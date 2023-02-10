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Perú – MARCHA EN LIMA, FUE TODO UN EXITO

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LA MARCHA DE LOS PATRIOTAS QUE LUCHAN CONTRA LA DICTADURA DE LA TITERE DINA BALEARTE Y EL FUJICONGRESO FUE TODO UN EXITO EN LIMA PERU, PORQUE FUE MULTITUDINARIA CON UN MAR HUMANO, A LA PROSTIPRENSA LIMEÑA NO LE QUEDO MAS QUE RECONOCER QUE QUE FUE MUCHA GENTE Y TAMBIEN LA MARCHA FUE EXITOSO, PORQUE FUE PACIFICO, LA POLICIA CORRUPTA NO PROVOCO TIRANDO SUS GASES Y SEMBRO MUY POCO,

LAS MARCHAS SEGUIRAN HASTA QUE RENUNCIE LA TITERE DINA, Y CON ESO SE IRA A SU CASA EL FUJICONGRESO.

EL CONGRESO HACE TRAMPA PARA QUEDARCE HASTA EL 2026 EN COMPLOT CON SU TITERE DINA.

AREQUIPA Y PUNO LA MARCHA FUE TAMBIEN EXITOSA.

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