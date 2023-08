Se acercan las elecciones generales de Sud África: una crisis de representación política para la clase capitalista y la clase trabajadora

14 de agosto de 2023 Reporteros del Partido Marxista de los Trabajadores (CIT Sudáfrica)

Una de las frases más citadas del comunista italiano Antonio Gramsci es su declaración de 1930 en los ‘Cuadernos de la prisión’: ‘La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer; en este interregno aparecen una gran variedad de síntomas morbosos”.

Esto describe con precisión la crisis multifacética a la que Sudáfrica se ha enfrentado durante casi tres décadas después de la “liberación” del apartheid.

Las elecciones de Sudáfrica de 2024 se llevarán a cabo en el contexto de la crisis económica, social y política más profunda del país desde 1994. El sueño de 1994 de las masas de que el gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC) cumpliría su promesa de una “vida mejor para todos”. “diferido durante casi tres décadas, mentiras destrozadas. Para la diminuta élite capitalista parásita, ha sido un festival de autoenriquecimiento que ha convertido a SA en la sociedad más desigual del planeta. El diez por ciento posee el ochenta y cuatro por ciento de los ingresos y los activos y el cincuenta por ciento inferior tiene riqueza negativa”.

La obscenidad de la desigualdad de SA se muestra en las disparidades de ingresos de SA. Los directores ejecutivos de los grandes bancos de SA ganan salarios asombrosos, R120,000 por día. Uno, las ganancias del CEO de Investec Fani Titi ascendieron a R177,6 millones. Esto resulta en la friolera de R486,575 por día. El salario mínimo oficial en SA es un poco menos de R5000 por mes ganado por casi el 50% de la población económicamente activa afortunada de tener un trabajo y, de ser así, si se aplica el mínimo, lo que a menudo no se hace. Los llamados programas de creación de empleo del gobierno, como el Programa Extendido de Obras Públicas en sus muchas encarnaciones, excluyen deliberadamente a más de un millón de trabajadores incluso de este salario mínimo de hambre al definirlos no como empleados sino como voluntarios, beneficiarios y participantes.

Casi 20 millones de personas se acuestan con hambre cada noche. Treinta millones (de los 60 millones de habitantes) se quedan sin dinero todos los meses. Para hombres y mujeres jóvenes, casi el 70% de los cuales están desempleados, no hay ningún tipo de apoyo a los ingresos entre las edades de 18 y 59 años. Las mujeres del mismo grupo de edad solo pueden reclamar el miserable subsidio por hijo de R420. Incluso el insultante «subsidio de ayuda social por angustia» de R350 introducido durante la pandemia de Covid19, se ha otorgado a solo 4,5 millones de los 11 millones que lo necesitan.

Uno de cada cuatro niños está tan desnutrido que se clasifica como atrofiado. El nivel de desesperación se refleja en un informe reciente de Gift of the Givers en el Daily Maverick, sobre las acciones de una madre angustiada en el Cabo Oriental, donde se informa que los niños de una aldea comen estiércol de vaca para forrar sus estómagos para tomar sus antirretrovirales. El 6 de agosto de 2023, incapaz de mantener a sus hijos, alimentó a sus dos hijos menores con rattex, apuñaló a la hija mayor en el cuello y luego se ahorcó, presumiblemente porque no había suficiente comida para envenenar a los cuatro miembros de la familia. Muchos de estos casos se registran como «sin sospecha de juego sucio» en los archivos de casos de la policía.

Los sueños de una educación digna por los que murieron cientos de personas tras el levantamiento juvenil de 1976 contra los regímenes del apartheid también han sido traicionados. Los niños siguen muriendo en los retretes de las escuelas sin saneamiento adecuado, bibliotecas, computadoras o laboratorios.

La corrupción y la incompetencia que resultan en el nombramiento de personas no calificadas para puestos de alto nivel se dan en todos los niveles del gobierno. En su Informe de 2023, la Auditora General destacó que de los 257 municipios del país, solo 38 obtuvieron una auditoría limpia; casi tres de cada cuatro no contaban con controles financieros adecuados; el gasto irregular se disparó a R136bn. Los estándares de calidad del agua se han derrumbado a medida que las licitaciones corruptas provocan la interrupción de las obras de tratamiento de agua y las aguas residuales que llegan a los océanos, ríos, arroyos y calles.

Una vida amarga para la clase obrera

Para la gran mayoría, se ha convertido en una vida amarga para todos. La mayoría de la clase trabajadora se siente debajo del asiento desde todos los ángulos. Apoyo a las “instituciones estatales democráticas: la policía, el sistema de justicia penal, el poder judicial, los servicios sociales” posteriores al apartheid y la democracia misma. Los principales partidos políticos están en declive o estancados. A la explotación económica de los patrones y el gobierno, muchas de las nuevas formaciones políticas han sumado la explotación política de las masas sin ofrecer nada para mejorar sus vidas. En su lugar, están tratando de aprovechar la pérdida de apoyo del ANC y la negativa del DA a negociar el apoyo de sus votantes al mejor postor. Esto les permite, mientras promueven la xenofobia y el racismo, aprovechar las oportunidades para entrar en coaliciones a nivel del gobierno local para enriquecerse como alcaldes, alcaldes y otros miembros de comités de cartera con presupuestos multimillonarios.

La desesperación de la clase obrera ahora se ha convertido en rabia por la traición principalmente por parte del ANC. Existe la sensación de que la sociedad necesita una transformación de raíz y rama. El sentimiento dominante es que el ANC debe irse. Pero hasta ahora eso sólo ha tomado la forma de abstención de registrarse, votar y/o retirar sus votos de la ANC en ausencia de un partido que represente los intereses de la clase trabajadora, arraigado entre ellos y responsable ante ellos. Los votantes de la clase trabajadora a veces han recurrido a “prestar” sus votos a otros partidos, no por convicción, sino para castigar al ANC.

Por primera vez desde 1994, por lo tanto, el ANC está a punto de perder su mayoría absoluta. Es probable que se forme un gobierno de coalición. La dispensación política posterior al apartheid de casi treinta años se enfrenta a una reconfiguración completa.

La incertidumbre y la inestabilidad política se avecinan para la sociedad en su conjunto, incluida la posibilidad de una crisis constitucional poselectoral. Esta es una crisis política para las dos clases principales, los capitalistas y la clase trabajadora por razones completamente opuestas.

Para la clase capitalista dominante, la estabilidad del gobierno del ANC, cuya autoridad sobre la clase trabajadora negra, es tan crítica para mantener sus botas en el cuello, se ha disipado.

Un punto de inflexión de la era posterior al apartheid

Para la clase obrera tampoco es bienvenida la incertidumbre e inestabilidad que ahora se avecina. Todavía no tienen un partido propio. Se han enviado repetidas señales a la dirección de los sindicatos de su deseo de un partido obrero de masas con un programa socialista desde principios de los años 80, mucho antes de las elecciones de 1994, y con mucha más fuerza en la era posterior al apartheid. Las elecciones de 2024 serán un punto de inflexión posterior al apartheid, independientemente del tamaño de los votos del ANC. Con la experiencia de tres décadas a sus espaldas, la clase obrera puede retomar la incipiente revolución socialista contra el capitalismo descarrilada por el arreglo negociado cuyo objetivo estratégico desde el punto de vista de la clase capitalista y la ANC/SACP era preservarlo.

La clase obrera organizada ha sido frustrada conscientemente por el ANC con la ayuda del Partido Comunista de las SA y sus antiguos partidarios en el movimiento obrero. El último de estos intentos es por parte de la camarilla Numsa SACP 2 que tiene a los líderes sindicales en un corrupto agarre de hierro, preparado para destruir Numsa y Saftu. Es dentro de Numsa que el anhelo de un partido de trabajadores con un programa socialista resurgió por primera vez en la era posterior al apartheid y luego se trasladó a Saftu, que convocó una Cumbre de la Clase Trabajadora en 2018 que adoptó una declaración para establecer dicho partido.

En un acto político de rompehuelgas, la dirección de Numsa desafió la resolución fundacional del congreso de Saftu que apoyaba. Intentó colapsar la Cumbre de la Clase Trabajadora de 2018. Al no haberlo hecho, lanzó el Partido Socialista Revolucionario de los Trabajadores con fondos de un multimillonario vinculado a la dictadura policial capitalista de estado del Partido Comunista Chino. De hecho, era un SACP Mark 2. Tras la masacre de mineros en Marikana, cuya huelga el SACP había denunciado como “contrarrevolucionaria”, la rabia de los miembros de Numsa hizo imposible que la dirección permaneciera en la Alianza Tripartita. Si bien rompieron organizacionalmente con el SACP, el liderazgo de Numsa se mantuvo fiel al entrenamiento que había recibido de él, en la ideología estalinista y la cultura organizacional.

Las acciones del liderazgo de Saftu equivalen a un repudio público de la Cumbre de la Clase Trabajadora de 2018. Después de varias paradas y arranques hacia la implementación de la declaración de la WCS de 2018, ahora hemos llegado a un punto en el que el liderazgo de Saftu ha repudiado públicamente el compromiso de la federación con los objetivos de la cumbre. Ese es el significado de la asistencia de la camarada Ntlokotse al mitin del décimo aniversario de la EFF el 29 de julio de 2023 y los elogios que prodigó.

Esto sigue a la renuncia pública televisada del camarada Vavi a la intención de la WCS de establecer un partido de los trabajadores el 5 de junio de 2021, después de la manifestación provincial de la WCS del Noroeste. La inferencia más razonable que la clase obrera puede sacar de las acciones del líder obrero de mayor rango, su presidente, el camarada Ntlokotse, es que sigue la lógica de la de su funcionario de mayor rango, su Secretario General, el 5 de junio de 2021.

Las dos figuras públicas clave de Saftu han abandonado su compromiso con la formación de un partido obrero de masas con un programa socialista en el momento de mayor necesidad de la clase trabajadora.

Suponemos que con Saftu NEC habiendo aceptado la invitación de EFF para apoyar su llamado cierre a principios de este año, el camarada Ntlokotse tenía un mandato de Saftu para tomar esta posición. Sin embargo, no ha habido ninguna consulta con los afiliados de la WCS que previamente rechazaron la propuesta del camarada Vavi de un frente único con gente como la EFF. No se convocó ningún Comité Directivo antes de una decisión tan crítica. La reunión acordada para el 13 de mayo de 2023 simplemente no se ha acordado sin explicación.

Estas acciones equivalen a un repudio público de la declaración WCS de 2018. En cambio, el liderazgo de Saftu ha atado el mástil de la federación a las velas del barco EFF. El EFF ha dejado muy claro que está preparado para entrar en una coalición con el ANC, siempre que esté dirigido por Mashatile, sobre cuya cabeza se arremolinan las acusaciones de corrupción. Creemos que la EFF abandonará esas «condiciones» con la misma facilidad con la que ha abandonado sus muchos otros «principios» y entrará en una coalición independientemente de quién la lidere con el mismo pretexto que usó cuando se metió en la cama con el mismo DA que denuncia como un partido racista del capitalismo monopolista blanco en 2016. Entonces el argumento fue que lo hicieron “para evitar el caos. No se puede descartar que intentará presentarse en 2024 como un “partido responsable que quiere cantar junto a la clase capitalista sobre la necesidad de “unir a la nación” en un nuevo Gobierno de Unidad Nacional.

Advertimos antes del «cierre» que la EFF aceptará muy felizmente las condiciones del liderazgo de Saftu sin decir una sola palabra. Un partido que hasta ahora no ha logrado encontrar apoyo entre los trabajadores organizados y ha establecido su propia oficina laboral socavando a los sindicatos, ahora calcula que sin la «molestia» de un partido de trabajadores, el apoyo de la dirección de Saftu le dará mayor credibilidad entre los trabajadores. clase. Pero los miembros de Saftu y la clase obrera organizada tienen una comprensión mucho más clara del carácter de clase nacionalista pequeñoburgués de la dirección de la EFF y de sus cínicos cálculos electorales que la dirección de Saftu.

Por lo tanto, el liderazgo de Saftu se permite ser invitado a bordo mientras el barco EFF navega hacia las traicioneras aguas de una coalición colaboracionista de clases posterior a 2024 con el ANC. La posición de la dirección de Saftu es irreconciliable con los objetivos del WCS 2018. El liderazgo de Saftu ha anunciado en efecto que no se puede confiar en él para volver a convocar la WCS. A los afiliados de la WCS no les ha quedado más alternativa que volver a convocar la cumbre ellos mismos, con un llamamiento directo a las bases sindicales.

Las elecciones parlamentarias burguesas son la forma más baja de la lucha de clases, pero la lucha de clases sigue siendo, no obstante. El principal vehículo político de la clase dominante capitalista, el apoyo del ANC se ha desplomado a niveles nunca antes vistos y la unidad pende de un hilo. El DA y el EFF son en realidad reflejos externos de las divisiones del ANC entre la facción neoliberal celosa y la de transformación económica radical en constante cambio, ambos igualmente comprometidos con el capitalismo a pesar de su odio mutuo entre facciones. El reclutamiento por parte de la EFF de Mzwanele Manyi, líder y parlamentario del Movimiento de Transformación Africano (originalmente creado bajo la inspiración de Zuma para debilitar a Ramaphosa), así como sus propuestas al recientemente expulsado secretario general del ANC, Ace Magashule, muestra que tiene un interés personal en profundizar la divisiones de la ANC. Del mismo modo, su aceptación de la donación de la cábala SACP 2 otorgada corruptamente mientras invita al camarada Ntlokotse está calculada para sembrar divisiones dentro de Numsa y Saftu. La clase obrera no es más que forraje para votar por la EFF.

Mientras la burguesía se prepara para defender sus intereses…

El DA ha indicado su voluntad de asociarse con un ANC liderado por Ramaphosa; el EFF con un ANC dirigido por Mashatile. Ambos, en otras palabras, tienen un interés creado en la perpetuación de la división entre facciones, si no una división en el ANC. La clase capitalista está luchando desesperadamente por crear otros refuerzos burgueses como Rise Mzansi, Bosa y otros para reforzar la llamada facción reformista de Ramaphosa para las negociaciones de coalición postelectorales o la creación de una alternativa si el ANC se divide.

Como advertimos en el lanzamiento de Saftu en 2017, mientras la clase capitalista está haciendo todo lo posible para proteger sus intereses en el plano político, la clase trabajadora no tenía un ejército electoral propio antes de las elecciones generales de 2019. Luego, el congreso de 2017 despejó el camino para establecer un partido de trabajadores al formar una Comisión Política e Ideológica. La camarilla SACP 2 saboteó las reuniones del PIC, lo que agravó la crisis de un liderazgo vacilante de Saftu. El fracaso de los SRWP de 2019 brindó la oportunidad de romper la parálisis. El proceso de WCS se reinició en 2021, solo para recaer nuevamente.

A medida que se acercan las elecciones de 2024, la clase trabajadora una vez más no estará preparada para las elecciones y, lo que es más importante, con los sindicatos y las federaciones aún divididos, para la escalada de la guerra de clases que seguirá. Sin embargo, la cuestión central en estas elecciones es el destino de la clase trabajadora; cómo continuar con su explotación y opresión y hacerles pagar la crisis del capitalismo. Una vez más, la clase trabajadora tendrá su destino decidido por partidos que representan los intereses de su enemigo de clase: la clase capitalista, cualquiera que sea la composición de cualquier coalición.

El ANC, los dos principales partidos de oposición, el DA y el EFF y todos los muchos partidos más pequeños que han proliferado en la última década son principalmente pro-capitalistas, el sistema económico hasta ahora bajo la supervisión exclusiva del ANC. En segundo lugar, en su mayoría son oportunistas y tratan de establecer una base apelando a sentimientos xenófobos y/o racistas para ingresar al parlamento y enriquecerse. Están poniendo a la venta su pequeña base de apoyo de votantes al mejor postor entre los partidos más grandes que luchan por acceder a puestos prestigiosos y con acceso a lucrativos presupuestos de comités de cartera que nunca podrían alcanzar por sí mismos.

El capitalismo está en la raíz del desastre absoluto que enfrenta la clase obrera. La clase capitalista teme a una clase obrera unida, especialmente si está armada ideológicamente con el socialismo. Necesita una clase obrera dividida. La EFF y algunas de las nuevas formaciones se han puesto a su servicio. Están imitando la xenofobia que el ANC está promoviendo extraoficialmente, como Sunak del Reino Unido, Modi de la India y Trump de los EE. necesita unidad como nunca antes.

…la clase obrera se queda sin partido propio

Como resultado de la parálisis de 5 años y la abdicación de responsabilidades de Saftu, la clase obrera permanece sin el punto de referencia que le hubiera proporcionado la construcción hacia el lanzamiento de un partido de los trabajadores. Varias iniciativas han despegado. Ninguno ha logrado unificar las luchas de la clase obrera, ya sea a lo largo o dentro de los tres escenarios principales de lucha en las comunidades, los estudiantes/jóvenes y el lugar de trabajo. Hay iniciativas sinceras bien intencionadas por el socialismo en la izquierda. Pero el problema no es la desunión de la izquierda que es el desafío clave. Las ONG son eficientemente clase media y quieren reformar el capitalismo, no abolirlo. Tampoco, como decía Lenin, hay un metro sincero en la política. La prueba está en la capacidad de unir a la clase obrera. Para esto se necesita un partido obrero de masas con un programa socialista.

La lucha sindical estableció una tradición de reconocimiento del vínculo entre la lucha política más amplia y la del lugar de trabajo desde el principio. Eso sigue siendo tan cierto hoy después del apartheid como lo fue antes. Las tradiciones de la lucha de la clase obrera en SA siempre han sido políticas.

La clase trabajadora es también la única clase que tiene el poder para derrocar al capitalismo y un interés personal en la creación de una sociedad socialista. Una orientación a los sindicatos es un principio fundamental.

Pero es necesario hacer una distinción entre el liderazgo y la base. Ellos no pueden ser considerados más responsables por las traiciones de los líderes que la masa de la clase obrera por las traiciones del gobierno del ANC. Los sindicatos son órganos de lucha de la clase obrera en el lugar de trabajo. No son propiedad privada de sus líderes. Ninguna formación de izquierda que se identifique como marxista tiene derecho a no saber lo que dice Trotsky sobre el papel de los dirigentes sindicales, en general, en su panfleto ‘Los sindicatos en la época de la decadencia imperialista’: que son los lugartenientes del capital en el movimiento obrero. Nuestro papel es armar a las bases con la ideología, la estrategia y las tácticas para recuperar sus sindicatos y colocarlos bajo su control democrático. Por lo tanto, una orientación a los sindicatos es fundamental.

Un partido de los trabajadores será importante no sólo para las elecciones sino especialmente para la escalada de la lucha que seguirá. Está desamparada en el plano electoral y dividida en la lucha del día a día entre federaciones con sólo un 30% organizado. Fuera del lugar de trabajo, no existe una organización unificadora en las protestas de prestación de servicios ni entre los jóvenes y estudiantes. Estos tres teatros de lucha necesitan unidad, una plataforma y un programa de acción no solo dentro de ellos sino a través de ellos bajo un partido obrero de masas sobre un programa socialista construido como un partido de lucha.

