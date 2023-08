Margarita Labarca Goddard

El negacionismo es un término inventado en los últimos tiempos,

pues antes no se usaba.

Y negacionismo no sólo quiere decir ignorar o tergiversar ciertos

hechos de la historia. No es la historia de la “conquista” de

América, ni la historia de Napoleón o de Julio César. De esa época

no quedan testigos sobrevivientes y por lo tanto se puede decir lo

que se quiera, una interpretación puede contradecir a otra

interpretación, un libro puede desmentir a otro libro.

Pero de lo que pasó en Chile hace 50 años, entre 1970-1973 y en

los 17 años posteriores, todavía quedamos testigos sobrevivientes.

Y de los actos horrendos del régimen dictatorial, no sólo hay

testigos en Chile sino en el mundo entero.

Entonces, a los tales negacionistas hay que llamarlos mentirosos y

sinvergüenzas, porque quieren tergiversar la historia, negar hechos

que existen todavía en la memoria de muchas víctimas y

victimarios, negar culpas de homicidio, torturas, desaparición

forzada y exilio, justificar a una dictadura sangrienta, cobarde y

ladrona. Y de igual modo, a los que quieren ignorar o mentir sobre

los hechos del gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular,

el mejor, más digno y más patriota que haya existido en Chile, no

hay que llamarlos negacionistas sino mentirosos, fascistas,

vendepatrias y todos los peores epítetos que uno se pueda

imaginar.

En cualquier otro país a esa gente se la metería presa o si es un país

en que exista la pena de muerte, se les fusilaría, se les ahorcaría o

se les sentaría en la silla eléctrica.

Pero como nosotros somos personas decentes que repudiamos la

pena de muerte, sólo les deberíamos aplicar penas de prisión

perpetua sin derechos a ningún beneficio, por viejos que sean.

En Alemania, después de la segunda guerra mundial, a los nazis se

les sometió a los juicios de Nurenberg, que se han convertido en un

ejemplo y una jurisprudencia obligatoria en el mundo entero,

menos en Chile. Porque en este país, fuera de algunas sentencias

condenatorias que han salido 40 o más años después de los hechos,

contra algunos milicos secundones, todos los miembros de la Junta

de Gobierno de la dictadura, Pinochet y los demás, incluso los que

fueron reemplazados por otros, murieron tranquilamente en sus

camas.

Y es otra vergüenza que ningún civil que haya apoyado o formado

parte del gobierno dictatorial, ha sido procesado ni menos

condenado a nada. Acuérdense de Agustín Edwards Eastman, el

dueño de El Mercurio, que fue personalmente a Estados Unidos a

hablar con Nixon y con Kissinger, para convencerlos de que

intervinieran en Chile a fin de derrocar al gobierno de Allende. Eso,

en cualquier país del mundo se llama traición a la patria y se

condena con las penas más severas.

¿Y Agustín Edwards lo condenaron después de la dictadura? Claro

que no, la mayoría de los dirigentes de izquierda o de la

Concertación lo adulaban, lo reverenciaban. Aquí les pongo una

foto con nombres, en que le fueron a rendir homenaje:

DE IZQUIERDA A DERECHA:1. Marco Enriquez Ominami (MEO) hijo

de Miguel Enriquez. 2. Jorge Arrate, dirigente socialista y ex

candidato a la presidencia de Chile. 3. Alejandro Navarro, ex

parlamentario socialista y después independiente de izquierda.

4.Agustin Edwards Eastman. 5.Adolfo Zaldivar, ex senador

demócrata-cristiano. 6. Eduardo Frei hijo, ex presidente de Chile

cuyo padre fue asesinado por la dictadura.

