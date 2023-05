Petitorio de estudiantes secundarias del Liceo N° 4 Isaura Dinator de Santiago

Por Comunicado de Prensa | 28/05/2023

Las peticiones que se levantan a continuación son apoyadas por los 9 cursos que conforma el establecimiento y esperamos las respectivas respuestas en un periodo de 1 semana, como límite final el lunes 29 de mayo, en caso de no cumplirse este plazo se evaluará con las bases cómo se seguirá procediendo.

La comunidad Isaurina realizó una asamblea extraordinaria el jueves 18 de mayo, donde se plantearon ciertas inquietudes entorno al funcionamiento e infraestructura del liceo, posteriormente se decidió hacer una jornada reflexiva el viernes 19/05 donde se dio el espacio para que cada curso reflexionara entorno a nuestra casa de estudio.

A) Salud mental

1. Segundo psicólogo: Creemos que este es uno de los puntos mas importantes dentro de todo el petitorio, ya que, actualmente contamos con tan solo un psicólogo de cabecera que se encarga de los 9 cursos del liceo y aunque se haga todo lo posible, este único funcionario no da abasto para toda la vulnerabilidad que se presenta dentro de nuestro liceo. Durante los años 2022 y 2023 se ha visto a estudiantes con intentos de suicidio, crisis de pánico y con una asistencia baja por diversos problemas personales/intrafamiliares. Por este mismo motivo nos parece ilógico y fuera de lugar que se colapse a un solo funcionario en esta área. Sabemos que las matrículas no dan para una nueva contratación de psicólogo, pero creemos arduamente que es responsabilidad de la DEM y de dirección velar por nuestro bien y nuestro cuidado y si esto no esta funcionando, hay que tomar medidas.

2. Asistencia psicológica a funcionarios: Por la misma razón, y siguiendo por la línea de que somos un establecimiento con un estado de salud mental bastante vulnerable, exigimos una asistencia psicológica a nuestros funcionarios para que puedan trabajar de forma más digna y cuidada.

B) Generales del liceo y funcionarios

1. Profesores volantes: Exigimos un profesor volante para cubrir las horas de clases en las cuales no tenemos profesores por licencia médica u otros motivos.

2. Apoyo para el maestro del liceo: Dado que el liceo tiene infraestructura muy antigua y todo el tiempo hay problemas con arreglos en ciertas partes o pintar lugares del establecimiento, nos pareció necesario un apoyo para el único funcionario que se encarga de todo eso.

3. Personal administrativo: Hemos notado que no hay una persona específica que se encargue específicamente a hacer inventarios, matricular gente, pasar notas a la edufacil, etcétera, por lo que creemos necesario contratar a una persona que se encargue de esta labor que no es menor y requiere dedicación y tiempo. En años anteriores contábamos con una persona encargada de esa área y actualmente no.

4. Sala de artes: Exigimos más materiales para la sala de artes, ya que contamos con muy pocos recursos para trabajar en esta aula.

5. Materiales de limpieza y apoyo para auxiliares: Exigimos más implementos de limpieza para poder colaborar con las auxiliares de aseo, ya que muchas veces deben cubrir patios, salas, baños, etcétera y el liceo es muy grande para tan pocas funcionarias trabajando de forma activa.

6. Apoyo académico de 3ro y 4to medio: Exigimos un apoyo académico a los niveles de tercero y cuarto medio, ya que, no pueden recurrir al PIE y también necesitan un seguimiento o apoyo para sus evaluaciones y aprendizaje.

7. Cajita de menstruación: Exigimos una caja de menstruación en las salas de clases y en los baños.

8. Abrir otros cursos: Dado que somos un liceo con baja matrícula, nos dificulta mucho tener sólo un segundo medio que no da abasto para recibir más estudiantes. Es por esto, que exigimos la apertura de los niveles con listas de espera para que la comunidad pueda aumentar su matrícula.

9. Matrícula: Exigimos la difusión de matrículas o un plan de incentivo a esta, ya que nos encontramos con alrededor de 270 estudiantes en el liceo, con una asistencia de 200 personas diariamente o menos. Creemos que es fundamental recibir apoyo para que nuestro establecimiento pueda crecer, ya que, las personas que se han movido para conseguir aquello son estudiantes o funcionarios del establecimiento y no quienes deberían preocuparse de ello.

10. Menú vegano: Exigimos un menú vegano para que las personas que no comen carne puedan tener un alimento realmente provechoso y sano. Esta es una demanda que se repite a nivel estudiantil y a través de los años porque es realmente importante y urgente.

C) Orientaciones

1. Orientaciones para nombres y pronombres a estudiantes y funcionarios: No hay mucho que explicar en este punto, solamente esclarecer que exigimos orientaciones obligatorias a funcionarios y estudiantes para seguir reforzando y perfeccionando los pronombres y nombres sociales, ya que cada año sube mas la matrícula disidente dentro del liceo.

2. Población inmigrante y de pueblos originarios: Exigimos orientaciones o conversatorios entorno a la población inmigrante y de pueblos originarios dentro del liceo, ya que se sabe que dentro de nuestro establecimiento hay una población grande de personas migrantes. Es importante que conozcan sus derechos, sus “beneficios” en el Estado y por último que sepan de dónde proviene toda la historia de sus raíces, aparte concientizando a les estudiantes que no pertenecen a estos dos sectores para que pueda haber respeto y tolerancia.

3. Implementación de educación sexual integral (ESI) : Exigimos una implementación total de ESI.

D) Infraestructura: Sabemos que gracias a la toma del año 2022 pudimos mejorar muchas cosas, pero eso no quita que sigamos teniendo problemas lamentables entorno a como se encuentran ciertas partes de nuestro liceo.

1. Salas: En algunas de nuestras aulas de clases hay ventanas rotas las cuales no han sido reparadas y se han dejado estar con el tiempo. Creemos que es de suma importancia tener un espacio digno de estudio donde al menos no pasemos frío o no estemos con parte de nuestro espacio roto.

2. Muebles: En la mayoría de nuestras salas de clases se encuentran muebles rotos y sin arreglo que resultan peligrosos para nuestro diario vivir. Exigimos el arreglo o el cambio de esto, ya que es donde guardamos libros o pertenencias de los mismos cursos.

3. Entrada con rampa: Nuestro liceo tiene baños para personas con cuidados especiales, pero no contamos con una rampa en caso de que algún estudiante requiera subir su silla de ruedas. Creemos que este punto es importante porque abre un espacio de inclusión y nos expande las posibilidades de conseguir matrículas.

4. Cableado del liceo: El cableado del liceo es sumamente antiguo y resulta peligroso que no se haga manteniendo de ello, debido a lo cual exigimos un mantenimiento y reparación.

5. Auditorio: Exigimos el arreglo del auditorio del liceo, ya que existen butacas rotas y en mal estado y creemos de suma importancia reactivar bien ese sitio de nuestro establecimiento. Además, arreglar la escalera subterránea del auditorio y habilitar el mismo subterráneo, ya que es un legado histórico de nuestro liceo que no ha podido ser ocupado por un mal estado de años.

Finalizando el petitorio del liceo 4 Isaura Dinator Rosell, queremos dejar en evidencia nuestra preocupación por la vulneración que sufrimos día a día por ser mujeres, disidencias y secundaries, ya que durante los últimos años y a través de la historia sabemos que somos personas expuestas a conductas patriarcales como las del INBA, colegio San Mateo, entre otros. Es por esto por lo que exigimos sanciones y reparaciones inmediatas a los espacios educacionales que lo requieran.

Este es el petitorio de nuestro establecimiento y estas son las demandas que queremos exponer hasta el momento. Tal como dijimos al comienzo, esperaremos respuestas con el límite de 1 semana hasta el lunes 29 de mayo, en caso de que este plazo no se cumpla y no se reciba ninguna retroalimentación de este documento se evaluará cómo procederá el liceo.

Centro de Estudiantes “Newen” 2023 y las bases del L4.

