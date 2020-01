Vivir en la plaza

Hoy en un chat de colegas de trabajo, uno mencionó su lástima por los vecinos que vivimos en la llamada zona cero y tb por los “pobres carabineros” que debían estar en esa zona …. Mi respuesta como morador en esta región:

“Te puedo decir que se siente porque vivo en la zona cero.Han sido meses muy difíciles, agota todos los días tener que salir a pie porque no consigues a la vuelta entrar en auto. Por horario en la vuelta siempre debo pasar una barricada y sentir lo desagradable de las bombas lacrimógenas y tener que esperar a dos cuadros el mejor momento para llegar hasta la puerta de mi edificio . Da pena de haber vivido en uno de los mejores lugares de Santiago hoy destruido.Pero la mayoría de los que vivimos en el barrio y específicamente casi el 100% del edificio en que yo vivo entendemos que el proceso social no es necesario, es imprescindible, que los cambios sociales en diferentes ámbitos no van a pasar sin la lucha social que están librando en nombre de al menos un 65% de la población según las encuestas de la propia derecha. En mi caso personal camino al depa y siempre medio ahogado por las lacrimógenas recibo ayuda al menos una vez por los jóvenes protestantes y en mi edificio a una señora añosa que al llegar se vio en medio de lacrimógenas y guanaco y fue defendida y escoltada con los escudos de los jóvenes, es una historia que la señora no para de contar. Por el otro lado los pacos violentos, enajenados y no me cabe duda bajo el estado de “mentolathum en polvo” actúan irracionalmente. Ya conté por este medio cómo camino a casa y sin protestas cercanas recibí a quemarropa una bomba en una pierna lanzada por al menos 7 pacos.Hoy en día mi principal temor son los pacos y no los jóvenes. Llamar de delincuentes a los que no han parado de protestar y callar los crímenes de los que verdaderamente desmantelaron y siguen robándose a Chile llamase políticos, FFAA, iglesias de diferentes credos y empresarios es estar cerrado de ojos y mente a la realidad. Y es propio de ultras que no tienen ningún cargo de conciencia de haber votado por un presidente realmente delincuente.Así que no nos tengas lástima , somos testigos en primera línea de la historia y del valor de los jóvenes que serán el motor del cambio que incluso te va a favorecer.Desde nuestras ventanas vemos la realidad y en muchos edificios del sector se plasma nuestro apoyo al movimiento”



