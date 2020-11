Provocación marroquí contra el pueblo saharaui con la brecha de Guerguerat. ¿Que está pasando?



La monarquía de Marruecos ha desatado en estos últimos días una grave provocación vía una movilización de fuerzas militares en contra del pueblo saharaui para defender una brecha ilegal que ha abierto en Guerguerat, la que es completamente violatoria de los acuerdos de 1988 (los que siguen vigentes) y que previeron un “alto al fuego y la celebración de un referéndum sin restricciones que permita al pueblo saharaui el ejercicio de su libre derecho a la autodeterminación”.



Hoy la situación que sigue en un dramático “status Quo” pies Marruecos con la complicidad de países como Francia y los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU ha bloqueado que la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental) tenga facultados y herramientas claras para llevar adelante el Referéndum y pueda fiscalizar y promover los derechos humanos del pueblo saharaui que son sistemáticamente violados por las autoridades colonialistas marroquíes en las zonas saharaui bajo ocupación ilegal. Esta situación global de status Quo se agrava hoy con la provocación militar en curso montada por Marruecos.



Ante esto Marruecos y sus aliados neocolonialistas occidentales pretenden invisibilizar y silenciar en los grandes medios de comunicación este dramático conflicto que afecta al pueblo saharaui. El cual sigue siendo un tema de descolonización pendiente y la negación del derecho de un pueblo como el saharaui en pleno siglo XXI de ejercer su libre autodeterminación y conquistar su independencia.



Para entender mejor que pasa hoy y el agudizamiento de un conflicto que podría escalar a la reanudación de acciones armadas en un conflicto bélico de proporciones insospechadas, adjuntamos este artículo publicado por Frente Polisario de España.



Esteban Silva Cuadra

Asociación Chilena de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática.

Santiago de Chile, 11 de noviembre de 2020





¿ Qué está pasando en Guerguerat ?



El vigente alto el fuego supervisado por la ONU en el Sáhara Occidental sigue siendo una parte integral del Plan de Arreglo de la OUA y de la ONU, que fue aceptado por el Frente POLISARIO y Marruecos el 30 de agosto de 1988, que preveía “un alto el fuego y la celebración de un referéndum sin restricciones militares o administrativas, que permita al pueblo del Sáhara Occidental el ejercicio de su derecho a la libre determinación, para elegir entre la independencia o la integración en Marruecos ”(S / 21360; párr. 1).



Con este propósito, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció bajo su autoridad, en su resolución 690 (1991), la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) el 29 de abril de 1991 para supervisar el alto el fuego y realizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental.



Como acuerdo complementario, un acuerdo militar (conocido como Acuerdo Militar Nº1) fue firmado entre la MINURSO y el Frente POLISARIO en diciembre de 1997, y entre la MINURSO y Marruecos en enero de 1998. El Acuerdo establece dos Áreas Restringidas (AR) de 25 km al sur y este y 30 km al norte y al oeste del muro militar marroquí de 2700 km. El uso de armas, el despliegue o movimiento de tropas, la introducción de armamento y municiones y la mejora de la infraestructura de defensa están vetados en las Áreas Restringidas.



El acuerdo militar también establece una Franja de Amortiguación de 5 km de ancho al Sur y Este del muro militar marroquí, donde el movimiento de tropas o equipos de ambas partes, por tierra o aire, y el uso de armas en esta área o sobre la misma, está prohibido en todo momento y constituye una infracción. El acuerdo define además todas las infracciones que no sólo constituyen violaciones del Acuerdo en sí, sino que también son contrarias al espíritu del plan de paz.



La brecha ilegal, que el ejército marroquí abrió en su muro militar a través de la Franja de Amortiguación en Guerguerat, suroeste del Sáhara Occidental, no existía en el momento de la entrada en vigor del alto el fuego, el 6 de septiembre de 1991. Tampoco existía cuando el Acuerdo Militar Nº 1 fue firmado entre la MINURSO y el Frente POLISARIO en 1997, y entre la MINURSO y Marruecos en 1998. Ninguno de los dos acuerdos preveía la apertura de brechas para actividades “civiles”, “comerciales” o de otra índole a lo largo del muro militar marroquí.



Cuando las autoridades militares marroquíes intentaron construir una carretera asfaltada a través de la Franja de Amortiguación en Guerguerat, entre las fronteras del Sáhara Occidental y Mauritania, en marzo de 2001, la ONU se opuso firmemente a esta acción y advirtió a Marruecos de que su carretera “implicaba actividades que podrían violar el acuerdo de alto el fuego” (S / 2001/398; párr. 5). La ONU no planteó, entonces, ningún tema relacionado con el “tráfico comercial y civil” en la zona, frase que sólo comenzó a aparecer en los informes del Secretario General a partir de abril de 2017.



La causa origen de la creciente tensión en Guerguerat se debe, por tanto, a la existencia de la brecha ilegal resultante de un cambio continuo y unilateral del statu quo de la zona por parte de las autoridades marroquíes, con las que la Secretaría de la ONU y el Consejo de Seguridad deberían haber actuado de manera firme y decidida. Hasta que se resuelva la causa origen del problema, la inestabilidad y la tensión persistirán en la región.



Casi tres décadas después de su despliegue en el Sáhara Occidental, la MINURSO no sólo ha fracasado hasta ahora en cumplir plenamente el mandato para el que fue establecida en 1991, que es la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, sino que, además, se ha convertido en un espectador pasivo de las acciones anexionistas de Marruecos destinadas a “normalizar”, por la fuerza .su ocupación ilegal de partes del Sáhara Occidental, incluida la apertura y uso de la brecha de Guerguerat para sus operaciones ilegales en la zona e incluso más allá.



Como respuesta a esta inaceptable situación , decenas de civiles saharauis iniciaron, el 20 de octubre de 2020, una protesta pacífica contra la persistencia de la brecha ilegal construida por Marruecos en Guerguerat, en el suroeste del Sahara Occidental y, también, contra las violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas con impunidad por las autoridades marroquíes en el Sáhara Occidental ocupado y el saqueo masivo de sus recursos naturales que sucede ante la propia mirada del personal de la Misión de las Naciones Unidas en el Territorio.



La protesta de los civiles saharauis es una acción civil, no violenta y consonante con las normas internacionales. Además, la presencia de civiles saharauis en la Franja de Amortiguación en Guerguerat no es una violación de ningún acuerdo militar porque dichos acuerdos sólo son aplicables al personal militar. Incluso, las Naciones Unidas han dejado claro que no tienen ningún problema en que la personas se manifiesten pacíficamente en esa zona o en otro lugar.



Durante los últimos dos días, según lo confirmado por la MINURSO, las tropas marroquíes se han estado moviendo hacia la Zona Restringida (RA) a lo largo del muro, en clara violación del Acuerdo Militar Nº1. Las autoridades marroquíes también han trasladado a la zona vehículos pesados, incluidas 16 moto niveladoras. Todo hace indicar que las tropas marroquíes se están alistando para avanzar hacia la Franja de Amortiguación y dispersar violentamente a los manifestantes saharauis.



El Frente POLISARIO sigue comprometido con sus obligaciones en virtud del acuerdo de alto el fuego y los acuerdos militares relacionados, como parte integral del Plan de Arreglo de la ONU-OUA. Sin embargo, advierte que, de ponerse en peligro la seguridad de los civiles saharauis que protestan pacíficamente en Guerguerat, no tendrá otra opción que tomar las medidas necesarias para protegerlos.





Por tanto, el Frente POLISARIO alerta a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, en particular, y a toda la comunidad internacional sobre las serias consecuencias que tendrá cualquier posible acción militar o de otra índole, de las tropas marroquíes en la Franja de Amortiguación, no sólo sobre el alto el fuego vigente y los acuerdos militares relacionados sino también sobre la paz y la estabilidad de la región.

