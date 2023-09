Proyecto Cybersyn: El Plan Cibernético de Allende

Septiembre marca el 50 aniversario del golpe de 1973 en Chile liderado por el general Pinochet, que derrocó al gobierno de izquierda democráticamente elegido de Salvador Allende y marcó el comienzo de 17 años de brutal dictadura militar. El 4 de septiembre de 1970, Allende fue elegido presidente de Chile como líder de la coalición Unidad Popular (UP). El gobierno de Allende estuvo encabezado por el Partido Socialista de Chile y el Partido Comunista.

Allende fue elegido con una plataforma radical y se dispuso a implementar reformas como un aumento del salario mínimo, un programa de comidas escolares gratuitas y la redistribución de tierras agrícolas. A continuación, el nuevo gobierno se embarcó en un programa de nacionalización. La industria del cobre, de propiedad estadounidense, y una gran parte del sector bancario pasaron a ser propiedad estatal. A principios de 1972, todas las empresas mineras y otras 68 empresas habían pasado al sector público. Existía un enorme entusiasmo entre la clase trabajadora chilena por el gobierno de Allende, que, en un corto período de tiempo, había supervisado un aumento significativo en los niveles de vida.

Allende nombró a Fernando Flores como Gerente Técnico General de CORFO, el departamento gubernamental a cargo del programa de nacionalización. Flores, un ingeniero de 28 años, se mostró entusiasmado con el uso potencial de la tecnología informática para planificar las industrias nacionalizadas.

A mediados de 1971, se puso en contacto con Stafford Beer, un consultor de gestión británico que fue pionero en el campo de la cibernética de gestión: la ciencia de procesar la retroalimentación y utilizar la información dentro del contexto de sistemas cerrados. Flores inicialmente le pidió consejo a Beer sobre cómo incorporar sus teorías en un potencial sistema computarizado de planificación económica. Beer, entusiasmado por el potencial de la idea, abandonó su otro trabajo de consultoría para comprometerse con el proyecto conocido como Cybersyn en inglés, o Synco en español, un sistema de soporte de información diseñado para ayudar a la toma de decisiones en las industrias nacionalizadas, enfatizando el control y la gestión de los trabajadores en la fábrica y el taller. Beer viajó a Santiago, la capital de Chile, para reunirse con Allende y convencerlo del valor de invertir en Cybersyn.

Cybersyn fue una innovación significativa, como uno de los primeros sistemas informáticos operativos a gran escala fuera de los campos militar y científico. En cierto modo, fue bisabuelo de los ‘grandes datos’ modernos, pero utilizó esos datos de una manera socialmente útil, en lugar de hacerlo para fines de lucro capitalistas.

Partes componentes

El diseño de Cybersyn constaba de cuatro componentes. La primera parte fue Cybernet. Esto implicó la instalación de máquinas Telex en todas las instalaciones de las empresas estatales, creando una única red de comunicación casi en tiempo real entre estas industrias y el gobierno. Esto suena natural en 2023, pero en 1971 fue un importante paso adelante. Esta fue la primera parte del proyecto que entró en funcionamiento y la única utilizada regularmente por el gobierno antes de su derrocamiento en 1973.

La segunda parte fue Cyberstride. Estos eran los programas para recopilar, procesar y distribuir datos en un formato útil a través de la red.

La tercera parte fue CHECO. Esta fue la empresa más ambiciosa y finalmente no llegó a ver la luz del día. Su objetivo era ser un modelo en tiempo real de la economía chilena, proporcionando datos para poder predecir probables perspectivas económicas futuras derivadas de posibles acciones gubernamentales.

Finalmente, la cuarta parte fue la sala de operaciones. Esta sala de aspecto futurista constaba de siete sillas giratorias en círculo, rodeadas de pantallas que mostraban datos recopilados y agregados de las tiendas y fábricas. Una pared estaba reservada para un proyecto inacabado y no relacionado llamado Cyberfolk, que Beer había diseñado como una forma para que los ciudadanos chilenos proporcionaran retroalimentación directa al gobierno sobre su nivel de satisfacción y felicidad con la vida.

El Opsroom tenía acceso a la red Telex para transmitir consejos e instrucciones a los lugares de trabajo. Fue construido, pero nunca utilizado por Allende. Apenas tres días antes del golpe que puso fin a su gobierno y a su vida, había dado luz verde para que el Opsroom fuera trasladado al palacio presidencial.

La primera planificación de una economía bajo el control de la clase trabajadora tuvo lugar en Rusia, después de que la revolución de octubre de 1917 derribara el capitalismo y el feudalismo y creara el primer estado obrero del mundo, bajo la dirección de Lenin y el partido bolchevique. . El propio Lenin comentó que muchos de los procesos de seguimiento de los niveles de existencias y movimientos de mercancías utilizando lápiz y papel eran lentos y tediosos, y siempre estaba buscando posibles formas de mejorar la eficiencia.

En la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de la tecnología de la información ofreció una posible solución a estos problemas. Beer estaba muy interesado en la idea de delegar el control y la gestión en la fábrica, y el diseño original de Cybersyn tenía esto en primer plano.

Sin embargo, algunos dentro del gobierno de la UP intentaron utilizar el sistema como una herramienta de gestión de arriba hacia abajo, lo que provocó que algunos políticos y periódicos de la oposición se esforzaran por presentarlo como un medio para espiar a la sociedad al estilo orwelliano.

Huelga de camioneros

Sin embargo, se le dio buen uso a Cybersyn, incluso en su forma parcialmente completa. En octubre de 1972, 40.000 camioneros se declararon en huelga contra el gobierno, incitados por la oposición de derecha y, acechando en las sombras detrás de ellos, la CIA. Esto amenazaba con paralizar la economía. Al utilizar Cybersyn, Allende pudo utilizar datos en tiempo real para planificar y responder a la situación. En comunicación directa con unos 200 camioneros que se mantuvieron leales, el gobierno pudo garantizar que los bienes esenciales pudieran transportarse a los puntos de mayor necesidad. Cybersyn también ayudó a las acciones de los comités de suministro del pueblo, que se habían formado en los barrios de clase trabajadora en respuesta al sabotaje económico de los capitalistas, en la organización de la distribución de alimentos sobre el terreno.

Después de esto, el gobierno también pudo utilizar Cybersyn para generar informes diarios sobre la producción y el transporte de bienes nacionales y estar preparado para responder a puntos de crisis o sabotaje. Anteriormente, recopilar y procesar esta cantidad de datos habría llevado alrededor de seis meses. ¡Imagínese lo que los bolcheviques y los trabajadores rusos podrían haber logrado utilizando Cybersyn!

En Chile, cuando fue derrocado el 11 de septiembre de 1973, Allende había nacionalizado alrededor del 40% de la economía. La clase capitalista chilena mantuvo en gran medida el control de los medios de producción y distribución. De este 40% de propiedad estatal, alrededor del 27% utilizaba Cybersyn. Aunque los ingenieros de instalación habían recibido instrucciones para trabajar con los comités de fábrica, a veces esto fue ignorado y trataron a los trabajadores con condescendencia, lo que significa que no todos aprendieron a utilizar el sistema correctamente.

No era posible obligar a las empresas del sector privado a utilizarlo, ni impedir que abusaran de él para sus propios intereses si lo hicieran. Aún más crucial es que Allende dejó el control de las fuerzas estatales en manos de la clase capitalista. Después de la huelga de los camioneros, intentó pacificar a la oposición ofreciéndole a Pinochet un puesto en su gabinete – ¡literalmente invitando al lobo a la guarida!

Los sistemas informáticos pueden ayudar en la planificación económica, pero son el cómo y no el qué. En última instancia, el Proyecto Cybersyn fracasó porque no se puede planificar una economía que no se posee. La revolución socialista todavía necesita ser completada por y con la participación activa de la clase trabajadora, tomando el control de la economía y creando sus propias instituciones estatales. Allende no logró llevar estos procesos hasta su conclusión y finalmente pagó con su propia vida y la de miles de sus partidarios.

Un millón de trabajadores se manifestaron en las calles de Santiago exigiendo armas para luchar contra el golpe; Allende simplemente les dijo que se fueran a casa. Mientras tanto, en las fábricas, la clase trabajadora había estado tomando el asunto en sus propias manos. De las empresas nacionalizadas durante el primer año de la presidencia de Allende, ¡menos del 25% estaban en la lista que el gobierno de la UP había marcado inicialmente para transferirse al sector público! En muchas fábricas, los comités de trabajadores se adelantaron al gobierno y se hicieron cargo de la gestión de los lugares de trabajo.

¡La tecnología de la información ha avanzado mucho en los 50 años transcurridos desde estos acontecimientos! Un sistema informático de planificación económica moderno, que funcione en el contexto de un estado obrero con una economía planificada, nacionalizada y controlada democráticamente, abriría posibilidades inimaginables.

Existe la posibilidad de que un sistema de este tipo se integre con hardware como robots de fabricación y drones de reparto, para agilizar aún más los procesos económicos. Podría integrarse con todos los aspectos de la economía; una de las debilidades del Proyecto Cybersyn fue que fue diseñado específicamente para la fabricación y el transporte de mercancías, y no se utilizó en el sector administrativo ni en otros sectores. En los últimos años, los trabajadores del sector tecnológico han comenzado a organizarse, a unirse a sindicatos y a tomar medidas contra las acciones irresponsables de los capitalistas de Silicon Valley. Estas habilidades serán vitales en el próximo período para desarrollar tecnología, apoyada en el proyecto Cybersyn, capaz de racionalizar los procesos de producción y ayudar a la humanidad a alcanzar su máximo potencial sobre la base del socialismo.

