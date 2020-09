Uso abusivo del nombre «Clotario Blest» por un ex-agente de la CNI y actual lobbista del rey de Marruecos

por Redacción de piensaChile





Hace algunos días ya, la Redacción de piensaChile recibió la denuncia acerca de la actividad de lobby de un ciudadano chileno para el reino de Marruecos. Solidarios con la legítima causa del hermano pueblo Saharaui, ex-colonia española en el Sahara Occidental, nos pusimos como tarea investigar quién es Juan Carlos Moraga Duque, agente del reino marroquí en Chile.



A través de la información recogida, con sorpresa nos hemos enterado que este personaje es Secretario General de una llamada «Fundación Clotario Blest». Todo chileno progresista sabe quien es «Don Clota», como le llamaba cariñosamente nuestro pueblo. Por esta razón, nos hemos puesto en contacto directo con una de las organizaciones fundadas por él, el CODEHS (Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales), y reproducimos aquí una Declaración Pública hecha por esta organización en diciembre de 2018.



El CODEHS (Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales), fue fundada en el añ0 1970 por Clotario Blest y en cuya dirección han estado luchadores sociales y sindicales reconocidos por el pueblo chileno, entre otras, Ernesto Miranda, Luis Vitale, Eduardo Long Alessandri, Santiago Pereira, Exequiel Ponce, Jorge Barría, Oscar Ortiz, Manuel Acuña, Patricio Orellana, Raúl Elgueta, Nelson Paz, etc. Actualmente esta organización está presidida por el abogado Raúl Elgueta y ha adoptado la forma jurídica de ONG.



En esta declaración queda claro que tipo de personaje es Juan Carlos Moraga Duque, su capacidad y falta de escrúpulos para cambiar de discurso, adaptarse a las nuevas condiciones en la sociedad, sin ningún tipo de principios éticos, ni valores morales, buscando siempre las posibilidades de acceder a beneficios materiales y económicos. Es esto lo que le ha permitido derivar de ‘joven socialista’ durante el gobierno de la Unidad Popular, a exiliado en Francia, luego de eso a agente de la CNI, a fundador de partidos políticos para apoyar a la dictadura de Pinochet, para terminar de gran ‘defensor’ de los Derechos Humanos y lobbista del reino de Marruecos que hoy ocupa ilegalmente territorios reconocidos por la ONU como territorio en proceso de descolonización.



La Redacción de piensaChile



DECLARACIÓN PÚBLICA: EVENTO REALIZADO POR LA FUNDACIÓN “CLOTARIO BLEST»

El Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS [i]a la opinión pública nacional e internacional, declara:



El día 8 de noviembre recién pasado, a las 18 hrs., en la Sala de Espectáculos de la empresa ‘Telefónica’, la Fundación Clotario Blest realizó una ceremonia en homenaje al fallecido sindicalista haciendo:



“[…] entrega de la distinción Clotario Blest, a empresas y organizaciones laborales que durante 2018 se han destacado por su aporte a las buenas relaciones entre empresas y trabajadores”,



y exhibiendo el film ‘Clotario’, para un selecto grupo de personas invitadas, Sobre el particular, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS quisiera expresar lo siguiente:



1. En cuanto al contenido del film, dos aspectos a considerar:



Por una parte, el desarrollo mismo de la trama propuesta (en base a recreaciones); por otra, una serie de entrevistas a través de las cuales se busca hacer un retrato social de la figura de Clotario Blest.



En cuanto a lo primero, creemos que hay un manifiesto intento en torno a desperfilar la figura del sindicalista; en cuanto a lo segundo, fuera de las loables excepciones de Viviana Díaz, ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos AFDD, del sacerdote Mariano Puga, amigo del sindicalista, y de dos miembros del CODEHS, deja de lado a quienes trabajaron efectiva y realmente junto al homenajeado. Del mismo modo que lo hace respecto de los dirigentes sindicales y sociales, prefiriendo la opinión de políticos que no sólo se han caracterizado por ignorar las extremas condiciones de miseria en que vivía y sigue viviendo la población chilena sino perfeccionaron y profundizaron el modelo de acumulación heredado de la dictadura. La única ‘personalidad’ sindical considerada en el film fue Arturo Martínez, un ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores quien, a la fecha, está en vías de concretar la creación de una nueva Central Sindical, rompiendo y transgrediendo gravemente los preceptos de Unidad Sindical, pregonados por Clotario Blest.



Sabemos, sin embargo, que la orientación política del film no ha sido resorte de los jóvenes cineastas, actores y periodistas involucrados en la realización del mismo sino de sus mentores.. En este aspecto queremos denunciar la pobre interpretación política e ideológica SOBRE el otrora gran sindicalista, llevándolo malintencionadamente a un ámbito político casi neutro y de ficticia odiosidad a los partidos de izquierda. Si bien es cierta la rivalidad que tuvo Clotario con dichos partidos, no es menos cierto que de ninguna forma fueron éstos sus enemigos declarados ni tampoco focos de odiosidad.



2. Sobre la ceremonia. La ceremonia, que extrañamente se inició con el Himno Nacional, estuvo caracterizada por la entrega de premios ‘Clotario Blest’ a empresarios, algo reñido con la forma de ser del sindicalista siempre atento a la suerte de los trabajadores. Esta actitud no es nueva. La Central Autónoma de Trabajadores CAT, bajo la presidencia de Óscar Olivos Madariaga, el 23 de junio de 2011, en el Aula Magna del Instituto Carlos Casanueva, ubicado en calle Londres 46 de la comuna de Santiago, con la presencia del presidente de la ANEF Hernol Flores —hombre conocido por su abierto apoyo a la dictadura — y de otras autoridades políticas y empresariales del país, luego de instituir el premio ‘Clotario Blest’ para concedérselo a grandes personalidades del mundo político y empresarial, quiso, en esa ocasión, otorgárselo al militante del Partido Regionalista Independiente PRI y embajador de Chile en Argentina, Adolfo Zaldívar Larraín. La ceremonia, sorprendentemente, también se inició en esa oportunidad con el Himno Nacional, circunstancia que no constituye una notable coincidencia con el acto del jueves 8 del presente sino la manifestación de una voluntad orientada en determinada dirección. No ha sido, con todo, la única coincidencia en esta verdadera comedia de equivocaciones y conspiraciones.



3. Sobre la Fundación Clotario Blest. Por informaciones que se encuentran disponibles en la red INTERNET y por la invitación que se hizo llegar a algunos de nosotros, sabemos que la mencionada Fundación tiene su domicilio en la calle Ismael Valdés Vergara N° 654, 6 piso, departamento 62 (inmueble cuyo traspaso a nuestra organización de parte del Ministerio de Bienes Nacionales contaba con avanzadas gestiones) y su presidente es Oscar Olivos Madariaga, actual dirigente de la Central Autónoma de Trabajadores CAT; su Secretario General Juan Carlos Moraga Duque[ii], ex presidente del Partido Regionalista Independiente PRI, ex socialista y presidente de una organización vinculada a Marruecos, con estrechos vínculos a un ex candidato presidencial pinochetista e involucrado, además, en la oscura desviación de una imprenta enviada por los sindicatos alemanes a Clotario Blest durante la dictadura, cuando actuaba bajo el nombre de Alejandro Velasco. Tratándose de personas públicas, los antecedentes tanto políticos como sociales de ambos dirigentes se encuentran disponibles en la mencionada red para quien tenga interés en conocerlos, circunstancia que nos ahorra todo otro tipo de comentarios. Lo anterior, sin mencionar sus vínculos con la siniestra Central Nacional de Inteligencia (CNI).



Dada la estrecha vinculación de la Central Autónoma de Trabajadores CAT con la Fundación ‘Clotario Blest’, con el empresariado y con el Partido Regionalista Independiente PRI, no debe sorprender que en la ceremonia de entrega de distinciones al empresariado también haya estado presente la ex presidenta de ese partido, ex diputada y actual Subsecretaria de Bienes Nacionales Alejandra Bravo Sepúlveda.



Sorprende esta circunstancia toda vez que uno de los principios enarbolados por Clotario Blest fue la INDEPENDENCIA ideológica que toda organización social debe mantener respecto de los partidos u organizaciones políticas, principio que poco o nada parece importar a estas personas.



A diferencia de la Fundación ‘Clotario Blest’, cuyos miembros jamás trabajaron junto al sindicalista en labores sindicales ni de derechos humanos, los integrantes de nuestra organización sí han tenido una vida junto al sindicalista, vínculo que no se ha roto con su muerte sino que pervive en las acciones y el compromiso social a favor de los sectores dominados de la sociedad.



El Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS no mantiene en el presente ni ha mantenido en el pasado vínculo alguno con la Fundación que lleva el nombre del insigne sindicalista, ni con ella como institución ni, mucho menos, con sus integrantes. Si bien algunos de sus miembros fueron entrevistados para la realización del film e invitados a la ceremonia, tal circunstancia no implica relación estable alguna con algunos o todos los integrantes de esa organización. Mucho menos con sus actos que, más que rendir homenaje al fallecido sindicalista, constituyen una verdadera afrenta a su memoria.



Para finalizar: Desde hace un tiempo a esta parte, el CODEHS ha advertido un intento por parte de los sectores dominantes de la sociedad en torno a apropiarse de los símbolos y organizaciones de los sectores sociales más desprotegidos a fin de emplearlos para sus propios fines. No ha sido casualidad que Clotario Blest, olvidado durante los gobiernos post dictatoriales, sea revivido en esta oportunidad por una autoridad que representa la más elocuente expresión del empresariado y de su nueva forma de acumular riquezas, y que su figura, de luchador social, pase a convertirse en un símbolo anodino, semi neutro y sin compromiso alguno con la causa de los desposeídos. Nos recuerda el esfuerzo que ha realizado el actual Gobierno en torno a deformar la imagen pública de la Coordinadora Arauco Malleco CAM —y, por ende, de la lucha del pueblo mapuche— para tratar, por la vía de la cooptación de sus miembros, de resolver los problemas que tiene el empresariado con aquel.



El Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS denuncia estos hechos y llama a estar atento a esas maniobras para una oportuna defensa de nuestros legítimos símbolos y banderas.



COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL



Santiago, diciembre de 2018







Notas:



[i] El CODEHS es una organización de DDHH fundada por el mismo Clotario Blest en 1970 a raíz de los abusos que ya se estaban produciendo en contra de manifestantes y activistas en las postrimerías del Gobierno de Eduardo Frei Montalva. La han integrado personas vinculadas al mundo político y sindical, entre otras, Ernesto Miranda, Luis Vitale, Eduardo Long Alessandri, Santiago Pereira, Exequiel Ponce, Jorge Barría, Oscar Ortiz, Manuel Acuña, Patricio Orellana, Raúl Elgueta, Nelson Paz, etc. Actualmente nuestra organización está presidida por el abogado Raúl Elgueta y ha adoptado la forma jurídica de ONG.



[ii] http://www.elclarin.cl/web/opinion/politica/25046-ps-prsd-pdc-pc-que-no-los-vuelvan-a-infiltrar.html



https://werkenrojo.cl/chile-quien-es-juan-carlos-moraga-duque-el-defensor-de-los-intereses-del-reino-de-marruecos-en-chile/







Fuente: www.piensaChile.com



Me gusta esto: Me gusta Cargando...