Perú – MARCHA EN LIMA, FUE TODO UN EXITO

LA MARCHA DE LOS PATRIOTAS QUE LUCHAN CONTRA LA DICTADURA DE LA TITERE DINA BALEARTE Y EL FUJICONGRESO FUE TODO UN EXITO EN LIMA PERU, PORQUE FUE MULTITUDINARIA CON UN MAR HUMANO, A LA PROSTIPRENSA LIMEÑA NO LE QUEDO MAS QUE RECONOCER QUE QUE FUE MUCHA GENTE Y TAMBIEN LA MARCHA FUE EXITOSO, PORQUE FUE PACIFICO, LA POLICIA CORRUPTA NO PROVOCO TIRANDO SUS GASES Y SEMBRO MUY POCO,
LAS MARCHAS SEGUIRAN HASTA QUE RENUNCIE LA TITERE DINA, Y CON ESO SE IRA A SU CASA EL FUJICONGRESO.
EL CONGRESO HACE TRAMPA PARA QUEDARCE HASTA EL 2026 EN COMPLOT CON SU TITERE DINA.
AREQUIPA Y PUNO LA MARCHA FUE TAMBIEN EXITOSA.