POR UN NUEVO AÑO DE JUSTICIA, IGUALDAD, LIBERTAD Y PAZ

EL TRABAJO n° 510

Iniciativa por el Partido de los Trabajadores PT

Estamos despidiendo un año difícil, pero que con el acto de rebelión iniciado el 18 de octubre de 2019 y los resultados del plebiscito del 25 de diciembre de este año, se ha podido demostrar que es posible terminar con el actual sistema político y económico nefasto y represivo que hoy se sostiene por las medidas tomadas por el presente gobierno dictatorial, el empresariado, las fuerzas armadas y policiales y los políticos de turno representados en los partidos de Chile Vamos y de la ex Nueva Mayoría, todos ellos con el apoyo del imperio yanqui.

Tenemos por delante muchas tareas por cumplir, la más importante transformar el actual proceso iniciado el 25 de diciembre en un camino constituyente popular y soberano que nos permita elaborar una

Nueva Constitución Política verdaderamente Democrática que nos permita a los trabajadores y los pueblos construir un mundo mejor para todos y todas.

Exigimos para este año que viene la libertad de todos los presos políticos de la revuelta y del pueblo mapuche y terminar con la represión de los luchadores populares movilizados en la calle. Que se termine con la injusticia y la desigualdad. Terminar con corrupción y con el monopolio político y económico de los de siempre, lo que sólo se logrará con un pueblo organizado, movilizado y consciente.

En homenaje a quienes siempre nos han acompañado hemos querido publicar en este número de El Trabajo los artículos que a continuación podrán leer. Esperamos seguir contando con vuestro apoyo y con

vuestros comentarios e ideas.

¡A AVANZAR EN MOVILIZACION, ORGANIZACION Y CONCIENCIA!

—————————————————————–

OPINIÓN POLÍTICA

UN APORTE A LA DISCUSIÓN

Hola Pedro antes que nada un deseo profundo de que estés bien junto a los tuyos en estos días de tormentas de salud y políticas. Pedro leyendo tú misiva, me pregunto hasta cuándo vamos a exponer a nuestra gente a que siga poniendo el “pellejo” ante tanta miseria, abuso, desigualdad, represión!!…Tenemos políticos corruptos, y sin moral, no tienen ética, no tienen dignidad y ellos están metiéndose a redactar nuestra constitución, creo que esto va por mal camino y quizás saldremos peor de lo que estábamos antes.

Creo que debemos juntarnos todos bajo una nueva bandera para ir a un “Rescate de nuestro país”, esta es la verdad. Tenemos que rescatar nuestro país para que sirva a los chilenos, cambiar la ley de educación, o de la salud, o todo, es bueno, pero si sigue todo nuestro país en manos de los ladrones de siempre, ellos no cejaran de tratar de recuperar sus espurios beneficios, y si no mira a Venezuela.

Solo esto quería decir, a ver si se crea un momento de discusión.

Un saludo fraternal para un mejor año 2021 Somos un grupo de hombres y mujeres que vivimos de nuestro esfuerzo cotidiano produciendo con nuestras manos e inteligencia la riqueza de este país; trabajadores de las más diversas ocupaciones y profesiones, pobladores, estudiantes, que provenimos de distintas regiones, unidos por el común anhelo de construir un mundo mejor.

También te invito a buscar en YOU TUBE, “presidentes de Latinoamérica” entrevista a Hugo

Chávez”. Vale la pena para reconocer el Socialismo del siglo 21.

Un Abrazo y Gracias.

Lionel Fruhbrodt



OPINION POLITICA – “Para el debate”

***David

A LOS AMIGOS, Compañeros y Tribus del caminar de la Vida…..

DENTRO de los Ciclos de Paradigma que estamos viviendo como:

a) La corrupción del poder político del Estado y de la Clase Privada Empresarial, por más de 30 años,

b) El estallido Social sobre el Abuso del Mercado y del Estado,

c) La Pandemia Sanitaria 19,20,21, Virus sin control Sanitario y Humanoide, que sigue golpeando arriba y abajo,

d) El PROCESO Constituyente Chileno, en el desafío de Reconstruir un Nuevo Proyecto de País para el 80% del Pueblo y NO quedarse en el 10% del Abuso del Modelo Neo Liberal.

EN ESTE CONTEXTO, MIS MEJORES SALUDOS de Felicidad y Fraternidad y Abrazo de Fin de Año junto a la Familia. QUE EL AÑO 2021 sea de VENTURAS y FUERZA de VIDA en luchar por Reconstruir un futuro de PAIS

de VERDAD LIBRE y DIGNO PARA TODOS. Un ABRAZO.

***Víctor

Saludo de navidad

Una Navidad en el espíritu de Jesús, con nuestros seres queridos presentes y ausentes, en paz, fraterna y solidaria.

Un abrazo.

“Es tarde

pero es nuestra hora.

Es tarde

pero es todo el tiempo

que tenemos a mano

Es tarde

pero somos nosotros

esta hora tardía.

para hacer el futuro.

Es tarde

pero es madrugada

si insistimos un poco.”

(Pedro Casaldáliga “Nuestra hora”)

____________________________________________________

Saludos fraternales al periódico El Trabajo

y también a los que lo leen y participan

Es muy simple cambiar las cosas para mejor, si la gente, pueblo, aprendiera de una vez por todas que

tienen la solución a todos los problemas como SOBERANO!

1.- Dejar de comprar en los Súper Mercados.

2.- Dejar de ir a pasearse y endeudarse a los Mall y paseo Ahumada, Estación

Central, Patronato, Costanera Center, Plaza Oeste, Sur, Norte, etc.

3.- Dejar de ir al Mac Donald, Burger King, Café americanos, etc.

4.- Cambiar la dieta de Coca Cola por jugos Naturales hechos en casa con

agua cocida y frutas.

5.- Comprar solo en las ferias y almacenes del barrio, directamente de pueblo a pueblo.

6.- Dejar de ser CONSUMISTA y CUIDARSE.

7.- Dejar de obedecer y venderse por un calendario y una caja de mercadería, un paseo a la playa por el Alcalde de turno. No votar por ninguno que, no sea un dirigente nacido en el barrio de la misma Comuna, etc.

Solo así nos sanaremos del CÁNCER de hoy: corrupción, ladrones de las FFAA, del Congreso, etc., parece quizás Utopía, pero no es difícil auto educarse y cambiar el estilo de vida.

Saludos de navidad y un mejor año desde Suecia.

Manuel Céspedes

