Unidad Social rechaza presión gobiernista- empresarial contra retiro del 10% de AFP’S y llama a continuar la movilización para derogar el DL3500.

CARTA DE UNIDAD SOCIAL AL PUEBLO DE CHILE



Presidente Piñera aseveró ayer: “He escuchado el mensaje de la gente y hoy Chile enfrenta un doble desafío:

proteger a la clase media y reformar el sistema de pensiones”. Anoche el pueblo chileno se manifestó e hizo

sentir las cacerolas en todo Chile, por el proyecto de reforma constitucional, para que los cotizantes de las AFP

puedan retirar un máximo del 10% de sus fondos de pensiones. Eso es lo que dice la “gente

Encuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades, señala que el 68% de los consultados afirma pertenecer

a la clase media, de ellos el 84% afirmó estar a favor de esta medida para ayudar a la clase media y un 71% de

ellos señaló que retirará su dinero desde los fondos de pensiones. La más reciente encuesta Pulso Ciudadano

de Activa Research arrojó que 78,8 por cientos de los ciudadanos está de acuerdo con el proyecto de reforma

constitucional para que los cotizantes de las AFP puedan retirar un máximo del 10% de sus fondos de pensiones. Esto es lo que decimos, mientras el gobierno y los empresarios señalan que estamos equivocados.

EL pueblo una vez más no es escuchado. En estos días hemos visto como el gran empresariado de nuestro

país, en su carta “Aún es tiempo de rectificar el rumbo”, no solo se manifestaron en contra del retiro del 10%,

sino que también señalan “se está incubando una estocada a las pensiones de las trabajadoras y trabajadores

chilenos”. Señores empresarios las y los trabajadores hemos vivido estocados por este Modelo económico

liberal que ha generado una inmensa desigualdad y precariedad en nuestras vidas, y este modelo de AFP ha

otorgado pensiones miserables a mujeres y hombres que han entregado toda una vida de trabajo al servicio

de nuestra patria. Teníamos razón, el empresariado no está contra el retiro del 10% por defender nuestras

pensiones, lo hacen para defender sus negocios, las grandes empresas y el capital financiero porque se toca

la columna ideológica del Modelo, se les desarma su estructura ideológica y el negociado que hacen con

nuestras platas. Teníamos razón, son los mismos empresarios que se coludieron en el caso del confort, los

pollos, etc. Los mismos que se repartían utilidades, mientras hacían acogerse a sus trabajadores al Plan de

emergencia del empleo, obligándoles a utilizar sus fondos del seguro de cesantía. Los mismos que hicieron

fiestas en crucero para celebrar cumplir sus metas financieras, y los mismos del incestuoso maridaje entre

política y dinero (caso PENTA, SOQUIMICH etc.) que llevaron ayer sus negocios a la política y pretenden hacerlo

hoy pauteando a los diputados y senadores como deben votar. Los empresarios no tienen calidad ética para

dirigirse al pueblo y decir que debemos hacer con nuestros dineros, simplemente no queremos sus escuras y

especulativas maniobras en nuestros dineros que sólo nos ha hecho perder rentabilidad.

Teníamos razón, el Gobierno no ha escuchado al pueblo, ha escuchado a los empresarios.

Llamamos a todos los diputadas, diputados, senadoras y senadores que no se hagan parte de esta maniobra

de presión que sentara el claro precedente que los empresarios dirigen el país y hacen las leyes a su favor.

Hacemos un llamado a que mantengan su votación en el proceso que viene y no se sometan a presiones que

afecten su voluntad y conciencia, ustedes ejercen un poder mandatados por la ciudadanía y se deben a sus

electores que en tiempos de crisis solo estamos haciendo uso del legítimo derecho dentro de las facultades

que la ley otorga.

¡El 10% es un derecho! ¡A derogar el D3,500!



UNIDAD SOCIAL

