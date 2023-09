Grupo Socialista Independiente (ISG) de EEUU en solidaridad con el sindicato United Auto Workers en huelga

19 de septiembre

El viernes 15 de septiembre, miembros del Grupo Socialista Independiente (ISG) se unieron al United Auto Workers (UAW) y otros simpatizantes en un piquete de práctica en Mansfield, MA. Tras la expiración de sus contratos el jueves por la noche, 13.000 miembros del UAW en plantas de ensamblaje en Michigan, Missouri y Ohio que trabajan en las «tres grandes» compañías automotrices (General Motors (GM), Ford, Stellantis) se declararon en huelga el viernes.

Un delegado del UAW en el piquete habló con miembros del ISG sobre cómo han estado los trabajadores

“recibiendo la peor parte durante décadas mientras la empresa gana dinero a manos llenas”.

Los miembros de la UAW han firmado contratos de concesión durante años, mientras que los tres grandes fabricantes de automóviles han recaudado 250 mil millones de dólares en la última década. Los dos partidos políticos corporativos, el Demócrata y el Republicano, otorgaron rescates y préstamos masivos a las grandes compañías automotrices, incluidos 80 mil millones de dólares en rescates en 2008-2009 de las administraciones Bush y Obama y 9 mil millones de dólares en junio pasado de la administración Biden para la construcción. Plantas de baterías para vehículos eléctricos no sindicalizadas en Kentucky y Tennessee. El año pasado, los directores ejecutivos de los tres grandes fabricantes de automóviles se negaron a invertir en producción y, en su lugar, optaron por repartir 5 mil millones de dólares a accionistas ricos a través de recompras de acciones. En los primeros seis meses de 2023, los tres grandes también registraron ganancias de 21 mil millones de dólares. Esto no impide que los medios corporativos se hagan eco de la propaganda de los directores ejecutivos cuando califican las demandas salariales del UAW como “poco realistas”.

Las demandas de los trabajadores automotrices sindicales incluyen un aumento salarial del 36% en cuatro años, una semana laboral de 32 horas sin reducción salarial, la eliminación del sistema salarial de dos niveles donde los nuevos empleados reciben menos salarios y beneficios, una progresión del 90 días—no ocho años—para alcanzar la cima de la escala salarial ($32/hora), y el restablecimiento de los ajustes por costo de vida, que el sindicato perdió en 2009. El UAW también quiere una mayor participación en las ganancias para los trabajadores, el sindicato derecho de huelga por cierres de plantas, y puestos beneficiados a tiempo completo garantizados para trabajadores temporales después de 90 días.

Desde el inicio de la huelga el 15 de septiembre, Ford ha despedido a 600 trabajadores en Wayne, Michigan, y GM amenaza con despedir a 2.000 trabajadores en Kansas City. Los trabajadores cuyas plantas no han sido convocadas a huelga informan que temen “un reinado de terror” por parte de la gerencia que busca vengarse de la huelga con un mayor acoso a los trabajadores, disciplina, horas extras forzadas, aceleraciones y cierres patronales.

El presidente de la UAW (Sindicato del automovil), Shawn Fain, dijo el miércoles durante un anuncio en línea:

“Luchamos no sólo por el bien de nuestro sindicato o por el bien de nuestros miembros y nuestras familias. Luchamos por el bien de toda la clase trabajadora y de los pobres”.

Mientras el sindicato continúa negociando, ISG llama al movimiento laboral a unificarse y liderar la organización de solidaridad activa con el UAW en su batalla contra algunas de las empresas más grandes y poderosas del mundo. Los sindicatos necesitan redescubrir acciones organizativas como huelgas de solidaridad en apoyo de otros sindicatos como el UAW. La dirección del UAW llama a su táctica de limitar la huelga a sólo tres fábricas una “huelga de pie”. No sólo es necesario extender la huelga a todas las instalaciones de las empresas, sino que el UAW y otros sindicatos deben recuperar la “huelga de brazos caídos”, las ocupaciones de los lugares de trabajo a través de las cuales se construyeron el UAW y otros sindicatos durante el mayor levantamiento de Mano de obra estadounidense de 1936 a 1938. Las ocupaciones de lugares de trabajo podrían detener los cierres patronales, detener a los esquiroles y detener una guerra de desgaste por parte de las corporaciones.

La UAW y otros sindicatos también deberían formar comités de solidaridad para organizar a los trabajadores no sindicalizados y a las organizaciones comunitarias y políticas pro huelga para que apoyen activamente la huelga. Los comités de solidaridad podrían atraer simpatizantes adicionales a piquetes y manifestaciones masivas, recaudar dinero para los huelguistas y sus familias y ayudar a defender las ocupaciones en los lugares de trabajo. Los comités de solidaridad también podrían formar la base para la futura organización sindical en lugares de trabajo no sindicalizados, incluidas las grandes plantas automotrices y las empresas que no están sindicalizadas.

ISG se solidariza con los huelguistas del UAW y pide a todos los trabajadores que apoyen la huelga. Que los trabajadores del UAW obtengan sus demandas aprovechará la creciente popularidad de los sindicatos, aportará más energía a la organización sindical y ayudará a mejorar los niveles de vida de la clase trabajadora.

