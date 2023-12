S O C I A L I S T A S H I S T Ó R I C O S

SOBRE LA VIGENCIA, NECESIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PARTIDO.

1.- No podemos esperar dos líneas para asumir y resolver cuestiones históricas relativas al socialismo en Chile que nos mantiene por largo tiempo preocupados. Sin embargo, parece suficiente para empezar. Ni más ni menos, serían las mismas preocupaciones que nos traen a una mesa común alentando un camino de reencuentro inédito de convergencia e integración de trayectorias militantes. Largamente esperado, diríamos nosotros.

2.- Expresamos una voluntad colectiva de convergencia y consenso en la rearticulación y rescate del patrimonio histórico del Partido Socialista. Entendemos que no se trata sólo de ideas teóricas y doctrinarias, también de prácticas políticas, sociales y culturales concretas. Lo que conocemos como militancia. Estas prácticas mantienen vigencia cuando descansan en los intereses, necesidades y aspiraciones de los distintos componentes históricos de la clase, de lo que nosotros reconocemos como trabajadores manuales e intelectuales, de sus familias, y por extensión de los pueblos.

3.- Una pregunta posible que se nos instala es ¿podemos saber cuándo, cómo y a qué condición se hace necesario instalarse en una perspectiva refundacional? Pero es una pregunta históricamente engañosa porque supondría habría un tiempo y una condición especial para la reconstrucción de la alternativa política del socialismo.

4.- También podemos preguntarnos ¿qué de nuevo y qué de histórico tendría este proceso de integración y convergencia militante?

5.- Si fuéramos Eugenio González ─a quien todas y todos conocemos muy bien─ diríamos que obedece a una imperiosa necesidad de época. Al menos lo pensó, lo escribió y lo publicó en 1952 en un folleto de entonces[1],

“Un partido político nuevo aparece en el seno de una sociedad democrática cundo responde a los intereses y a las aspiraciones de un sector social que carecía de cabal expresión en los organismos existentes”

6.- ¿Existimos en un Chile donde el pueblo trabajador carece de voz, de presencia y de respeto en las acciones políticas y culturales, en el gobierno, en la realidad legislativa, en el imperio del salvajismo neoliberal y sus abusos y despojos por doquier? ¿Vivimos en un Chile que reserva al pueblo trabajador y sus familias la exclusión del trabajo y el pan, la exclusión de derechos de vida como salud, vivienda, previsión social; la exclusión de la educación escolar y la formación universitaria? ¿Vivimos en un Chile donde su pueblo es, al mismo tiempo, excluido del conocimiento y la producción de cultura pero sometido a la barbarie de la avaricia de los usureros de la banca, del crédito y de los servicios familiares? Como ingeniosamente lo dijo Gabriel Salazar, vivimos en un país de pulperías pero con Tarjetas de Crédito. Podríamos agregar, con “innovadores” contratos comerciales y programas computacionales que indexan deudas y cobranzas exponencialmente.

7.- Lo que piensa Eugenio González de la época de la historia de entonces, que le tocó cruzar:

“… Al fundarse en Chile el Partido Socialista, en abril de 1933, se daban las condiciones objetivas para que los trabajadores intelectuales y manuales actuaran de consuno en una colectividad política propia, puesto que ninguno de los partidos tradicionales representaba cumplidamente sus intereses económicos y sus aspiraciones sociales, dentro de una doctrina que concordara con el sentido del movimiento histórico”.

8.- Según el autor, un partido político nace no sólo porque emerge de las aspiraciones y necesidades de la clase que lo inspira, también porque esa fuerza política que emerge es capaz de proyectar una capacidad inédita en la producción, de lo que llamaríamos “patria-popular”, de cultura, de conocimientos propios, y de una ética social que lo instituye como fuerza de transformación social. En palabras de Eugenio González, en ese contexto,

“…el socialismo representó la proyección hacia el futuro inmediato del proceso creador de valores que constituye la cultura”.

9.- Aquí por lo menos aparece recogido un aprendizaje. Necesario, para lo que creemos necesitar en las circunstancias de hoy. Si pensamos en el Presidente Salvador Allende y en el “proyecto-político-popular-allendista” tenemos que darle la razón. ¿Qué representa sino la República Democrática de Trabajadores? Hay una convicción, en lo que escribe Eugenio González, pero también hay más que eso. Los socialistas chilenos les hemos rendido prueba a la historia. Y el mundo ha estado con nosotros. El Presidente Allende representa el emblema reconocido por los pueblos del mundo. Al imperialismo no le gustó y nos destruyó. Pero entre nosotros está vivo, palpitando y lo reconstruiremos. Ahora, cuando sea.

10.- Representamos un proyecto de transformación histórica anticapitalista, autónomo, indoamericanista, encaminado a forjar desde las manos del pueblo una democracia de trabajadores y el socialismo; que en Chile será a la chilena. Que nadie diga que hablar de socialismo en Chile no es sino un camino inédito de democracia de trabajadores, de justicia social e igualdad en el conocimiento, de libertad social y cultural, en el camino del humanismo socialista y el máximo bienestar de nuestros pueblos. Tenemos el privilegio de ser Chile, y este Chile nos pertenece, a todos. Es de todos quienes debemos sustentar nuestra vida y nuestros sueños en los vastos recursos que la naturaleza y la historia nos han entregado. De esta arcilla somos, de esa arcilla seremos.

10.- Que nadie piense que haremos un partido apoyado en las espaldas de muchas generaciones y de muchos sacrificios personales y colectivos para responder a las lógicas de domesticación y colonización de clases. Es histórico y moralmente incompatible el socialismo con toda forma de servilismo.

11.- Aprendimos dolorosamente, en la post dictadura, que cuando la lucha de clases se instala al interior del partido, las ideas de la lucha de clases vienen con ella. Hasta algunos llegan a creer que es democrático que convivan o cohabite el pensamiento emancipador con quienes disfrazan en moderación las ideas de la dominación. Conocemos públicamente el caso de quienes se hacen llamar “socialistas democráticos” como signo que han cedido a la voluntad de cohabitar y someterse a la colonización del modelo capitalista neoliberal, autoritario y antidemocrático, y renunciar a su destrucción.

12.- Cuando la oligarquía de banqueros, empresarios y de la casta militar domina en los asuntos del país, el gobierno se transforma en una oligarquía, el parlamento se transforma en una oligarquía, el sistema electoral y la gestión pública es oligárquica. Y cuando quienes dirigen o representan al partido se convierten en funcionarios o clientes aprovechadores de ese régimen oligárquico trasladan e imponen la oligarquía al interior del partido. No a la oligarquía en el país, no a la oligarquía en el gobierno, no a la oligarquía en el partido.

13.- Por ello la vida y la cultura de los socialistas debiera estar en adelantar en sus modos de vida, en sus niveles de cultura y conocimiento, en las condiciones de trabajo, en la ciencia, en el arte, en la economía, en las relaciones sociales, en los modos de trabajo, en fin tanto en el universo de la vida cotidiana y la familia como en la vida social y pública, los valores y principios de vida que imponen la ética socialista emancipadora.

14.- El Partido Socialista, a diferencia de los demás partidos del acomodo capitalista, representa un proyecto histórico. Es decir una propuesta que reposa sobre la acción de transformativa, en todos los ámbitos de la política, la cultura y el conocimiento. De pueblos que se habilitan pos si mismo, también en valores de solidaridad de pueblos para dibujar futuros posibles, que nos liberen de las condiciones opresoras que oprime en el fondo social de la historia. Convivir con los partidos del capitalismo no significa que acomodamos nuestra condición revolucionaria a los vaivenes de la política de los acomodos en el estatus quo..

15.- Producir ideas para el mundo que vivimos, producir ideas para el mundo que se nos viene, producir saberes para el mundo en el que queremos vivir. Anticipar la historia, anticipar la propia historia para que las nuevas generaciones sigan ocupándose de las herramientas que nos da el conocimiento para el porvenir.

16.- Parece sensato que no eludamos una cuestión que no era sencilla en nuestra juventud militante. No volveremos a cometer la tontería reduccionista de comprometernos a que será nuestra generación –la todo poderosa “nuestra generación”─- la que lograra la transformación definitiva. Alguien puede pensarlo, y estará bien. Pero cada generación asume su propia tarea de construir la patria que quiere y que necesita, siempre que no abandone el timón ni el rumbo de la historia, ni la liberación de la opresión de clases, ni el engrandecimiento del humanismo socialista universal, ni la paz.

17.- También el desafío de levantar partido nos pone al frente situaciones problemas que no podemos dejar de considerar. Por ejemplo. En la lucha popular nos somos los únicos. No estamos solos, ni somos los únicos que aspiramos a representar el pueblo. La traición de los socialistas funcionarios y clientes, ha hecho que una parte del mundo popular no crea en los socialistas históricos, porque cuando le hablan de socialistas piensan que se trata de los pungas disfrazados de socialistas. No sucede lo mismo cuando le hablan de Salvador Allende. Legítimamente han creado sus propias expresiones políticas y militantes que los representen. Eso ha llevado a una fragmentación de la que habrá que hacerse cargo. A nosotros nos queda hablar con el ejemplo. El proyecto político popular allendista debe instalarse en las conciencias, en los modos de actuar, en la formación política y sindical, y servirnos de guía, tanto para el día a día como para su proyección histórica.

18.- ¿Podemos inspirar entre las fuerzas sociales y políticas del cambio un proyecto político unitario que, puesto en la perspectiva de futuro, represente la proyección hacia el futuro inmediato la creación de valores que constituyen la cultura, la economía, lo social y político en su conjunto? Sin duda, entendemos bien: es el programa. ¿Esta nueva fuerza política tendrá el sustento necesario para emprender, sin frustrar, el cambio definitivo en Chile? ¿De qué disponemos a favor de estas ideas? Tenemos la profundidad de la crisis. Innegable. Tenemos las urgencias económico-sociales, el hastío del pueblo ante el engaño crónico “que viene el cambio”, y lo que es más apremiante, las necesidades en el día a día de los hogares. No esperemos que la desesperación del pueblo nos siga empujando, fragmentados o desunidos, a emprender nuevas luchas (a veces heroicas) que resultan inútiles, conducen a derrotas, y refuerzan al régimen.

19.- Pensemos también en lo inmediato. El aquí y el ahora. Vivimos una regresión ultraconservadora comandada por empresarios, transnacionales y el ideario militar fascista, que está usando la política autoritaria y de dominación para vengarse del pueblo. Que le tiene miedo al pueblo. No por lo que les hemos hecho sino por lo ellos creen que les vamos a hacer. Y se han amparado en los recursos de la política y la corrupción para imponer, a través de un golpe de estado constitucional, un modelo político y jurídico, que refuerza todas sus aspiraciones a robarse todo lo Chile que no les pertenece. Creyendo que lo harán con toda impunidad. Estamos viviendo un periodo como el de la Reconquista si lo comparamos con el proceso de Independencia. Ha llegado la Intendencia del Pinochetismo a imponer con excesiva violencia estas propuestas aberrantes que significan una “involución civilizatoria” de derechos, como lo ha marcado la Comisión chilena de Derechos Humanos en su denuncia a organismos internacional. Creen que ahí termina la historia. Al contrario de todo, aquí comienza todo, y nuestro re-emergente partido está llamado a ser parte y dirigir las principales batallas de nuestro pueblo.

20.- Hay resistencias al nuevo partido. Estamos convencidos, ─al contrario de los que se oponen a la transformación política de la fuerza social─, que existen desde hace rato condiciones objetivas y subjetivas para fundamentar y sostener la viabilidad histórica inmediata para la construcción de una fuerza política popular. Unitaria en su diversidad. Históricamente rica y expresiva en sus matices culturales y sociales. Una fuerza política que esté de manera urgente presente y enraizada en todos los territorios y pueblos de nuestra geografía humana y social.

21.- Para recuperar, nada más ni nada menos, lo que es nuestro. Claro, una fuerza política y social única, que acoja la diversidad y la encauce a la liberación de Chile. Con un programa único, ─porque debe ser un programa que contenga todo lo que le hace falta a Chile y a sus pueblos.

22.- Así será muy fácil de elaborar porque ese programa ya está en las calles, está en los muros, se escucha en las voces de Altivos, que las pregonan por las esquinas y plazas todos los días! Porque ese programa representa cada angustia y cada derecho arrebatado, y también cada dignidad por recuperar. Ese programa lo es todo. No es una lista de supermercado. ES UNA NUEVA CONSTITUCIÓN INSTITUYENTE, forjada en el crisol del poder popular soberano originario de cada territorio.

[1] Eugenio González Rojas, (1952) La crisis chilena, Ediciones Espartaco, Santiago, Imprenta San Diego, 32 págs.

