PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE 15 noviembre 2022 

«..Yo quiero que a mi me expliquen que es lo que llaman cultura , pues dicen que soy inculto más redondo que una hallulla ..» cantan Los Zunchos

1.- Tengo más de 40 años trabajando en el movimiento sindical y he visto de todo. Corrupción, acomodos, trabajo de camarillas, sumisión a las órdenes de partido y un largo etcétera, que cada quien puede completar como le dé la gana. El punto es que a pesar de todo eso el movimiento sindical sigue existiendo, débil, alicaído y carente muchas veces de proyecto pero intuyendo de que si no hay unidad y organización, no hay nada ni nadie que lo salve de la voracidad del capital.Por eso recibimos con alegría a Juan Pablo cuando nos visitó hace 2 meses. Pese a la crisis en la que nos sumió un mal elemento, eso no afectó nuestro funcionamiento y disposición por lo que le entregamos todos aquellos elementos que son parte de nuestras cartillas educativas , así como de la experiencia adquirida en tanto años de trabajo. Querían constituir un sindicato y habían problemas de tiempo, espacio e incluso desconocimiento de la Inspección a la que deberían concurrir a solicitar ministro de fe.Este proceso en particular puso en funcionamiento varias cuestiones que ya estaban previstas. Por ejemplo, la primera reunión para fijar los criterios con los interesados en hacer organización se hizo en nuestro centro recreacional, y hasta el cuidador del mismo fue parte de la larga conversación que tuvimos en Ventanas, a principios de Octubre. Ahí se tomó la decisión, luego nos apoyaron otros amigos para llegar a la Inspección y pudimos conseguir ministro de fe hasta que finalmente se constituyó el Sindicato, antes de terminar octubre.



2.- 8 socios dieron vida al flamante sindicato de esta empresa radicada en Quinteros. Tuve el honor de ser invitado a participar en su primera asamblea y gran sorpresa me llevé al enterarme que ya cuentan con 20 socios (la empresa tiene 25 trabajadores incluidos algunos jefes), todos alegres, dispuestos y entusiastas de asumir el compromiso de ser socios de un sindicato con sus deberes y derechos muy claros. Hablamos de todo, clarificamos dudas y definimos los pasos futuros. Lo mejor estaba reservado para el final. Por unanimidad este nuevo sindicato resolvió su afiliación a nuestra Confederación. Los malos ratos, las deslealtades, las traiciones, las raterías propias de gente sin conciencia se subordinan ante esta decisión de los trabajadores de educarse y luchar. Seguiremos depurando hasta extirpar todo el cáncer, pero queda claro que la CGT no se cae ni se muere.

MANUEL AHUMADA LILLO

PRESIDENTE CGT CHILE

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria

