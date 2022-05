Primero de Mayo de 2022: El capitalismo en crisis significa la caída del nivel de vida y la guerra. Construir un movimiento obrero socialista para defender el nivel de vida y acabar con el caos capitalista

Comité por una Internacional de los Trabajadores, CIT.

El Primero de Mayo, históricamente el día en el que el movimiento obrero marca su internacionalismo y su compromiso con el socialismo, tiene lugar este año con el mundo convulsionado: los niveles de vida caen en casi todos los países del mundo, mientras que la guerra en Ucrania está produciendo una retórica aguda y una escalada de la polarización entre las grandes potencias. En cuestión de meses, millones de personas se han convertido en refugiados en Ucrania, uniéndose a los millones de refugiados que han huido de los conflictos en África, Asia y Oriente Medio. En todo el mundo, decenas de millones sufren y cientos de millones están preocupados por el futuro.

La inflación no sólo reduce el nivel de vida, sino que, junto con la escasez y el desempleo, hace que millones de personas, tanto en los países ricos como en los pobres, no puedan alimentarse adecuadamente. Y esto mientras los súper ricos se enriquecen o, en el peor de los casos, sufren ligeras pérdidas pero siguen viviendo con lujo.

En esta situación, el reto al que se enfrentan los trabajadores es: ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la salida? Está claro que los dirigentes capitalistas no tienen ninguna respuesta a la caída del nivel de vida; en el mejor de los casos ofrecen un alivio parcial muy limitado. La economía mundial ya se estaba deteriorando antes de que comenzaran los combates en Ucrania, un hecho que ilustra de nuevo el carácter caótico del capitalismo y sus crisis periódicas.

Sin embargo, en la actualidad, por lo general, el movimiento obrero no plantea una alternativa o ni siquiera lidera una acción decisiva para detener la caída del nivel de vida. Esto debe corregirse para poder derrotar los ataques capitalistas y, lo que es más importante, para construir un movimiento que pueda romper el poder del capitalismo y empezar a establecer las bases de una sociedad socialista en la que los recursos del mundo, humanos y materiales, se utilicen en interés de toda la población y no del beneficio privado.

No se puede confiar en los dirigentes capitalistas y, en muchos casos, ya no se confía en ellos en sus propios países. En su defensa de su sistema y de los intereses de sus propias clases capitalistas, estos dirigentes se limitan a mentir o a hablar hipócritamente. Una gran parte de la justificación de Putin para la invasión de Ucrania es la necesidad de defender a los rusos en Ucrania de la opresión mientras que, dentro de la propia Rusia, el régimen de Putin es cada vez más represivo. Los aliados occidentales hablan de defender a Ucrania de la invasión cuando muchos de ellos apoyaron, al menos inicialmente, la invasión de Irak liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña en 2003, una guerra que vio ciudades devastadas, y hoy no tienen problemas con las invasiones y bombardeos llevados a cabo por sus aliados como Turquía, Israel y Arabia Saudí.

En este momento, la guerra en Ucrania parece profundizarse con posibles repercusiones internacionales. Los temores, especialmente en Europa, de que la guerra se expanda están siendo explotados por las clases dirigentes occidentales no sólo para justificar sus políticas actuales sino también para los programas de rearme.

Desde el principio de este conflicto, el Comité por una Internacional de los Trabajadores se opuso a la invasión rusa al tiempo que defendía los derechos democráticos, incluido el derecho a la autodeterminación, tanto en Rusia como en Ucrania. Reconocimos que los trabajadores ucranianos tenían derecho a defenderse, pero argumentamos que no se puede confiar ni apoyar al gobierno ucraniano pro-oligarca y antisindical, y que era necesario oponerse a los elementos de extrema derecha y fascistas dentro de Ucrania y adoptar un enfoque socialista internacionalista para hacer un llamamiento a los trabajadores y jóvenes rusos a oponerse a Putin y a esta guerra.

Además de demostrar una vez más la hipocresía de los líderes capitalistas, la guerra en Ucrania es otra ilustración del vacío creado por la ausencia de organizaciones obreras independientes que hagan campaña por una transformación socialista de la sociedad. El derrocamiento de los gobiernos pro-oligarcas tanto en Rusia como en Ucrania por parte de los trabajadores de ambos países es el único punto de partida real para eliminar las raíces del conflicto. Aunque en el futuro puede haber ceses de fuego y tratados, mientras el capitalismo siga existiendo habrá la posibilidad de futuros conflictos.

Por eso es cada vez más urgente que se construya un movimiento socialista, tanto a nivel nacional como internacional, que luche por defender y mejorar el nivel de vida, que combata la opresión, que se oponga a las guerras capitalistas y que luche por el fin del sistema capitalista que no puede proporcionar una vida estable y agradable, que amenaza con destrozar el medio ambiente y cuya historia entera ha estado marcada por las guerras de opresión y entre bandas rivales de capitalistas.

Además del brutal ataque de la inflación a los niveles de vida, hoy el planeta está plagado de guerras; bandolerismo e inseguridad en diferentes continentes; tensiones crecientes a escala global como las que existen entre EEUU y China o entre potencias regionales; una situación económica mundial inestable; el empeoramiento de los signos del cambio climático, como las recientes y devastadoras inundaciones que mataron a más de 400 personas en Sudáfrica; y la pandemia de Covid, que no ha desaparecido. No es casualidad que el año pasado, incluso antes de la guerra de Ucrania, el gasto militar mundial alcanzara un nuevo récord de dos billones de dólares, el 40% de los cuales fueron gastados por el propio Estados Unidos.

En las últimas semanas, una serie de informes emitidos por algunos organismos internacionales clave, pro-capitalistas, han descrito la creciente crisis social y económica. El Banco Mundial advirtió de una «catástrofe humana» causada por una crisis alimentaria. Habló de una posible «enorme» subida del 37% en los precios de los alimentos, además de una «crisis dentro de la crisis», al ser los países en desarrollo incapaces de hacer frente a sus grandes deudas pandémicas, en medio del aumento de los precios de los alimentos y la energía. Esta situación ya se ha producido en Sri Lanka. El Banco Mundial añadió que la combinación de la pandemia de Covid, las crecientes presiones inflacionistas y la guerra en Ucrania provocarán que en 2022 haya entre 75 y 95 millones de personas más viviendo en la pobreza extrema, en comparación con sus previsiones anteriores a la pandemia.

La ONU confirmó que esto estaba ocurriendo, informando de que 77 millones de personas cayeron en la pobreza en 2021 mientras los gobiernos se esforzaban por pagar las deudas y asegurar el acceso temprano a las vacunas. La ONU predijo que alrededor del 20% de los países no volverán a los niveles de PIB per cápita anteriores a 2019 para finales de 2023, y eso antes de tener en cuenta el impacto y los costes de la guerra de Ucrania.

En todo el mundo ha habido resistencia a esta embestida. En las últimas semanas, Sri Lanka, Indonesia y Perú han visto protestas generalizadas por la inflación y la escasez. Perú es el último ejemplo de que los intentos de las «izquierdas» de trabajar dentro del capitalismo conducen inevitablemente, como mínimo, a la decepción y, en el peor de los casos, a graves derrotas para el movimiento obrero. Perú ha estado en una crisis casi continua desde que el presidente de «izquierda» Castillo asumió el cargo. Elegido a mediados del año pasado, Castillo se enfrenta a un parlamento dominado por fuerzas procapitalistas, pero no ha intentado movilizar el apoyo de las masas fuera del parlamento y se esfuerza por trabajar dentro del sistema capitalista. El resultado es una decepción para sus partidarios y la oportunidad para la derecha de explotar el caos actual para destituirlo.

Pero esto no era inevitable. La elección de Castillo fue, en palabras del New York Times, «por estrecho que sea el margen… el más claro repudio al establishment del país en 30 años», es decir, un rechazo a la clase dominante. Pero la única manera de que una victoria electoral de este tipo pudiera conducir a la transformación del país era utilizar la base popular de Castillo para construir un movimiento que desafiara y rompiera con el capitalismo. La decisión política de no seguir este camino puede abrir el camino a un resurgimiento de la derecha, a menos que los activistas saquen las conclusiones de esta experiencia de que es necesario tener un programa socialista claro y organizaciones, en particular un partido, que luche por él.

En Perú, este proceso se está desarrollando muy rápidamente, pero no es único; se ha visto antes en Perú y otros países, y ahora en Chile, dada la decisión similar del nuevo presidente Boric de trabajar dentro del capitalismo, se repetirá allí. Si bien estas cuestiones se plantean en general con agudeza en América Latina, también se aplican a nivel internacional, donde hemos visto a partidos de «izquierda» unirse a gobiernos que intentan administrar el capitalismo. En esta época de crisis, estas políticas que conducen al abandono de las reformas prometidas e incluso a los ataques a los trabajadores, pueden crear una apertura para que el populismo de derecha la explote si no se desarrollan nuevas fuerzas genuinamente socialistas.

El «repudio al establishment del país», que fue la base de la victoria electoral de Castillo, no se limita en absoluto a Perú. Se trata de un fenómeno mundial de alienación y rabia impulsado por la podredumbre, en particular la corrupción y la represión, de las instituciones y los partidos tradicionales, junto con la enorme polarización de la riqueza tanto a nivel internacional como dentro de cada país.

Resulta sorprendente que muchas de las clases dirigentes del mundo y sus partidos estén amargamente divididos. Esto se vio en las recientes elecciones presidenciales francesas, en las que se produjo un colapso de los partidos que habían dominado la política francesa durante décadas. Aunque en el futuro se recuperen un poco electoralmente, no será sobre una base estable. Este colapso de los viejos partidos ya se ha visto en varios países y puede ocurrir en más. Refleja la decepción y la desconfianza generalizadas en los sistemas políticos. Según una encuesta realizada este año, un tercio de los alemanes cree que vive en una «democracia falsa» en la que «los ciudadanos no tienen voz». El hecho de que la mayoría de los republicanos en Estados Unidos crea que Trump ganó las elecciones de 2020 refleja esta desconfianza y es también un indicio de las tensiones y posibles luchas que rodearán las futuras elecciones estadounidenses.

A pesar de la reelección de Macron, no es popular. La primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas mostró una sociedad polarizada, ya que la «extrema izquierda» y la extrema derecha obtuvieron el 58% de los votos, frente al 27,8% de Macron. Si la «extrema izquierda» se hubiera mantenido unida con un programa claro y de principios, no solo habría tenido posibilidades de pasar a la segunda vuelta, sino que también podría haber atraído a algunos de los que se sintieron atraídos por las promesas económicas y sociales de Le Pen. A pesar de la derrota de Le Pen, el crecimiento de los votos tanto de RN de Le Pen como de Mélenchon es una advertencia de cómo las fuerzas de extrema derecha y derecha-populistas pueden crecer como resultado del fracaso de las fuerzas de izquierda. El voto de Mélenchon mostró el potencial, pero ahora esta oportunidad no debe ser desperdiciada; por el contrario, debe ser utilizada como base para construir un partido dirigido democráticamente y genuinamente socialista. Hace 20 años, esta oportunidad se tiró por la borda después de que más del 10% votara a candidatos trotskistas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de ese año, pero entonces no se tomó ninguna iniciativa para organizar ese apoyo.

Hoy en día, muchos votos en las elecciones son para «males menores», que pueden parecer revivir viejas fuerzas. Así, muchos votaron a Biden en 2020 simplemente para frenar a Trump. Sin embargo, el apoyo de Biden se ha desplomado y actualmente parece probable que los demócratas sufran derrotas en las elecciones de mitad de mandato de este año, algo que podría abrir el camino para el regreso de Trump en 2024. Este ciclo se ha visto en muchos países.

Este mismo año Lula tiene muchas posibilidades de recuperar la presidencia en Brasil dada la impopularidad del actual Bolsonaro, el Trump brasileño. Pero la victoria de Lula no es segura; Bolsonaro conserva una base popular y la elección de Lula como compañero de fórmula, el conservador de derechas Geraldo Alckmin, puede actuar como freno. La elección de Alckmin por parte de Lula fue diseñada, junto con otras medidas, para asegurar a la clase dirigente brasileña que sigue siendo «fiable» y que no sucumbirá a la presión popular. Pero en caso de que Lula gane, su administración será de crisis y, si no se construye una alternativa socialista, existe el peligro de que llegue al poder un nuevo populista de derechas. Para los socialistas en esta situación, es necesario entender el estado de ánimo popular contra Bolsonaro, explicando de antemano que Lula decepcionará, y hacer campaña por las políticas socialistas junto con la construcción de organizaciones que puedan implementarlas.

A nivel internacional, los trabajadores, los pobres y los jóvenes no se callan ante esta situación. Se producen protestas de diferentes formas; apenas ha habido un mes sin que se produzcan protestas o movimientos de masas en algún lugar del mundo. Pueden lograr al menos victorias parciales como lo hizo el movimiento de los agricultores indios.

La inflación ya está abriendo la puerta a las luchas para defender el nivel de vida. En Estados Unidos, la victoria del nuevo sindicato Amazon Labor Union (ALU) en su primera votación de reconocimiento en un depósito de Nueva York es un paso muy significativo. Al igual que en los años 30, cabe destacar que ha sido un nuevo sindicato con participación de los trabajadores de base el que ha obtenido el reconocimiento; el ALU no está vinculado al «sindicalismo empresarial» de algunos sindicatos estadounidenses. En una situación diferente, el año pasado se ha visto una continuación del crecimiento, a pesar de la represión, de los sindicatos independientes en Irán, que ahora se enfrentan al reto de construir un movimiento capaz de actuar a nivel nacional tanto para ganar sus demandas como para desafiar al régimen.

Victorias como la de la UAL en Nueva York son el tipo de éxitos que pueden ayudar a construir el movimiento obrero, tanto organizando a nuevos trabajadores como ayudando a estimular los movimientos de cambio dentro de los sindicatos existentes. El CIT, que tiene un largo historial de actividad en los lugares de trabajo y en los sindicatos, sostiene que para que esto tenga éxito es necesario contar con un programa de democracia dentro de los sindicatos, que incluya dirigentes plenamente responsables y elegidos periódicamente, combinado con un enfoque de lucha de clases, en lugar de creer que es posible que los sindicatos sean socios en igualdad de condiciones con los empresarios o los gobiernos capitalistas.

Se trata de una cuestión esencial, ya que vemos una y otra vez ejemplos de dirigentes sindicales que no están dispuestos a luchar, o que pronuncian discursos radicales y organizan acciones simbólicas sin estar dispuestos a hacer una campaña seria de reivindicaciones.

Aunque las luchas en los centros de trabajo son vitales para defender y hacer avanzar los intereses de los trabajadores, son limitadas. Frente al poder de las clases dominantes y de los gobiernos capitalistas es esencial que los trabajadores y los pobres tengan su propio instrumento político, su propio partido enraizado en el movimiento obrero que luche por ellos.

Por lo general, hoy en día no existen tales partidos, ya que la mayoría de los antiguos partidos socialistas, comunistas o laboristas ya no funcionan o se han convertido en formaciones completamente pro-capitalistas.

Incluso cuando existen organizaciones de izquierda, la mayoría no hace de la oposición al capitalismo y de la campaña por las políticas socialistas la base de su actividad, incluso cuando tienen formalmente programas que mencionan el socialismo. Mientras que en estos partidos se pueden hacer esfuerzos para cambiar de rumbo, en la mayoría de los países los socialistas se enfrentan a la tarea de construir nuevos partidos obreros que combinen estas dos tareas políticas. El voto de Mélenchon en Francia indica el apoyo que es posible construir, pero luego hay que consolidarlo sobre una base socialista. La experiencia de DIE LINKE en Alemania muestra cómo se pueden perder las oportunidades, y ahora su propia existencia está abierta a la pregunta como resultado de trabajar cada vez más dentro del capitalismo y no utilizar el apoyo que ganó tanto para ganar reformas como para argumentar consistentemente el caso del socialismo.

El trabajo para construir estos nuevos partidos a menudo significa luchar contra aquellos líderes, a veces en los sindicatos, que se resisten a la idea de su formación. En Sudáfrica, las divisiones en el seno de la dirección de la nueva federación sindical Saftu han bloqueado de hecho la formación de un nuevo partido de los trabajadores, a pesar de que existe un amplio apoyo a esa idea. En Nigeria, los dirigentes sindicales formaron en su día un partido, pero lo mantuvieron reducido, ya que querían utilizarlo como herramienta de negociación con los partidos procapitalistas. Sin embargo, luego perdieron el control de este partido a manos de políticos arribistas.

Reconstruir el movimiento obrero no sólo es la clave para defender el nivel de vida y desafiar al capitalismo, sino también para reducir el terreno en el que pueden desarrollarse los movimientos populistas de derecha, racistas, xenófobos y de extrema derecha. Estos movimientos prosperan en la ausencia de una alternativa socialista de masas, pero se necesita una si esas ideas y movimientos reaccionarios van a ser socavados por los socialistas, tanto asumiendo las cuestiones económicas y sociales básicas como haciendo campaña por la lucha unida. La combinación de la debilidad del movimiento socialista, la decepción con la «política» tradicional o los «progresistas» fracasados puede alimentar estos ánimos durante un tiempo, pero los movimientos reaccionarios también pueden decepcionar y proporcionar nuevas oportunidades para que el movimiento obrero los socave.

Aunque la amenaza de los movimientos reaccionarios, y de los gobiernos represivos, es real, la tendencia general en la actualidad es un profundo cuestionamiento de lo que está ocurriendo, la rabia por el descenso o el estancamiento del nivel de vida mientras los ricos se enriquecen, y el distanciamiento de las estructuras oficiales. En algunos países, como Estados Unidos, existe un cuestionamiento y una hostilidad generalizados hacia el capitalismo, junto con una amplia simpatía por una idea general, no definida, de socialismo. Esto preocupa a la clase dominante, por lo que en la cobertura de los medios de comunicación occidentales sobre Ucrania se insinúa repetidamente que Putin es una especie de «comunista», es decir, vinculado a la revolución de 1917; algo que no sólo es falso, sino que también ignora el hecho de que Putin «culpa» abiertamente a Lenin, el líder de la revolución rusa, de la existencia moderna de Ucrania.

Esta simpatía por la idea del socialismo tiene sus raíces en la experiencia de la sociedad capitalista, sus injusticias, sus contradicciones, su incapacidad para evitar las crisis y las guerras, además de las luchas que tienen lugar bajo ella. Esta es la base histórica sobre la que se construyó el movimiento obrero y socialista. Es en esta experiencia en la que se basa hoy el CIT, al tiempo que se implica en las luchas y se esfuerza no sólo por reconstruir el movimiento socialista, sino también por garantizar que tenga partidos con un programa de lucha, que pueda conducir al fin del período capitalista de la historia y abrir una nueva era en la que ya no existan la escasez, la opresión y la guerra.

El Comité por una Internacional de los Trabajadores (CIT) invita a debatir nuestras ideas y lo que se puede hacer ahora para conseguir apoyo para un programa de cambio socialista. Al mismo tiempo, damos la bienvenida a aquellos que quieran ser activos junto a nosotros y al apoyo financiero para nuestra actividad por parte de aquellos que estén en condiciones de donar.

Contacta con el CIT a través de: info@socialistworld.net

