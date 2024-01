“Nuestra Revolución” – Dos años desde el brutal aplastamiento de la revuelta obrera en Kazajstán

15 de enero de 2024 KazReporteros de izquierda

Imagen: Presidente Tokayev, a la izquierda (Foto: CC)

Han pasado dos años desde que un levantamiento masivo en todo el país en Kazajstán fue brutalmente aplastado por la intervención de tropas dirigidas por Rusia convocadas por el presidente del país, Tokaev. Socialistworld publicó informes, incluidos relatos de testigos presenciales, de activistas en Almaty. Aquí llevamos una declaración emitida por ellos en su canal de Instagram conocido como ‘KazLeft’.

El 5 de enero de 2024 se cumple el segundo aniversario del acontecimiento más sonado y, sin exagerar, histórico de la historia de nuestra república desde “Jeltoqsan” (diciembre de 1986). A día de hoy, la polémica en torno a estos hechos no ha amainado. El trauma de la gente aún no ha sanado, las heridas de bala y las palizas policiales no han sanado, los asesinados y torturados no han sido vengados según la ley. El Estado todavía niega el carácter popular de esta revuelta, calificándola de intento de golpe de Estado por parte de estructuras que ni siquiera nombran.

Pero nadie niega la característica principal de este evento: los principales participantes en estos eventos fueron los trabajadores, los «Karapayim Halyk» («gente común»), que exigían sólo una mejora en sus vidas y nada más.

En 1905, León Trotsky fue testigo del fracaso de la primera revolución rusa, que lo conmovió profundamente. A pesar de que no condujo a ningún cambio importante en la sociedad, Trotsky vio que, habiendo iniciado la revolución como una huelga laboral, los trabajadores podían llevar a la revolución absolutamente a todos los estratos de la población. Con esto profundamente grabado en su mente, escribió la obra «Nuestra Revolución», donde concluyó que, al luchar por sus derechos, la clase trabajadora podría eventualmente convertirse en la fuerza dirigente que luego llevaría consigo a todos los demás estratos de la Rusia subdesarrollada a la revolución socialista. Estamos usando ese título para encabezar este artículo.

​

“De una chispa se encenderá una llama”

El cinco de enero de 2024 se cumple el segundo aniversario del acontecimiento histórico más ruidoso y, sin exagerar, más grande en la historia de nuestra república desde el Jeltoqsan. La gente corriente, cansada de la opresión y la explotación, de los bajos salarios y los altos precios, se levantó primero en el oeste del país, en respuesta al aumento del precio del gas licuado, y luego el movimiento se extendió a todo nuestro país. Años de tiempos difíciles habían convertido al país y a nuestro pueblo en un polvorín que sólo necesitaba una pequeña chispa para estallar.

Incluso el presidente Tokayev reconoce la verdadera razón del nacimiento de Kantar: “En mi opinión, muchos años de problemas socioeconómicos no resueltos y de estancamiento general, que se convirtieron en una degeneración de las autoridades y de la sociedad, llevaron a los trágicos acontecimientos. Esto era visible, como dicen, a simple vista”.

Sin embargo, en aquel momento el Estado todavía no iba a apaciguar al pueblo resolviendo los problemas que provocaban su agitación. En ese momento, el levantamiento de los trabajadores fue tratado por los militares como un ataque de terroristas de grupos desconocidos, liderados por agentes de estados anónimos. Ahora, el hoy presidente habla de un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de conspiradores, con influencia entre fuerzas de seguridad y bandidos, en tándem con los mismos terroristas. El jefe del Comité de Seguridad Nacional, Karim Masimov, fue arrestado por traición, tras lo cual se “reveló” que era un ladrón y un aceptador de sobornos.

“Biz terrorist emespiz – karapaiym khalykpiz” (“No somos terroristas, somos gente corriente”) se convirtió en el lema de los manifestantes en respuesta a las declaraciones sobre terroristas.

Al mismo tiempo, personas completamente desconocidas para los manifestantes iniciaron pogromos y saqueos, ante los cuales la policía no reaccionó en absoluto. Por ejemplo, se tomó el aeropuerto del que anteriormente habían huido las fuerzas de seguridad. Una periodista corriente, Aigerim Tleuzhan, fue acusada de organizar el asalto y ahora languidece en prisión.

El 5 de enero, tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (de Estados “postsoviéticos” de Eurasia) dirigidas por Rusia fueron enviadas a Kazajstán. Al principio, Rusia lo llamó un asunto interno de Kazajstán, pero nuestro presidente convenció a estos “socios” de la necesidad de disparar contra su propio pueblo. El presidente dio la fatídica orden de disparar a matar. El 9 de enero se anunció que 164 ciudadanos habían sido asesinados y el 15 de enero, 225 personas fueron asesinadas en todo Kazajstán, 19 de ellos agentes del orden. Ahora hablan de 255 personas muertas

Los valientes organismos encargados de hacer cumplir la ley (que se volvieron más audaces cuando tuvieron a militares extranjeros a sus espaldas) obtuvieron victorias aplastantes sobre los “terroristas” que protestaban. Por ejemplo, había niños de cuatro años como el pequeño Aikorkem. En 2023, un tribunal dictaminó que no había nadie responsable de su muerte y el mural dedicado a ella fue pintado un par de horas después de su aparición.

En el oeste del país, donde se originó la chispa que desató la conflagración, el complejo deportivo de Atyrau se convirtió en una cámara de tortura donde periodistas y trabajadores fueron golpeados para descubrir para quién supuestamente espiaban. La transformación del complejo deportivo en una cámara de tortura evoca extrañas asociaciones con la época de la dictadura de Pinochet en Chile.

Para los socialistas de Kazajstán, el «enero sangriento» se volverá simbólico: un símbolo de lucha y libertad, una señal de que el pueblo de Kazajstán no se resignará a una vida dura y a una injusticia generalizada, una señal de que quienes están en el poder no se preocupan por la gente corriente. . Karapayim Halyk (la gente común) es su principal temor. Para nosotros es un recordatorio de que sin la lucha y la unidad de los oprimidos no veremos ni libertad ni cambio.

Comenzando como un levantamiento obrero, como la revolución rusa de 1905, la chispa se extendió a toda la nación y abrió todas las heridas de nuestra sociedad. Por eso nosotros, el movimiento de la izquierda kazaja, enfatizamos la lucha de la clase trabajadora de nuestra hermosa patria, que es la única que puede liderar la lucha para poner fin a todos los problemas de cada persona descontenta. Incluso si no se ve a sí mismo como un trabajador, no le dé la espalda a la clase trabajadora. Cualquiera que sea el tipo de activista que sea, quienquiera que aspire a ser, haga campaña por los derechos sindicales, por salarios más altos, por un ingreso mínimo digno y por una nueva sociedad socialista.

Izquierdistas kazajos: ¡en la lucha conseguiréis vuestros derechos!

