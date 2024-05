Unos 100.000 palestinos huyen de Rafah al tiempo que Israel intensifica sus ataques aéreos y mantiene cerrado el paso fronterizo con Egipto

Democracy Now!

Más de 100.000 gazatíes han huido de Rafah al tiempo que Israel intensifica sus ataques contra esa ciudad del sur de la Franja de Gaza. Las fuerzas armadas israelíes han llevado a cabo mortíferos ataques aéreos en Rafah, dirigidos contra edificios públicos y residenciales de esa zona densamente poblada. El cierre del paso fronterizo de Rafah por parte del Ejército israelí está impidiendo el ingreso de alimentos y suministros médicos al enclave palestino. Los encargados de los comedores comunitarios en Rafah afirman que no saben por cuánto tiempo más estos podrán mantenerse operativos.

Azza Nana : “Alrededor del 80% de los residentes dependen de los alimentos proporcionados por los comedores comunitarios, ya que no pueden obtener sus propios alimentos y bebidas. Dependen por completo de estos comedores benéficos. Si los comedores cerraran, estas personas no tendrían ninguna manera de conseguir comida y bebida. Muchas de ellas se han acercado a nosotros con inquietudes similares y nos han pedido que intentemos reabrir los comedores en los lugares adonde se desplazarán. Pero nosotros también estamos buscando refugio y apoyo”.

El bloqueo israelí está afectando a toda Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por Ali Abu Khurma, un médico jordano que ha estado trabajando en el hospital Al-Aqsa de Deir al-Balah, situado en el centro del enclave palestino.

Doctor Ali Abu Khurma: “Antes nos llegaban recursos médicos, pero ahora no. Tenemos que realizar cirugías, pero no tenemos gasas para usar. No hay nada para usar. Tenemos que hacer ahora una operación sencilla, urgente y no relacionada con la guerra, que es una cirugía de apendicitis. Pero no tenemos nada que ponernos. No tenemos las batas que solemos usar. […] Estamos como el resto de los habitantes de Gaza. Lo que les sucede a ellos nos sucede a nosotros. Pero seguiremos luchando. Nosotros también seremos resilientes, al igual que ellos”.