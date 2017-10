“Raya Dunayevskaya: Un marxismo de la liberación”

Frédéric Monferrand

Marxismo y libertad de Raya Dunayevskaya representa una de las grandes tentativas llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XX por mantener abierto el horizonte de la emancipación contra la esclerosis estalinista del movimiento obrero internacional. En el presente prólogo a la reedición francesa (Ed. Syllepse), Frédéric Monferrand revisa el diagnóstico histórico así como la interpretación de la obra de Marx propuesta por Dunayevskaya. De la teoría del “capitalismo de Estado” a la “filosofía de la liberación” se dibuja una exigencia de “revolución permanente” de los movimientos sociales que merece ser explorada de nuevo en el momento actual en que la “convergencia de luchas” es más deseada que teorizada y hecha realidad.

El marxismo es una teoría de la liberación o no es nada (Raya Dunayevskaya)

Raya Dunayevskaya forma parte de esas individualidades en las cuales lo histórico y lo biográfico o lo universal y lo particular -por utilizar el vocabulario hegeliano que ella no dejó de apropiarse- tienden a coincidir. Nacida Raya Shpigel en 1910 en la actual Ucrania, entonces integrada en el Imperio zarista, fue contemporánea de los grandes sobresaltos que marcaron la historia del siglo XX: las dos grandes guerras mundiales y la Guerra Fría, la Revolución de Octubre y la Revolución Cultural china así como las luchas de liberación nacional que anunciaron el fin de los Imperios coloniales. Emigrada a los Estados Unidos en 1920, donde falleció en 1987, llevó a cabo una actividad política e intelectual incesante que la llevó a participar en las principales luchas dirigidas por el proletariado, la juventud y las minorías oprimidas, y a cruzarse en el camino de algunas de las personalidades más importantes del marxismo crítico del siglo XX: León Trotsky –de quien fue colaboradora en México de 1937 a 1938[1]–, C.L.R. James –con quien fundó en 1941 la “Tendencia Johnson-Forest”[2]–, Cornelius Castoriadis –con quien compartió el análisis sobre la URSS aunque acabó criticándolo por “detractor de Lenin”[3]– y Herbert Marcuse –con quien mantuvo una larga correspondencia y quien prologó la obra aquí reeditada: Marxismo y libertad[4].

Según la propia Dunayevskaya, Marxismo y libertad –que constituye el primer volúmen de una “trilogía de la revolución” incluyendo “Philosophy and Revolution: from Hegel to Sartre and from Marx to Mao” y “Rosa Luxemburg, Women’s Liberation, and Marx’s Philosophy of Revolution”– responde a tres objetivos principales: 1) establecer las “raíces americanas del marxismo” en un contexto en el cual la clase obrera americana, dinamizada internamente por la lucha de los afroamericanos, representaba la mejor apuesta para impulsar el proyecto comunista. 2) Reconstruir la coherencia filosófica del “marxismo de Marx”, desde los Manuscritos de 1844 a El capital, a partir de la idea de que la Historia es la historia de los esfuerzos emprendidos por la humanidad para realizar su libertad. 3) Reevaluar la centralidad de la “dialéctica hegeliana” en la constitución de este “nuevo humanismo”[5].

Sin duda un programa como el aquí presentado parecerá demasiado ambicioso para ser implementado en un solo libro[6]. De hecho estamos acostumbrados a ver al marxismo adoptar la forma de un ejercicio académico, desconectado de todo desafío político inmediato y tratado según los criterios propios de la división del trabajo intelectual que caracteriza la investigación universitaria. Sin embargo, leer Marxismo y libertad es, por el contrario, aprehender una obra de gran riqueza donde se entremezclan el análisis de la economía soviética, la especulación filosófica sobre el “Absoluto”, la reconstrucción histórica del movimiento obrero, el estudio sociológico del proceso de automatización de la producción y la crónica de las luchas del proletariado mundial. Esta multiplicidad de desafíos confiere a la obra un cariz caleidoscópico donde la exploración de un problema siempre es la ocasión para reflexionar sobre otro, según una lógica de recuperación y variación sobre el tema fundamental de la unidad de la teoría y de la práctica, verdadero corazón del marxismo según Dunayevskaya. Es por tanto el tema de la unidad de la teoría y la práctica el horizonte que expondrá este prólogo donde intentaremos mostrar que dicho tema dirige el diagnóstico histórico y la perspectiva filosófica desarrollados en Marxismo y libertad.Esperamos de este modo hacer justicia a las ideas-fuerza que atraviesan la obra y advertir al lector sobre la actualidad de un texto en el cual el marxismo aparece como aquello en lo que debe (re)convertirse: una teoría de la liberación.

