EL TRABAJO N°513

Queremos destacar en este 8 de marzo las palabras combativas y de mucho sentimiento de la Madre, Mujer y compañera Luisa Toledo, quien creemos expresa el pensamiento e ideales de quienes hemos luchado antes durante y después de la rebelión del 18 de octubre del año 2019.

Soy la madre

¡Yo soy partidaria de la violencia! Absolutamente partidaria de la violencia. Si no nos van a sacar la cresta otra vez y nos van a matar otra vez y nos van a encerrar otra vez y nos van a desaparecer otra vez ¿Por qué se nos exige que seamos pacíficos hasta la muerte? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no podemos usar la violencia contra ellos? Pero no me pidan que sea pacífica ¡Nunca lo seré! ¡Nunca lo seré!…

Llega marzo y se me vienen los hijos encima de nuevo… Veo la sonrisa de Rafael en cada niño, en cada joven que sale a luchar. La serenidad de Pablo, la elocuencia de Eduardo… esa soy yo compañeros.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...