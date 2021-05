Vargas Llosa y el apologismo del golpismo de un decrépito demagogo de la democracia

Revista Política y Poder 13/05/2021

Si hubiese sido hace 30 años atrás que el propio Pedro Castillo, o algún escritor -como Vargas Llosa- simpatizante de Castillo hubiera dicho lo que hace una semana atrás dijo Vargas llosa sobre un eventual triunfo de quien es hoy favorito a ganar en segunda vuelta las elecciones en Perú, seguramente que Vargas Llosa lo hubiera tildado de Terrorista, de estar financiado por Sendero Luminoso, o de ser vocero de las izquierda golpistas, o de estar asesorado por cubanos y venezolanos para atacar a la democracia peruana, etc.

Pero no, no ocurrió nada de eso, y la verdad no se si porque Pedro Castillo y todo su equipo de Perú Posible está concentrado a tiempo completo en la campaña para enfrentar en segunda vueltas Keiko Fujimori -a la que le doblan en votos para la segunda vuelta- o porque finalmente consideran que las palabras de Vargas Llosa son las de un político fracasado, por lo que no se ocuparán de darle importancia a las palabras de éste demagogo demócrata.

Pero no es para tomarse con ligereza lo que dijo Vargas Llosa respecto a que: «Si Castillo gana la segunda vuelta y establece el modelo cubano, no se puede descartar un golpe militar de derecha», pues no sólo que es una amenaza para la democracia en la región, sino que confirma el el hecho que cuando la derecha es derrotada siempre acuden al Golpe.

Pero por la gravedad de la propuesta de Vargas Llosa; y porque siendo él un escritor reconocido, y muy influyente en el Perú, no se puede tomar con ligereza estas sus declaraciones, pues el mismo Código Penal peruano establece en el Artículo 316.- «El que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años».

Decía que no es como para tomarse a la ligera las declaraciones de Vargas Llosa, por el hecho de que en en Sudamérica la posibilidad de que los Golpes recobren protagonismo no está alejada esa probabilidad.

Es más, en Bolivia nación vecina y hermana del Perú; y país en el que vivió parte de su juventud, acaba de superar la traumática experiencia de un GOLPE, que fue revertido en menos de un año gracias a esa verdadera vocación democrática del pueblo boliviano que recuperó su democracia.

Así que los peruanos no sólo votarán por alguien que como Castillo pretende recuperar el Perú para los peruanos, sino que además votará para cuidar y defender su democracia frente a los golpistas como Vargas Llosa.

