Escribe Raúl Chakaruna

Hoy es 18 de diciembre de 2023 y hoy volvemos a empezar la lucha por los derechos del pueblo chileno desde cero. Estamos ‘casi’ igual que el 18 de octubre de 2019. ‘Casi’ porque esta vez partimos con ventaja de 11 puntos por sobre los momios.

‘Casi’ porque empezamos sabiendo muchas cosas y la primera es que sabemos que no son 30 pesos, son más de 30 años.

Y otra ventaja es que los conocemos a todos y conocemos sus métodos para robar y para mentir y engañarnos.

Empecemos por Pinochet, el mismo que dijo que en Chile no se movía una hoja sin que él lo supiera. El mismo criminal que unos años después dijo: “No me acuerdo, pero no es cierto. No es cierto y si fue cierto, no me acuerdo”. (1)

Lo que no puede negar es que juró lealtad a la Constitución y al legítimo presidente de Chile, Dr. Salvados Allende y mintió. Pinochet es perjuro y manchó el honor que tenían las antiguas Fuerzas Armadas. Pinochet, el de los 10 alias y sus cuentas en el Banco Riggs (2) , el cobarde que dio un Golpe de Estado oculto en un bunker y con un avión listo para huir si le salía mal.

Patricio Aylwin pactó la transición con los militares y apoyó el Golpe de Estado mientras le mentía a Salvadoa Allende sobre el apoyo de la Democracia Cristiana.

Aylwin es el prototipo del traidor a todos. Las pruebas son irrefutables y las firma el Senado de los Estados Unidos. (3)

Le siguió Ricardo Lagos, (4) el mejor presidente que jamás habían tenido los muy ricos en Chile, según palabras de su amigo Agustín Edwards, el traidor a la patria que recibió seis millones de dólares de Nixon y Kissinger para desetabilizar Chile.

Lagos, el de los ‘jarrones rotos´el defensor a ultranza del dictador Pinochet, que llegó al extremo de poner a la Presidenta del Consejo del Estado, Clara Szczaranski, que había sido comunista en su juventud, a ejercer de abogada oficiosa del Dictador.

Después vino Frei Ruiz-Tagle (5) , hijo de Frei Montalva asesinado por orden de Pinochet. Algo que ya sabíamos en esa época, aunque sin poder probarlo. Fue a Londres a defender al asesino de su padre, con amenzas. Como no le hicieron caso, paso a negociar la libertad a cambio de comprar barcos, pero tanbién fracasó. Al final suplicó que lo liberaran por razones humanitarias, porque Pinochet se estaba muriendo… y Tony Blair lo soltó un domingo de madrugada y salió huyendo de Londres, en silla de ruendas, pero al llegar a Chile dejó a un lado la farza con la muleta o bastón junto a la dichosa silla.

Y apareció en escena la Bachelet (6) , la de las ‘grandes olas’, la que privatizó el mar austral del pueblo Mapuche para dárselo a los fracasados atuneros, que habian quebrado de tanto contaminar lagos y ríos y con ese mar que tranquilo te baña, pero que no es tuyo ni de los mapuches, los atuneros le pagaron sus deudas a los bancos. Y eso no es todo en esa madre ejemplar con síndrome de Estocolmo, que metió a su hijo fracasado en universidad privada y en la pública en la Contraloría General de la República, en un puesto que le quedaba grande, por lo cual lo envió a China donde pudo hacer negocios y satisfacer su hobby de coleccionar autos de lujo.

Y llegamos al peór de todos, un delincuente condenado por desfalco al Banco de Talca en primera y en segunda instancia y salvado por Mónica Madariaga, sobrina de Pinochet y Ministra de Justicia de la Dictadura, que por orden de su tío ‘convenció’ a la Corte Suprema de la necesidad de un indulto o amnistía al prófugo Sebastián Piñera (7) , que siguió robando por dos períodos como Presidente de la República.

A los de ahora se les conoce porque salen a diario en algunos medios y en las Redes Sociales. Todos los momios han hecho de la Política un medio ilegal de ganar dinero para sus bolsillos.

Por eso, hoy día, que empezamos de nuevo. Lo hacemos con la ventaja de saber que no son señores intachables. Son delincuentes de cuello y corbata los que siguen añorando al Dictador. Pero hoy es el primer día del comienzo del fin de los momios.

