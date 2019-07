NO AL DESALOJO DE LAS 50 FAMILIAS DEL

CAMPAMENTO FREI BONN DE CALAMA

Durante esta tarde, el comité Mamitas Antay del campamento Frein Bon que agrupa a 50 familias residentes del mismo, ha presentado un recurso de amparo ante la corte de apelaciones debido a que durante esta mañana la comunidad se logra enterar, a través de distintas fuentes, que mañana martes 30 a las 8:00 horas se comenzará el desalojo del Campamento por personal de Carabineros y PDI, y que se habilitará como albergue el polideportivo aledaño al campamento y la escuela D54 para 150 personas durante solo los fines de semana. Esta acción ocurre a pesar de que el subsecretario de vivienda Guillermo Rolando, en reunión en el MINVU el día 26 de junio asegurara que no se desalojaría el campamento. A esto se suma que, frente a las consultas sobre el desalojo hechas por la comunidad del campamento a la Gobernadora de El Loa María Jopia, esta respondiera, través del Oficio N° 685 con fecha 8 de julio, que no tenía información al respecto de “hechos no acaecidos en la esfera de la realidad”.

Cabe mencionar que, en los años 2015 y 2018, se notificaron y realizaron intentos de desalojo sin solución habitacional para las familias, exponiendo a menores de edad y adultos mayores a quedar a la intemperie, siendo este último objetado por el INDH el mismo año por incumplir el protocolo de desalojos forzosos de la circular 19 de la ONU. El Serviu realizó un catastro en 2016 de la gente que habita este campamento donde se excluyó a más de la mitad de los socios del comité, aun cuando el 2015 se publica una nómina que les consideraba, además de haber sido censados el año 2017. Tras el incendio ocurrido en 2018 se acogió a un número de 32 del total de 98 damnificados y se les asesoró para abandonar el comité y constituir el comité “Calameños Unidos 2” presidido por Maribel Rojas, siendo trasladados a un barrio transitorio particular con gente externa y validado como interlocutor con el Estado en vez de las organizaciones que actualmente habitan el territorio y están interesadas en radicar. Cabe mencionar que el resto de los damnificados no tuvieron solución alguna y tuvieron que reasentarse en diversos puntos del mismo, por lo que actualmente contamos con gran parte de quienes iniciaron el poblamiento y fueron damnificados en dicha ocasión.

Este año, nuestro comité se reunió con funcionarios de SERVIU los días 20 de febrero, 23 de marzo, 16 de abril y 23 de mayo donde se nos exigió documentación de nuestros vecinos para su regularización, la que fue entregada en los tiempos requeridos teniendo como respuesta la inhabilitación de 112 de nuestros socios por no estar en el catastro del Serviu de 2016 aun cuando fueron. Considerados el 2015 y en el censo cono se dijo con anterioridad. El 16 de abril se convocó sólo a los hábiles junto al comité Calameños Unidos 2 para comunicar el desalojo inminente, el cual hasta hoy no ha sido notificado formalmente a nuestra directiva, además de un proyecto habitacional y de barrio transitorio para los que deberían firmar su abandono del terreno. Utilizando la información que se les entregó hicieron un grupo de WhatsApp para comunicarse con los socios hábiles, sin consultar a la directiva y excluyendo a los inhábiles, donde se les incentiva a firmar para estos efectos.

Hoy denunciamos el incumplimiento de los compromisos asumidos por el MINVU luego de la reunión sostenida con diversas organizaciones de pobladores en Santiago, denunciamos además la política sistemática de parte de las autoridades locales por generar división en el campamento y por negar toda forma de diálogo con los pobladores de Frei Bonn. A las autoridades pareciera no importarle dejar en la intemperie a decenas de niños y niñas, teniendo en sus manos la posibilidad de dar una solución digna y definitiva a las familias trabajadoras que vivimos en el campamento, porque nuestro ingreso mensual no alcanza para pagar los descontrolados precios del suelo y la vivienda.

Hacemos un llamado a todas aquellas personas, organizaciones y representantes políticos que solidaricen con la lucha de Frein Bonn a que se sumen y tomen la iniciativa decidida y concreta por detener este atropello en contra de nuestra gente, es ahora más que nunca que necesitamos de vuestro apoyo en esta lucha.

¡Nunca más solos!!

¡No al desalojo de la Frei Bonn!!

Movimiento de Pobladoras y Pobladores Vivienda Digna

“Desde Campamentos y Poblaciones Construyendo la Fuerza de las y los Pobladores”

