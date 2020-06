Salvador Allende: Notas biográficas

por Zetkin



Un día como hace 112 años nace uno de los personajes más grandes de la historia el médico y presidente de los pobres Salvador Guillermo Allende Gossens.



Salvador Allende nació en Santiago de Chile el 26 de junio del año 1908, hijo de Laura Gossens Uribe y de Salvador Allende Castro, abogado y Notario. El joven Allende cursó sus estudios en el instituto Nacional y en los liceos de Tacna y Valdivia, en el año 1926 hizo el servicio militar y en ese mismo año ingresó a estudiar medicina en la Universidad de Chile, en el año 1932 de título como médico cirujano, entre los años 1932 y 1936 se desempeñó como médico y como anatomo-patologo, que es quién hacía las autopsias, le tocó desempeñar este papel en los años en donde Chile fue fuertemente golpeado por la crisis del año 1929 en donde se le cayó la bolsa a Estados Unidos, en su relato el médico Allende contó que hizo más de 1500 autopsias.



Allende se desempeñó como médico y anatomo-patologo en el hospital “Carlos Van Buren” de Valparaíso y También en el hospital de Puerto Montt.



En el año 1933 Salvador Allende participó en la fundación del Partido Socialista de Chile y en el año 1937 fue electo diputado. Entre los años 1939 y 1942, fue ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social durante el gobierno del profesor Pedro Aguirre Cerda. Como ministro de Salubridad creó la “Ley Del Servicio Nacional De Salud” con la repentina muerte del presidente Pedro Aguirre Cerda por Tuberculosis en el año 1942 Allende tuvo que finalizar su labor ministerial.



En el año 1945 Salvador Allende fue elegido senador en las elecciones parlamentarias de marzo de 1945 y reelecto en los años 1953, 1961 y 1969 legislando en el congreso por casi 30 años, como senador Allende fue el protagonista de impulsar muchas leyes como también fue el impulsor en la creación de varias instituciones como el “Corvi” (Comisión Nacional De La Vivienda) el actual “Serviu” (Servicio Nacional De Vivienda y Urbanismo), igualmente participó en la creación del Colegio Médico, también impulso leyes como la Ley del nuevo trato a los trabajadores y trabajadoras, creación de sociedades mutualistas, creación del servicio de seguro social, presentación de la ley de protección a la mujer y al niño, creación de la escuela de Salubridad, establecimiento del estatuto del médico funcionario, creación de la sociedad protectora de la infancia, creación de la sociedad pro ayuda niño lisiado, construcción edificio de asistencia pública, modificación del seguro obrero, prohibición de los monopolios alfabetización obrera campesina, impulso además la ley para dar el voto a las mujeres, además hizo la redacción para derogar “La Ley De Defensa Permanente A La Democracia” o más conocida como la ley maldita, decretada por el presidente Gabriel Gonzales Videla.



En el año 1952 Salvador Allende compitió por primera vez en las elecciones presidenciales en donde salió electo Carlos Ibáñez del Campo, Salvador Allende obtuvo el 5% de los sufragios.



En el año 1956, Allende formó parte de la formación del Frente de Acción Popular “FRAP”, alianza de partidos de izquierda que tuvo una duración de ocho años, hasta 1964. Para las elecciones presidenciales de 1958, el FRAP presentó como su candidato a Salvador Allende el cual por segunda vez perdió la elecciones obteniendo el segundo lugar en esa votación, con un 28,8% de los votos en ese período salió electo el presidente “Jorge Alessandri Rodríguez.” En el año 1964 Allende lo intentó por tercera vez en las elecciones presidenciales fue nuevamente apoyado por el FRAP, sin embargo fue derrotado por el candidato de la democracia cristiana “Eduardo Frei Montalva”, esta vez logró casi un 39% de los sufragios.



En los años 1966 y 1969 fue presidente del senado y en el año 1969 fue uno de los fundadores de la Unidad Popular “UP”, coalición que lo apoyó como candidato presidencial el año siguiente, la Unidad Popular estaba conformada por toda la izquierda, en conjunto con partidos de centro.



El 4 de septiembre del 1970 Salvador Allende gana las elecciones presidenciales con un 36,6 %, el 24 de octubre del mismo año Allende fue ratificado por el congreso con 153 votos a favor. Allende marcó Un hecho histórico a nivel mundial, siendo el primer presidente Marxista en llegar al gobierno por la votación popular.



Allende en el proceso de su gobierno tomó muchas medidas entre esas la Nacionalización Del Cobre por completo el 11 de junio del año 1971, también profundizó la reforma agraria, impulsada por el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, logrando la expropiación de más de 4.400 predios, sin contar con las más de 2.000 tomas efectuadas por los trabajadores agrícolas, además aplicó una ley la cual se enfocaba en que todos los niños y niñas debían recibir medio litro de leche diario, Ley que hasta el día de hoy sigue vigente. En el gobierno de Salvador Allende dió dieron la posibilidad para que ingresarán el mayor número de campesinos e indígenas a la universidades, la salud y la educación eran gratuitas, asimismo duplicó el sueldo minimo y las pensiones. Las medidas del presidente Allende comenzaron a enfurecer a la burguesía chilena y extranjera de Estados Unidos los cuales comenzaron a planear un boicot contra el gobierno de Allende, el cual más tarde se vio afectado por desabastecimientos acaparamientos y sabotajes empresariales, además financiado por la CIA de Estados Unidos. Junto a esto, el gobierno debió enfrentar la virulenta oposición del Partido Nacional, al que luego se unió la Democracia Cristiana.



El 9 de octubre del 1972 se paralizaron los camioneros, con el financiamiento de Estados Unidos, más adelante el 29 de junio del 1973 Allende sufrió un golpe de estado que fracasó, este fue el llamado “Tanquetazo”, más tarde el 11 de septiembre de el año 1973 comenzó el golpe de estado con el primer bombardeó a la moneda a las 11:56 de la mañana en ayuda de la CIA y las ramas del ejército todas lideradas por Augusto Pinochet Ugarte, Allende dió su último discurso en donde aclaró que no iba a renunciar, declaró esto después de todas las opciones de huida que le ofrecieron, una de las frases más célebres de Allende fue “Ante estos hechos, sólo me cabe decirle a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente.”Minutos más tarde el presidente Salvador Allende fue encontrado encontrado muerto.



Recordemos el día de hoy a un gran hombre, valiente, perseverante y leal el cual al largo de toda su vida se dedicó en construir un país mejor, fue uno de los pocos presidentes que le dió esperanzas a esas personas que habían sido abandonadas por tanto tiempo, un hombre humano y con un corazón enorme, este fue el Compañero Presidente.#AllendeVive