuche y construir un verdadero proceso de Paz.

Resulta completamente inexplicable que en la estrategia de la Operación Huracán hayan quemado 29 camiones, en la Comuna de San José de la Mariquina, región de Los Ríos y no haya ningún reclamo formal por el daño económico y material a tan gigantesco atentado, por tanto, surge la legitima interrogante, cuál es el nivel de responsabilidad de las autoridades políticas en especial del ex Subsecretario, que no tan sólo consintió en el diseño de la Operación Huracán, sino, en la quema material de los 29 camiones, los Mapuche afectados por la perversa Operación Huracán, quisiéramos saber la verdad sobre la quema de los camiones.

Señores dirigentes del Partido Socialista, esta comunicación lo hago porque durante seis meses fui objeto de interceptación de mis comunicaciones telefónicas e incluso hay una resolución vigente de parte de la Corte de Apelaciones de Temuco que deliberada y discriminatoriamente emitió autorización afectando mi seguridad física y psíquica y que no ha sido revocada hasta el momento, pero es más, en los últimos días del mes de abril CIPER Chile, ha publicado lo que constituye la segunda parte de la Operación Huracán, en donde la unidad de Inteligencia UIOE injustamente me implanta supuestas pruebas de WhatsApp en relación con el presidente de la República de Bolivia Evo Morales con la siguiente frase “Hermano Aucan cuenta con mi apoyo y recursos” (22 de julio de 2017). Sin embargo, otros dirigentes como Héctor Llaitul y los hermanos Jaime y Rodrigo Huenchullan entre otros, sufrieron la cárcel, denigrando públicamente el buen nombre y su dignidad.

Quisiera subrayar que a pesar que el Estado Chileno y sus agentes despliegan estrategias tan perversas, el Pueblo Mapuche es titular del derecho a la libre determinación, reconocimiento que proviene de parte del derecho internacional y lo estipula de la siguiente manera “los Pueblos Indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económicos social y cultural”. Una lectura aterrizada diría “el Pueblo Mapuche tiene derecho a la libre determinación…()

Recuerdo a vuestro partido que, los Mapuche no necesitamos inventar situaciones políticas, nuestros derechos inalienables e imprescriptibles sobre el territorio y sus recursos son previos al Estado Chileno y el derecho a vivir en paz constituye un derecho supremo en el ordenamiento de los derechos humanos y que el Estado Chileno y su doctrina de la negación han sido una verdadera amenaza y que el partido socialista debiera ayudar a erradicar.

Entiendo que el Partido Socialista ha establecido ciertos cupos para personas indígenas en la dirección del Partido, sin embargo, tales medidas no se condicen con una política de promoción y protección de los derechos del Pueblo Mapuche, sino más bien dichos cupos en la práctica constituyen una medida para propiciar la domesticación y el colonialismo con el Pueblo Mapuche y sus derechos.

Atentamente.

AUCAN HUILCAMAN PAILLAMA

Encargado de las Relaciones Internacionales

Consejo de Todas las Tierras.

Wallmapuche, Temuco, Chile 22 de mayo de 2019

