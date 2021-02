Nuevo caso de playa destruida en Tumbes apunta a la Armada como principal responsable

[resumen.cl] La playa El Tricao fue gravemente afectada por la Armada en la Península de Tumbes, comuna de Talcahuano. El crimen ambiental se suma a la destrucción de las playas El Lirio y El Ensueño por la empresa de áridos Santa Fe Ltda, denuncia publicada por RESUMEN. En conjunto ya serían tres las playas destruidas por empresas privadas y por la institución naval, quien además tiene bajo su tuición administrativa todo el territorio afectado.

En la imagen se pueden ver cerros cortados y afectación del borde costero en la playa «El Tricao» en Península de Tumbes. La afectación fue producida por la extracción de áridos bajo orden de la Armada en terrenos de su propiedad.

Trabajos que han producido daños irreparables afectan al borde costero de Talcahuano. Una gran conmoción comenzó la semana pasada por la denuncia dada a conocer por nuestro medio respecto a la destrucción de dos playas de la Península de Tumbes por parte de la empresa de áridos Santa Fe Ltda en terrenos bajo tuición de la Armada.

En el rectángulo la Península de Tumbes, y en el circulo el sector de la playa «El Tricao» destruidas por la Armada mediante la extracción de Áridos | Google Earth

Pero esto no sería todo, fotografías aéreas que han llegado a RESUMEN demostrarían el profundo daño a una tercera playa. En este caso el daño fue producido directamente por la Armada en predios que están bajo su propiedad y control administrativo, por lo que podrían implicar causas penales para la institución.

Destrucción de playa El Tricao por la Armada en Península de Tumbes, Talcahuano

Un informe oficial de Contraloría además certificaría la explotación de áridos en la península por parte de la Armada a través de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Dresden Limitada e Inmobiliaria Fuerte O’Higgins Limitada. Por medio de éstas «se contrata personal para talar los bosques y retirar los metros ruma, trabajar con los áridos para su venta y que esta empresa entregaría boletas con razón social Armada de Chile, Rut. 61.102.156-9. C» indica el documento

En la imagen se pueden ver los impactos negativos en la playa «El Tricao» en Península de Tumbes. La afectación fue producida por la extracción de Áridos bajo orden de la Armada en terrenos de su propiedad.

Playa El Tricao la nueva víctima de la extracción de Áridos en la Península de Tumbes

La Playa El Tricao fue afectada por la Armada a través de la extracción masiva de áridos para la construcción de obras de ASMAR, entre otras. La afectación vendría produciéndose durante años y generando un gran daño. Ya en 2005 y 2012 se realizaron denuncias públicas sobre la afectación, incluso por parte del senador Alejandro Navarro.

Un registro audiovisual de 2017 muestra el impacto en la zona. A continuación mostramos un extracto del video:

RESUMEN accedió a fotografías que demuestran la grave intervención durante años. Sin embargo, no se pudo constatar que actualmente se estén realizando obras en el borde costero ni de extracción de áridos, ni de reparación ambiental del daño.

Sin embargo, las imágenes muestran que la cantera es de magnitud considerable y está a pocos metros de la línea costera. Esta presenta cicatrices de remociones de terreno anteriores y se puede observar la eliminación abrupta de la flora y fauna del lugar.

La descarga de sedimentos y material rocoso al mar es una afectación que debe ser evaluada para determinar su magnitud.

Las playas Los Lirios y El Ensueño también fueron destruidas en terrenos bajo tuición administrativa de la Armada en la Península de Tumbes

Impactos de la extracción de áridos en agua dulce

La extracción de áridos ha generado grandes problemas socioambientales en distintos ríos de la zona.

En estos ambientes, los principales efectos morfológicos de este tipo de minería son la degradación del lecho del río, cambios en las pendientes del cauce, erosión e inestabilidad del suelo en las orillas.

Además la extracción genera incremento de la turbiedad y estratificación de la columna de agua debido al incremento de la profundidad en el sitio de dragado.

Mientras tanto, los principales impactos ecológicos son la destrucción de hábitats ribereños y acuáticos, con una reducción de su biodiversidad, lo que puede producir invasiones de especies foráneas.

La extracción de áridos genera diversos impactos al medio ambiente, como la contaminación del agua y destrucción de flora y fauna. Imagen de Trongol Bajo comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco | Resumen.cl

Los áridos se utilizan para el negocio inmobiliario o construcción de caminos. Familias ricas de la región del Biobío han hecho sus fortunas con esta actividad, como el caso de los Van Rysselberghe.

Zonas como el río Itata, Trongol Bajo y Caramávida, entre muchas otras, han sido gravemente afectadas por la extracción de áridos. Este negocio suele tener una escasa regulación y actúa frecuentemente en la ilegalidad. Las faenas suelen operan sin realizar declaraciones o estudios de impacto ambiental, o sin contar ni siquiera con permisos municipales.

Esta sería la tercera playa afectada por la extracción de Áridos en la península de Tumbes, esta vez llevada a cabo por la propia Armada en terrenos de su propiedad

La impotencia y rabia de vecinas y vecinos de Tumbes

RESUMEN contactó con habitantes de la Península de Tumbes quienes dieron su testimonio de forma reservada, debido a las constantes amenazas y hostigamiento que reciben de la autoridad militar que prácticamente se ha adueñado de toda la península.

Uno de ellos explicó que “desde pequeño iba a Playa Blanca y a la playa El Tricao, en donde se veía bosque nativo, pero todo eso despareció. El daño es gigantesco, los cerros desaparecieron, los árboles fueron afectados y la playa muy afectada”.

Imagen de Parque Tumbes que busca conservar parte del ecosistema ubicado en la Península afectada por el proyecto de extracción de Áridos | Resumen.cl

Además de referirse a la destrucción de la playa El Tricao manifestó que “todas las playas de la Península de Tumbes están con acceso restringido por los marinos. Ahora bien, en la práctica desde siempre los habitantes hemos concurrido a estas playas para trabajar la mar o recrearnos, pero los marinos recurrentemente nos expulsan. A nosotros nos afecta bastante que siempre nos echen de este territorio en donde hemos vivido desde siempre”.

Otra vecina expresó que “es terrible, es terrible ver todo lo que ha hecho esta gente… Tengo rabia y tengo pena. He tratado de ir, de verdad y no puedo, porque voy regañando todo el rato, voy acercándome y voy enfureciéndome más, eso me pasa. No quiero volver a ese lugar. Aparte que uno tiene recuerdos tan lindos”.

La Península de Tumbes, un territorio profundamente afectado por la actividad de la Armada

La Armada tiene a gran parte de la Península de Tumbes bajo su tuición administrativa y propiedad. En ella cuenta con bases navales, campos de entrenamiento e instalaciones de diverso tipo. Sin embargo, además mantiene diversos negocios vinculados al monocultivo forestal, ganadería y otras actividades con escasa regulación.

Uno de los entrevistados, habitante de Tumbes, explicó que «La Armada ha intervenido en la península, en los territorios que fueron expropiados, tenemos el monocultivo, tenemos la cantera [El Tricao], aparte de eso también tenemos una intervención en las vertientes y crearon unos embalses y de ahí con unas bombas a unos sectores de la Armada que tienen un centro recreativo y una cancha de golf y piscinas. Hubo una intervención del territorio al formar un embalse, inundaron, realizando impactos negativos en los ecosistemas».

Cabe señalar que hay un informe de contraloría solicitado por Christian Lagos, presidente del sindicato de trabajadores de Astilleros y Maestranza de la Armada, ASMAR, del año 2015, en el que se refiere al uso de la península, y en donde se explicita los usos permitidos en el ámbito agrícola, forestal y ganadero, pero no en el ámbito de extracción de áridos. Ya en 2015 el presidente del sindicato había denunciado las irregularidades al interior de los predios fiscales en manos de la institución uniformada.

Entre los antecedentes descritos en el informe se señalan la tala del bosque nativo por parte de la Armada y su remplazo por pino o eucalipto, mala administración de predios fiscales por parte de oficiales en retiro como Tomás Wilson Padilla, entre otras situaciones irregulares.

RESUMEN intentó comunicarse con la Armada de Chile sin poder obtener declaraciones.

Vea el documento de Contraloría aquí

