PÍLDORAS DE BUSCAÍNA

PORQUE ESTOY ACÁ

Escribe Máximo Kinast (DNI 2274418)

Ante todo para agradecer que me hayan ofrecido una columna en esta revista

gloriosa. Werken en mapudungun, lengua de la tierra, es la palabra que designa

al portavoz, al más fiel aliado del lonko. Werken Rojo es un faro mapuche en la

prensa virtual alternativa, esa que no se vende y que no olvida ni perdona.

Es un honor muy grande y espero -a pesar de mi edad- estar a la altura esperada.

Empiezo pues a escribir de cosas, de tips de BUSCAÍNA, la píldora para refrescar

la memoria.

Evelyn Matthei 1 hace muchos años, cuando fue senadora, afirmó que la violencia

aparece en Chile con los socialistas. Eso es falso de falsedad absoluta.

El general Ramón Freire, asesino y exterminador de mapuches, allá por 1818, no

era socialista.

Los militares pagados por la corona británica que hicieron la revolución contra la

Constitución y el contra el Presidente constitucional de Chile en 1891 y

asesinaron y descuartizaron a militares constitucionalistas (como los generales

Alcérreca y Barbosa) no eran socialistas.

El general Silva Renard, que asesino a 3.600 obreros indefensos en la escuela

Domingo Santa María de Iquique, en 1907, no era socialista.

Los militares que en 1925 asesinaron obreros en el norte de Chile, desde la

oficina Morusia hasta San Enrique, no eran socialistas. En la Coruña asesinaron a

2.500 obreros. Los que quedaron vivos, unos 300 obreros, fueron exterminados al

día siguiente en San Enrique.

1 Hija del general Fernando Matthei, miembro de la Junta de Gobierno de Pinochet

El general Gamboa, vencedor de la masacre que el mismo denominó y así lo

publicó El Mercurio, «la Batalla de Santiago» el 2 de abril de 1957, no era

socialista.

El general Carlos Ibáñez del Campo, dictador de Chile en 1925 y el primero en

usar la técnica de los desaparecidos y echar los cuerpos al mar, no era socialista.

El general Augusto Pinochet Ugarte, fingió ser simpatizante socialista, pero sólo

para realizar el mayor robo con fractura en toda la Historia de Chile. Ordenó

bombardear La Moneda, faltó a su juramento de lealtad, se robó el país para

entregarlo a las grandes transnacionales y a los Altos Mandos, que desde el 11 de

septiembre de 1973 comparten el botín de una guerra inventada para justificar sus

desfalcos y los más de 17 millones de dólares que Pinochet se echó al bolsillo

usando 10 alias, 10 pasaportes falsos y numerosas cuentas en paraísos fiscales,

como en Banco Riggs.

Así, iré soltando cada semana más píldoras de Ubicaína.

