REALIDAD DE VACUNA CHINA; RECONOCIDA POR CHINA, BRASIL y CHILE

por Felipe Portales

CNBC (“the number one business and financial news network on the planet”) publicó el 19 de abril (Sam Meredith) que “un estudio publicado por la Universidad de Chile a comienzos es este mes informó que CoronaVac (vacuna elaborada por Sinovac) era 56,5% efectiva dos semanas después de ser administrada en el país. Crucialmente, sin embargo, informó que una dosis era solo 3% (sic) efectiva”.

También en Brasil ha habido estudios (según CNBC) que demuestran un 50% de efectividad de dicha vacuna. Y LO MÁS IMPORTANTE, un alto funcionario chino reconoció públicamente también, días atrás, que su vacuna era ¡un 50,7% efectiva!; información que fue virtualmente autocensurada por la TV y los grandes medios de comunicación nacionales; que después informaron de “concluyentes” estudios nacionales que daban cuenta de una efectividad mucho mayor…

Ello explicaría la aparente paradoja chilena; y por qué no pasó lo mismo que en Israel que prácticamente controló la pandemia con su aplicación masiva de su vacuna Pfizer.

