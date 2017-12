¿REPRESENTA RICARDO LAGOS LOS INTERESES NORTEAMERICANOS EN CHILE?

Se han acumulado antecedentes suficientes para plantearse legítimamente la interrogante que sirve de título a esta columna. La coyuntura ha hecho emerger con fuerza esta pregunta. El evidente sabotaje a la candidatura de Guillier y la prontitud con que se rinde tributo a domicilio a Sebastián Piñera sugieren actores tras bambalinas. Para intentar responder la interrogante consideremos lo siguiente:

1.- Cuando Ricardo Lagos visita la casa de Sebastián Piñera para felicitarlo por el triunfo y ofrecer su colaboración en lo que se necesite, esa actitud convocó muchas críticas en las que la palabra traición se repetía.

Sin embargo hay otro aspecto que no se ha considerado y que es más relevante. Ricardo Lagos no tuvo representación ciudadana ni siquiera para presentarse como candidato de la Nueva Mayoría, ni los socialistas le apoyaron. Todos los candidatos respaldados por él perdieron en las parlamentarias. Su índice de rechazo en la ciudadanía es altísimo, el PPD quedó en bandeja de salida de la política chilena. No encabeza u orienta organización política o social alguna. Pero, Piñera lo recibe entusiasmado. Evidentemente no es la ciudadanía lo que Lagos representa en esa reunión y que pone tan contento a don Sebastián. Es otra la representación del servicial oferente.

2.- Lagos fue nombrado embajador en la Unión Soviética en 1973 por el presidente Allende aunque nunca llegó a asumirlo debido a que el Senado de entonces en su labor obstructiva nunca lo autorizó. Fue también candidato de la Unidad Popular a la secretaria general de la Universidad de Chile. Con esos antecedentes su situación debió hacerse difícil con el golpe militar. Sin embargo, los norteamericanos le llevaron como profesor a la universidad de Duke y luego le patrocinaron como funcionario internacional de la Cepal en su retorno a Chile. Los socialistas chilenos en ese momento eran víctimas de una verdadera masacre a manos de la dictadura militar, Lagos no.

3.- Luego del atentado a Pinochet en 1986 la PDI fue a su casa y le llevó, custodiado; no detenido, ni engrillado ni golpeado como se estilaba en esos tiempos, hasta la Tercera Comisaría de Carabineros para que estuviera a cubierto de la venganza que desatarían los servicios de inteligencia de Pinochet y que en definitiva cobró cuatro muertos y un abogado de la Vicaría salvado de milagro. No hay más opositores que hayan tenido protección de carabineros en los 17 años de dictadura. Quien tendió ese manto protector en favor de Lagos?

4.- El gran aliado de Ricardo Lagos en el socialismo renovado y que luego lo seguiría al PPD fue Eric Schnake. Este último fue rescatado de las cárceles pinochetistas por intervención directa de Felipe González dirigente del socialismo español (PSOE) de quien ahora se sabe con toda certeza que bajo el seudónimo de “Isidoro” era protegido por la policía franquista por influencia de las agencias estatales norteamericanas. La policía franquista hacía llegar al propaganda del PSOE a los lugares apartados. La fundación Friederich Ebert era la caja pagadora de Felipe González , esta también actúa hoy en Chile. Como un socialista español, si fuera autentico, logra convencer a Pinochet de liberar a un preso político?. Es evidente que González actuaba bajo patrocinio norteamericano.

5.- El primero en plantear en el socialismo renovado el aceptar las leyes de Pinochet e inscribirse en los registros electorales fue Lagos. Cuando se preparaba la documentación en una sede de calle Serrano irrumpieron violentamente los agentes pinochetistas a incautar el material y golpear a los militantes. Cuando apareció Lagos el actuar de los agentes cambió drásticamente, ni encañonado, ni golpeado, un dialogo respetuoso dio otro tono a la situación. Eso pasaba siempre con “Isidoro” en España. La DC actuó en paralelo para inscribirse en los registros de Pinochet y evitar un enfrentamiento que tarde o temprano derrocaría la dictadura y arrastraría a su modelo económico. Esa era la política de los norteamericanos.

6.- En Mayo de 1996 y ante la posibilidad cierta de un gobierno laguista se realizó en España, Hotel Victoria de El Escorial un seminario sobre Fuerzas armadas y transición democrática participó allí encabezando la delegación militar Juan Emilio Cheyre, Sergio Rillón, asesor de Pinochet y el ex ministro de la dictadura, Hernán Felipe Errázuriz y dirigentes socialistas como Enrique Correa, Ricardo Lagos, el embajador Álvaro Briones y Jaime Gazmuri y Camilo Escalona. Ese pacto es muy similar a los acuerdos de La Moncloa que los norteamericanos impusieron a la transición española. No tenía Lagos obligación legal alguna de dar garantía a los militares ni estos el derecho a opinar sobre la coyuntura política. Esta reunión de deliberación política fue ilegal, y su lejanía de Santiago obliga a pensar que se quería ocultar a su real impulsor, quien impuso esa reunión?

La reunión no es cosa del pasado, la defensa del general Juan Emilio Cheyre ha anunciado que presentara a Ricardo Lagos como testigo en la causa donde el primero está procesado por el fusilamiento de casi una decena de dirigentes socialistas en La Serena .

7.- En un momento de gran debilidad del gobierno de la presidenta Bachelet y estando ella en el extranjero el entonces M inistro del interior Jorge burgos – admirador confeso del país del norte, cuando menos – le llevó a la Moneda donde Lagos dio una conferencia de prensa en que con indudable capacidad histriónica declaro estar en presencia de la peor crisis institucional de los últimos 50 años. De paso un columnista que actúa como caja de resonancia del país del norte profetizaba el colapso institucional de Michele Bachelet, la caída inminente. Quien patrocinó esa evidente operación política? o más bien, quien la ordenó?. La presidenta Bachelet no adoptó medida alguna respecto de Burgos.

8.- El gobierno de Ricardo Lagos fue la consolidación definitiva del modelo neoliberal en Chile. Concesiones, entrega de riquezas naturales, educación como mercado, etc…



La política de defensa Chile se hizo a imagen y semejanza del binomio EEUU/ Israel, este último el aliado incondicional de los norteamericanos en el medio oriente. Incluso rompiendo la doctrina prusiana del ejército de tierra.

9.- la intervención de los norteamericanos en la política ha sido permanente y determinante. El socialismo chileno ha debido sufrirla en varias ocasiones.

A fines de los años 60 el PS se dividió. Un sector importante encabezado pr el senador Raúl Ampuero abandonó las filas y se negó a apoyar a Allende, muchos de sus dirigentes sindicales venían de mineral El Teniente, allí desataron huelgas con evidente propósito de desestabilización del gobierno de la Unidad Popular. En 1975 el informe Church del senado norteamericano dio por establecido que la CIA había gastado importantes recursos para promover esa división en el PS.



La presidenta Michele Bachelet fue becaria del Pentágono (el aparato militar norteamericano) en Estados Unidos. Nadie que no sea de la absoluta confianza de los norteamericanos recibe instrucción allí, instrucción que no es precisamente para divulgar las ideas del socialismo en el mundo.

10.- A comienzos de los 90 un “socialista” chileno de nombre Juan Carlos Prado Araya se encontraba detenido en Cuba donde tenía residencia permanente bajo acusación de entregar información a la CIA y cuyo destino final era la dictadura chilena.. Desde Chile viajó don José Antonio Viera Gallo, tan allegado Lagos, para gestionar la liberación del encausado, cosa que consiguió ante el apremio de los cubanos por abrir relaciones diplomáticas con Chile y que Aylwin les negaba sin razón atendible.

11.- El programa de televisión en que Lagos apuntó con el dedo a Pinochet y que le catapultó políticamente fue largamente ensayado en un set de televisión. En la preparación de esa actuación participaron o no los dos asesores norteamericanos que orientaron la franja del NO?. Aún no lo sabemos. Con todo la pasividad del dictador es sugerente.



En una ocasión la revista análisis puso en su tapa “Que se vaya” su director Juan Pablo Cárdenas fue arrastrado engrillado a la cárcel a las dos horas que la revista apareció en los kioskos, la edición incautada y la revista clausurada, evidentemente otro criterio de actuación o más bien la revista no tenía padrinos tan poderosos ?.