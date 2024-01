Rechazan ataques racistas y amenazas a dirigentes que defienden Espacio Marino Costero Indígena en Aysén

«Exigimos al gobierno que cumpla con implementar los acuerdos internacionales que suscribió, como es el caso del Acuerdo de Escazú, que busca garantizar entornos seguros para las personas defensoras, así como reconocer su labor y proteger sus derechos.».

«Los salmoneros quieren relocalizarse, entonces hay mucha campaña del terror, los salmonero están envenenando a los pescadores, a los políticos, a los alcaldes, a cualquiera, sobre todo a los que votan en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero», dice las comunidades.

Aysén, 22 de enero de 2024. (radiodelmar.cl)– La comunidad Pu Wapi, de Melinka, en la región de Aysén, que está intentando recuperar su Espacio Marino Costero de los Pueblos Originarios está sufriendo una serie de ataques racistas y amenazas de parte de sectores y operadores políticos empresariales de la zona.

«Buscan dividir a las comunidades, la división es el triunfo de quienes han detentado el poder desde que nuestros pueblos fueron diezmados y desarraigados de sus actividades ancestrales y de los territorios ancestrales», dice un mensaje de solidaridad las comunidades Kawésqar por la defensa del mar, para apoyar a las familias de Melinka.

Agregan que «para los operadores políticos no es posible comprender que los pueblos indígenas sean capaces de defender sus espacios de subsistencia, con su actuar solo demuestran la ignorancia frente a una ley que es muy clara y que por interpretaciones antojadizas pretenden dañar.

Por su parte la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar afirmó que «el incremento de la violencia, actos racistas y discriminatorios afectan no solo a los y las dirigentes y representantes de los Espacios Costero Marinos sino también a sus familias, incluidos niños y niñas, y las comunidades que representan».

«La intensidad de los ataques, burlas y amenazas coincide con el intento de modificación de la Ley ECMPO, impulsada por sectores vinculados a la explotación indiscriminada de los recursos de mar y avalados por algunos políticos con claros intereses económicos que disfrazan de «desarrollo». Lo que expresa el claro intervencionismo empresarial en los territorios, con el único afán de romper el tejido social para sus fines empresariales.

«Exigimos al gobierno que cumpla con implementar los acuerdos internacionales que suscribió, como es el caso del Acuerdo de Escazú, que busca garantizar entornos seguros para las personas defensoras, así como reconocer su labor y proteger sus derechos.», agregan.

Intereses de la Industria Salmonera

Por años, comunidades indígenas de Las Guaitecas, donde buena parte de sus integrantes son pescadores y buzos mariscadores, cosechan erizos, almejas, choritos, culengue, centollas, locos, lapas, jaibas y cholgas, esperan con anhelo que se regule el conducto regular de los espacios costeros marinos.

Daniel Caniullán Huentel, es lonko de la comunidad Pu Wapi, es buzo mariscador y miembro del Comité Bentónico de la región, dijo a Radio Juan Gomez Millas de la Universidad de Chile que “tenemos los ECMPO que ya están acreditados por Conadi, donde la Conadi ya determinó y dejó claro que es un territorio indígena ancestral lafkenche”.

Agrega: “Además, ahí mismo los salmoneros quieren relocalizarse, entonces hay mucha campaña del terror, los salmonero están envenenando a los pescadores, a los políticos, a los alcaldes, a cualquiera, sobre todo a los que votan en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero».

DECLARACIÓN DE COMUNIDADES kAWESQAR POR LA DEFENSA DEL MAR

FRENTE AL AMEDRENTAMIENTO Y ACOSO A PERMANENTE QUE ESTÁN SUFRIENDO LAS

COMUNIDADES QUE DEFIENDEN SU TERRITORIO EN EL SECTOR DE LAS WAITECAS POR PARTE DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVÉS DE SUS OPERADORES POLITICOS, VENIMOS A DECIR QUE:

Desde el Kawésqar Waes, LAS COMUNIDADES KAWESQAR POR LA DEFENSA DEL MAR, queremos brindar nuestro total apoyo al Lonko DANIEL CANIULLAN de la comunidad PU WAPI de Melinka en el Archipiélago de las Guaitecas, que se encuentran en tramitación de un Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios en su territorio ancestral.

Es importante no bajar los brazos frente al amedrentamiento y el juicio de quienes buscan dividir a las comunidades, la división es el triunfo de quienes han detentado el poder desde que nuestros pueblos fueron diezmados y desarraigados de sus actividades ancestrales y de los territorios ancestrales, EL LLAMADO ES A MANTENERSE UNIDOS Y EN CALMA, como si estuvieran atravesando un golfo azotado.

Para los operadores políticos no es posible comprender que los pueblos indígenas sean capaces de defender sus espacios de subsistencia, con su actuar solo demuestran la ignorancia frente a una ley que es muy clara y que por interpretaciones antojadizas pretenden dañar, es mejor que reconozcan derechamente que no quieren que los indígenas tengamos derecho alguno y dejar esas prácticas de hostigamiento del siglo pasado que no trajeron nada bueno a la historia de Chile.

Hacemos un llamado a las comunidades que se encuentran en tramitación de espacios marinos a mantenerse unidas y a no dejarse amedrentar por la acción matonesca de algunos que alentados por su afán supremacista pretenden que dejemos de ejercer nuestros derechos para satisfacer sus propias ideas de propiedad, las que no van de la mano con los pueblos indígenas.

La discriminación es uno de los primeros hitos que marcan estos territorios, por lo que entendemos claramente las intenciones de quienes operan en favor de la industria extractivista y destructora de los territorios al pretender desarmar las alianzas y unidad de las comunidades que propendemos el cuidado del mar.

Por el Lonko Caniullan y la comunidad PU WAPI, por nosotros y todos nuestros Kuchelak jetel Chechiena.

COMUNIDAD KAWESQAR ATA’P

COMUNIDAD KAWESQAR RESIDENTES EN RIO PRIMERO

COMUNIDAD KAWESQAR INES CARO

COMUNIDAD KAWESQAR GRUPOS FAMILIARES NOMADES DEL MAR.

COMUNIDADES KAWESQAR POR LA DEFENSA DEL MAR.