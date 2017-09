Argentina – Sergio Maldonado criticó el allanamiento dispuesto por el juez Otranto

El hermano del joven desaparecido el 1 de agosto dijo que el allanamiento “no sirve para nada” y criticó la decisión del juez de no permitirle presenciar el operativo con drones, perros y helicópteros que se realiza desde la madrugada en la comunidad mapuche de Cushamen. “Este allanamiento no tiene validez. Hacen todo para no encontrar a mi hermano”, criticó Sergio, y adelantó que denunciará al magistrado.