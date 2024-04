Chile – Respaldamos el paro de la CUT, pero es insuficiente. Es necesario construir un plan de lucha hacia una Huelga General de verdad

La difícil situación del pueblo trabajador

El 56% de los trabajadores gana $500 mil pesos o menos. El 71,1% percibe menos de $700 mil líquidos. Más de la mitad de los trabajadores no alcanzan a llegar a fin de mes y viven endeudados.

Las pensiones miserables dependen del 70% que paga el Estado y de la PGU pero el fracasado sistema de capitalización individual de AFP sigue y lo único que se discute es qué hacer con un 6% adicional. Hay una crisis de falta de viviendas y con las listas de espera para operaciones quirúrgicas.

Está claro que el gobierno del Frente Amplio, la ex Concertación y el Partido Comunista no ha cambiado nada en el país, hace rato que este gobierno le dio la espalda a los trabajadores, por eso mismo es difícil entender porque la CUT todavía sigue las directrices de este gobierno y no está del todo claro que persiguen con el llamado a paro del próximo 11 de abril.

Qué hay detrás del llamado a paro de la CUT

A pesar de lo anterior distintas organizaciones sindicales están llamando a plegarse a la convocatoria que esta haciendo la CUT para el 11 de abril. El Colegio de Profesores encabezado por Mario Aguilar formalmente está adhiriendo al paro básicamente porque consideran que el gobierno encabezado por algunos de los que fueron dirigentes estudiantiles está al debe con la educación y sus demandas más sentidas.

Este gobierno hizo suyas las principales políticas de la derecha y los empresarios, dejando de lado las demandas de los trabajadores, por lo tanto no tiene ningún sentido esperar nada del actual gobierno.

El llamado a movilización de la CUT podría responder al llamado de gente como el diputado Nuñez que llama a presión sobre la derecha, pero también se debe a las presiones que están recibiendo de sus propias bases sindicales, que poco a poco se están empezando a movilizar dado el descontento y la bronca que sigue creciendo en Chile.

Los dirigentes de la CUT por un lado plantean críticas al gobierno, pero por otro lado quieren apuntalar al gobierno con este llamado movilización, algo que por supuesto es muy contradictorio.

Los dirigentes de la CUT y otras direcciones sindicales como la del Colegio de Profesores, tienen la intención de usar estas movilizaciones para presionar a la derecha y se allanen a entregar algunas concesiones a los trabajadores, algo bastante iluso en realidad.

Pero no tienen la intención de fortalecer la fuerza autónoma de los trabajadores con su propia agenda de lucha por los cambios en la sociedad y que tomen las riendas de los cambios necesarios de una forma totalmente independiente.

Los trabajadores sólo podemos confiar en la propia fuerza y debemos ser nosotros quienes decidamos de una manera independiente cuales son las políticas que se requieren para lograr los cambios que la clase trabajadora necesita.

Es necesario construir un plan de lucha hacia una Huelga General de verdad.

La CUT, los trabajadores portuarios y sus organizaciones sindicales, el Colegio de profesores, la Confech, deberían convocar a una Huelga General de verdad, con real participación de los trabajadores de base, con asambleas en los lugares de trabajo, donde se discuta un programa de demandas concretas, llamando a la unidad de todos los sectores de la clase trabajadora, unificando a los trabajadores, pobladores, estudiantes, organizaciones de mujeres, pueblos originarios y todas las organizaciones populares de la sociedad.

La clase trabajadora no puede confiar en los gobiernos de turno, los trabajadores solo podemos confiar en una propuesta política independiente de nuestra clase, que nos permita llevar adelante una lucha exitosa, que en ningún caso puede depender de alguien externo a la clase.

Somos los únicos que podemos luchar por nuestras demandas y nuestros intereses de clase, necesitamos luchar por un gobierno de los trabajadores y por una sociedad socialista democrática.

Comité por una Internacional de Trabajadores en Chile