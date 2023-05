Ultraderecha a través de afiches amenazan a dirigentes de la izquierda popular chilena

Por 360 Noticias – Mayo 13, 2023

En diferentes puntos de las comunas del Área Metropolitana, aparecieron afiches con amenazas a miembros de los partidos de la izquierda popular chilena, como Daniel Jadue, Boris Barrera (PC), Esteban Silva (Movimiento del Socialismo Allendista) Guillermo González y Jorge Gálvez (Partido Igualdad) Eduardo Artés (PCAP), Pablo Sepúlveda Allende (nieto de Salvador Allende), el ex Senador Alejandro Navarro, entre otros.

Lo afiches indican “no hay que olvidar estas caras“…”esta desgracia la deben pagar caro“, colocando fotografías de dirigentes de la izquierda chilena y señalando algunas organizaciones, tales como El partido Igualdad, el FPMR, PC (AP), el Mir, etc.

Claramente agrupaciones de ultraderecha, sobre todo con el avance electoral del Partido Republicano en las últimas elecciones del 7 mayo, muestran sus dientes contra el movimiento popular, que a su vez tuvo un enorme avance en su campaña a Votar Nulo, donde más de 2 millones de chilenos y chilenas optaron por ese camino.

Emulando las amenazas de los tiempos de la Dictadura de Pinochet, los ultraderechistas pretenden intimidar al Pueblo en su propósito de construir un país justo e igualitario, demarcando claramente dos opciones en Chile, el ultraderechismo retrogrado y cavernario o una propuesta Popular, Soberana de los Pueblos.

Algunos de los afectados se refirieron a las amenazas de la ultraderecha, Guillermo González Dirigente del Partido Igualdad señaló “Antes está seguidilla de funas, amenazas y mentira de la derecha, no nos asustan, no nos amedrentan, estamos claros de que el que trajo la migración guarimbera, lumpen, malandra a Chile fue Piñera, nuestra relación en Venezuela es con los movimientos pobladores, que están construyendo el Buen Vivir, están construyendo viviendas, hábitat, están sembrando la tierra para comer. Nuestra relación no es con guarimberos, ni con fascistas, esos los trajo Piñera, y lo que está haciendo acá a la derecha es esconder la mano de la piedra que tiraron, pero estamos todos claros y el pueblo de Chile lo sabe, la derecha y Piñera, son los grandes responsables, lacayos del imperialismo como Guaidó. Seguiremos firme en nuestra relación latinoamericana, no solamente con los pueblos de Venezuela, sino, con todos los pueblos de América Latina, para construir un continente libre y soberano, sin intervención y gerencia norteamericana.”

Por su arte el Primer Secretario del Partido Comunista Acción Proletaria Eduardo Artés, se refirió a las amenazas desplegadas en Santiago “De cara a los afiches que han colocado algunos grupos de ultraderecha, seguramente financiados por algunos de estos electos, por un aparente triunfo de la ultraderecha, con concepciones fascistas, en la cual se ataca a distintos compañeros de izquierda, incluido quien habla, solo nos queda afirmar nuestra posición, nosotros vamos a continuar en un trabajo amplio y unitarios, para desenmascarar a los fascistas que están detrás de esto, a los mismo que son responsables del problema de la migración, porque la migración fue traída por el gran capital financiero, para bajar los salarios de los trabajadores, la responsabilidad es de la propia reacción, del capitalismo, esto nos obliga a encontramos… ya que la bestia parda comienza hacer lo suyo y anunciar ataques, contra los dirigentes de izquierda, en nuestro caso no vamos a bajar las manos, vamos a continuar con todo”.

Por su parte Esteban Silva, Movimiento del Socialismo Allendista, enfatizó “La campaña promovida por la ultraderecha contra la migración venezolana, es al mismo tiempo una campaña ideológica de odio contra la izquierda popular y Allendista chilena. Debemos responder denunciándoles y generando un gran movimiento antifascista movilizado desde el pueblo.”

En tanto Jorge Galvez ex dirigente del FPMR y actual militante del Partido Igualdad advirtió “no es de extrañar que ante el avance electoral de la ultraderecha como el Partido Republicano, algunos pretendan reinstalar el terror existente durante la dictadura de Pinochet en el país, todo esto en el marco de la derrota del progresismo liberal existente en el gobierno de Boric, pero no dan cuenta, que tambien hay una franca recomposición de los sectores que tienen en su itinerario las grandes trasformaciones que necesita Chile. Las amenazas siempre hay que considerarla y sopesarla, pero implican tambien la preparación de un pueblo capas de enfrentarla, no nos intimidan y no retrocedemos ni un milímetro en nuestros objetivos.”

