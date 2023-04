Muhammad Ali (Cassius Clay)

@rusa_alena

Imagen: Wikipedia

Un hecho interesante de la vida de Muhammad Ali: se negó a unirse al ejército y matar en Vietnam, en el juicio pronunció un fuerte discurso: “No me peleé con los vietnamitas, no tengo nada en contra de ellos. No me hicieron nada malo, no me llamaron negro, no me limitaron en derechos, no me lincharon. Si quieres enviarme a la cárcel, por favor. Pero no viajaré 10 mil kilómetros para matar a esta pobre gente desafortunada; preferiría sentarme en prisión y morir peleando contigo. Eres tú quien se interpuso en mi camino hacia la libertad, no me permites ser igual a los demás y no respetas mis derechos religiosos.

Si todos los estadounidenses fueran tan conscientes, el mundo viviría en armonía y paz.

