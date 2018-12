Perro Mundo: A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos humanos.

por Tomás González F. /DiarioUchile.

En el marco del nuevo aniversario que cumple hoy la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el pasado viernes se llevó a cabo el foro “70° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Balances y proyecciones”. El panel llevado a cabo en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile, contó con la presencia de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, y el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria, quienes, en una conversación moderada por el director de la Radio Universidad de Chile, Patricio López, expusieron los principales desafíos que enfrenta la sociedad chilena en la materia.

Fue justamente el director de la Radio, Patricio López, quien dio la bienvenida, destacando la labor que ha hecho la Comisión Chilena de Derechos Humanos en sus 40 años de existencia. “Nos parece también importante mencionar y revindicar la tarea que las personas que, en estos 40 años han trabajo en esta institución, han hecho. Por la defensa de los perseguidos, por la revindicación de los derechos humanos y por la construcción de un presente y futuro colectivo mejor”, dijo López en la bienvenida.

Uno de los objetivos del foro era dar cuenta de la situación actual de los derechos humanos en Chile, frente a lo cual, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, hizo un duro diagnóstico. “La violación de los derechos humanos en Chile es permanente. Y lo más dramático es que sigue siendo un tema de pocos. Sigue siendo además un tema en el que no hemos sido capaces de convencer a más, de lo que significa generar cambios profundos, y sigue siendo cautivo de la herencia de la dictadura“, sostuvo la dirigente.

Por su parte, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria, estuvo de acuerdo en el rol que ha jugado la herencia de la dictadura, apuntando sus dardos a la constitución de 1980 y manifestando la importancia de un nuevo documento. “Cuando se habla de la necesidad de una nueva constitución, no es la necesidad de un nuevo texto constitucional, como dicen los abogados. Una nueva constitución es una nueva política. Una política que pueda asumir la función democrática que le corresponde de realizar los derechos humanos entendidos ya no como límites al poder, si no como lo que fija el sentido del poder”, comentó Atria.

Otro de los temas que se tocaron en el foro, fueron los desafíos a los que se enfrentan hoy las agrupaciones de Derechos Humanos en Chile. Ante esto, fue el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, quien tomó la palabra. “El gran desafío que tenemos los organismos de derechos humanos es hacer entender al conjunto de la ciudadanía que todas y cada una de las luchas parciales son luchas por los derechos humanos. Y en consecuencia, si pudiera haber una bandera unitaria que pudiera convocar al conjunto de las luchas sectoriales que se han ido dando en los últimos años, es precisamente la lucha por los derechos humanos. Ese es el gran desafío y esa es la gran apuesta que queremos hacer y estamos haciendo los organismos de derechos humanos”, dijo el presidente de la organización que hoy cumple 40 años.

Recordemos que este fue el tercer foro del ciclo organizado por Radio Universidad de Chile en conjunto con la Comisión Chilena de Derechos Humanos. El primero se llevó a cabo en octubre y se denominó “Después de La Haya: Soberanía y Derechos Humanos. ¿Una relación problemática para Chile”; mientras que el segundo se realizó en noviembre y se llamó: “Negacionismo en Chile y el triunfo de Bolsonaro en Brasil ¿Amenaza para los Derechos Humanos?”.

Fuente: https://radio.uchile.cl/2018/12/09/a-70-anos-de-la-declaracion-universal-la-violacion-de-los-dd-hh-en-chile-es-permanente/

[Anexo CT]