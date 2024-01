¿Por qué el paso atrás en las opiniones sobre los derechos de las personas trans?

19 de enero de 2024 Sarah Sachs-Eldridge, de Socialism Today (Número 272, noviembre de 2023)

Imagen: Protesta por los derechos de las personas trans en Londres el 9 de julio de 2023. Foto: London SP

La encuesta anual británica de Actitudes Sociales (BSA) de 2023 encontró que “las actitudes hacia las personas transgénero se han vuelto notablemente menos liberales en los últimos tres años”. La BSA encontró que “el 64% se describe a sí mismo como sin ningún prejuicio contra las personas transgénero, una disminución de 18 puntos porcentuales desde 2019 (82%)”. Y que “solo el 30% piensa que alguien debería poder modificar el sexo que figura en su certificado de nacimiento si así lo desea, frente al 53% en 2019”.

En general, los hallazgos de BSA no representan un giro hacia la derecha en las opiniones de la sociedad británica. Por el contrario, analizando las respuestas a las encuestas de los últimos 40 años, el informe encontró una transformación significativa de las actitudes sociales en relación con las relaciones sexuales y los roles de género: “El 67% piensa que una relación sexual entre dos personas del mismo sexo nunca está mal. en comparación con el 17% en 1983”, por ejemplo. Mientras que “el apoyo a que se permita el aborto en circunstancias en las que la mujer decide por sí misma que no quiere tener un hijo ha aumentado del 37% en 1983 al 76% ahora”.

Los hallazgos aparentemente anómalos sobre los derechos trans son producto de procesos específicos de los últimos años. La encuesta afirma que su dirección y momento “han sido desencadenados en gran medida por el intenso debate político y la discusión en los medios”.

El informe refleja el sufrimiento de la vida real. Desde 2011-12, el número de delitos de odio registrados por la policía se ha más que triplicado. Los factores de estas tendencias no son difíciles de identificar. En las elecciones de liderazgo conservador del verano pasado, los candidatos compitieron para ser vistos como los más crueles en atacar a las personas trans. No importa que entre el electorado de miembros conservadores, las cuestiones trans ocuparan el puesto 26 y 27 de 28 cuestiones. El costo de la vida fue mucho más alto, pero apareció poco en el debate, porque los conservadores no tienen respuestas sobre ese tema y los ataques a las personas trans son una distracción conveniente.

La retórica anti-trans volvió a ocupar un lugar destacado en la conferencia conservadora de este año y, en la desesperación del partido por salvar votos, es probable que pase a primer plano en las elecciones generales del próximo año.

Abra uno de los periódicos de derecha propiedad de multimillonarios y probablemente verá un artículo transhostil. La cobertura de prensa se cuadruplicó entre 2015 y 2020, según la Organización de Estándares de Prensa Independiente. En sólo un mes, enero de este año, el Daily Mail publicó 115 artículos de este tipo.

La encuesta concluye que el cambio de actitudes hacia las personas trans sugiere “un efecto de período similar al que presenciamos en la década de 1980 en las actitudes hacia las relaciones homosexuales, con la aparición del VIH-SIDA y la introducción de la Sección 28”. Esto también sugeriría que las actitudes podrían volverse más tolerantes, pero es necesario ofrecer una alternativa seria a la propaganda anti-trans de divide y vencerás.

Ciertamente, esto no proviene del Partido Laborista procapitalista de Keir Starmer. El Partido Laborista ha abandonado su apoyo a la autoidentificación. Cuando se le preguntó en la conferencia del Partido Laborista si estaba de acuerdo con Sunak, Starmer dijo: «Sí, por supuesto».

Si bien la mayoría, si no todos, los sindicatos han aprobado mociones en apoyo de los derechos de las personas trans, sus dirigentes no han intervenido decisivamente en la situación. Por lo tanto, no hay un desafío claro cuando Rishi Sunak aparece en la portada de The Sun diciendo: “Cuando se trata de espacios para mujeres, prisiones para mujeres, vestuarios, deportes y salud, creo que el sexo biológico realmente importa. Sé lo que es una mujer y protegeré los derechos y los espacios de las mujeres”.

La idea de confiar en los conservadores para proteger los derechos y los espacios de las mujeres es absurda. Han recortado drásticamente la financiación de los gobiernos locales, algo que los consejos laboristas no lograron combatir, un factor importante para que más de 10.000 mujeres escaparan de la violencia doméstica a las que se les negó una vivienda segura el año pasado. Bajo el gobierno de los conservadores, se descubre que la Policía Metropolitana es institucionalmente sexista y 800 agentes de la Policía Met están bajo investigación, enfrentando denuncias de abuso sexual y doméstico y otras acusaciones. Absurdo, sí; pero respondió que no.

Sunak no es el primero en presentar un conflicto de intereses aparentemente permanentemente insoluble entre los derechos de las personas trans y los derechos de las mujeres. Como aún no ha recibido una respuesta decisiva por parte del movimiento obrero en lucha, puede retomar esto en su intento de distraer a los votantes de las múltiples crisis de su partido y del sistema capitalista que defiende.

“Un daño a uno es un daño a todos” es el adagio del movimiento obrero. Para que sea significativo requiere un programa claro contra toda discriminación y unir a la clase trabajadora para luchar por todos los derechos. Esto debe estar vinculado a la lucha por empleos, salarios, viviendas, servicios públicos y una alternativa socialista. Hay que luchar por esto en los sindicatos.

Eso incluye luchar para que los sindicatos tomen medidas para construir una voz política de la clase trabajadora. Un nuevo partido de los trabajadores no sólo sería capaz de aunar las luchas, incluso por los derechos de las personas trans, por los derechos de las mujeres y contra la crisis del costo de vida. Podría coordinarlos y liderarlos, guiándolos en una dirección socialista y anticapitalista.

Un partido así también podría desempeñar un papel en el desafío a la falsa idea de que el derecho a identificarse a sí misma representa una amenaza a los derechos de las mujeres. La evidencia de los veinte países que han legalizado el derecho a autoidentificarse no es abundante, pero la que hay no respalda la posición de Sunak et al. En 2012, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en permitir la transición legal mediante autodeclaración. Un estudio gubernamental de 2021 encontró que una mujer trans fue acusada y condenada por abuso sexual entre 2013 y 2019, ¡muchas menos que entre la Policía Metropolitana de Gran Bretaña!

Debido a que las afirmaciones de un conflicto de intereses insoluble no han sido respondidas, los derechos trans se han convertido en un depósito de muchas de las frustraciones que aún no han encontrado una expresión positiva en la lucha de clases y un programa socialista. A falta de una idea clara de cómo luchar contra los recortes y de los servicios, el apoyo y los derechos de las mujeres, ha ganado terreno la afirmación sin salida de que los derechos trans representan un desafío para lograr estos objetivos.

Traducir “un daño a uno es un daño a todos” en un programa y una acción es la base de la clase trabajadora organizada. La clase capitalista busca la división para debilitar la capacidad de la clase trabajadora de realizar su poder potencial para cambiar la sociedad, incluso presentando prohibiciones y proscripciones a sectores de nuestra clase como la solución a aparentes conflictos de intereses. Nuestro movimiento defiende los derechos de las minorías. Pero no aceptamos que sea la clase trabajadora –o sectores de nuestra clase– quienes hagan adaptaciones para satisfacer las necesidades de las minorías, sino los patrones y la clase capitalista.

La encuesta británica sobre Actitudes Sociales indica un apoyo dramáticamente mayor en las últimas cuatro décadas a las mujeres con hijos que salen a trabajar. Por el momento, la disponibilidad de servicios de cuidado infantil asequibles es totalmente inadecuada, y el enorme costo del cuidado infantil requerido recae principalmente en esos trabajadores y sus familias. El movimiento obrero debe emprender la lucha para que los patrones y su clase hagan esas “adaptaciones”, mediante la provisión de cuidado infantil gratuito y de calidad en los lugares de trabajo y las comunidades.

De manera similar, por ejemplo, cuando existe una demanda de baños neutrales en cuanto al género, no son los baños para mujeres o para discapacitados, ni tampoco los baños para hombres, los que deben sacrificarse. Es necesaria una lucha para exigir inversión pública en provisión para todos. Los socialistas luchamos por soluciones basadas en la lucha unida para satisfacer todas nuestras necesidades cuando surgen intereses aparentemente contradictorios.

Este enfoque debe adoptarse en todos los ámbitos. Requiere no sólo financiación, sino también control democrático por parte de la clase trabajadora sobre cómo se administran los servicios para abordar las diferentes necesidades, y una planificación socialista democrática.

