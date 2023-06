UN VIEJO ROBLE HA MUERTO DE PIE, JUAN SEOANE

Hoy falleció un hombre bueno, leal a la Constitución y las leyes, como quizás diría el presidente Salvador Allende. El día del golpe de estado de 1973, con los servidores de los ricos chilenos vestidos de uniforme, atacando La Moneda, según se cuenta en los relatos de sobrevivientes que la defendieron, Allende antes de morir lo liberó de su responsabilidad de protegerlo y le dijo que se podía retirar de La Moneda con sus hombres de la policía de investigaciones.

Él lo dice en una entrevista al periodista Claudio Batsalel del Diario el Mundo “Cuando se fueron los agentes de la Guardia del palacio y cambiaron de bando, el presidente me llamó. Estaba en el salón Toesca, en una mesa grande, sentado sobre la mesa y con los pies colgando. Estaba solo. Me acerqué y me dijo que estaba liberado para retirarme junto con todos los funcionarios a mi cargo. Le contesté: -Yo voy a quedarme-. Entonces me dijo: -Estaba seguro de que usted se iba a quedar, porque los viejos robles mueren de pie-. No fue nada grandilocuente, sólo una cosa sentida”.

¿Por qué se quedó en La Moneda? Le preguntaron nuevamente: “Uno piensa en ese momento en muchas cosas. Que se ha estado cumpliendo una función, que hay una familia que ha creído en lo que uno decía… ¿Con qué cara me iba a presentar a todo el mundo si escapaba? Son decisiones sin vuelta, sin importar lo que vaya a suceder”.

Sus detectives, leales como él, al saber su decisión, no abandonaron tampoco a Allende, a diferencia de la guardia de carabineros, que si se retiró al otro bando.

Juan Seoane fue detenido y debió salir al exilio, a México. En ese país se enteró años después, que la Revolución Popular Sandinista había triunfado el 19 de julio de 1979, compañeros del GAP, ex escoltas de Allende, que participaron como combatientes internacionalistas, lo invitaron a colaborar, y fue así como se transformó en el asesor primero de la naciente Policía Sandinista de Nicaragua y dedicó todo su esfuerzo en esta tarea.

Ahí lo conocimos muchos de nosotros, en los ajetreos de la revolución, nos hicimos sus amigos y compañeros, nos tomó cariño, casi nos veía como hijos, y por lo menos yo, como un padre.

Nos volvimos a encontrar en Chile después que terminara la dictadura de Pinochet y cuando pudimos lo visitábamos, incluso una vez lo entrevistamos junto a compañeros del colectivo G80.

El año 2009 publicó sus memorias en un libro que tituló “LOS VIEJOS ROBLES MUEREN DE PIE” en honor a Salvador Allende.

Fue un hombre bueno, leal, constitucionalista, un gran hombre.

Descansa en paz compañero Juanito Seoane.

José M. Carrera

Santiago, Chile, Junio 13 de 2017

