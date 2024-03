MOP decide cerrar brazo del río Trafampulli y dejar lago Caburgua con menos agua

Informe de la Contraloría destapó además que se intentó sancionar al comunero mapuche que abrió el dique que impedía el paso de agua hacia el Caburgua.

La Región 11/03/2024 Equipo AraucaniaDiario

De acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que fiscalizó el actuar de la Dirección General de Aguas (DGA) dependiente del ministerio de Obras Públicas (MOP), este organismo habría decidido que el dique artificial que encauza sólo hacia el lago Colico, las aguas del río Trafampulli, deberá reponerse, dejando al lago Caburgua sin su afluente natural que contribuía a complementar su nivel de agua, a través de un brazo que salía desde el cauce.

Así se desprende de uno de sus informes entregado a la Contraloría y que hace caso omiso de un estudio de la Universidad Austral, pero valida otro mandado a confeccionar por el propio organismo público, a la Universidad de Chile.

De esta forma y sin comunicarlo previamente a la comunidad, la DGA resolvió internamente volver a construir el muro que impide que el citado río comparta sus aguas con el lago Caburgua. «Al respecto, y con ocasión de la presente investigación, la dirección regional elaboró la Minuta Técnica N° 1, de 20 de diciembre de 2023, donde se pronuncia sobre los citados estudios y concluye que la solución óptima es restaurar la ribera del río Trafampulli en el sector en cuestión, acción que permitirá la inundación y drenaje natural de las áreas adyacentes durante las crecidas del citado cuerpo de agua«, informó la Contraloría..

«Asimismo, se verificó que el servicio se encuentra actualmente elaborando el diseño técnico de las obras necesarias para restituir dicho río«, agregó la CGR.

Puente original

Uno de los aspectos que contraviene la tesis de que las aguas del río Trafampulli sólo correrían hacia el lago Colico es justamente el testimonio de los habitantes del lugar, que relatan que desde siempre corrió el brazo que daba al Caburgua, hasta que construyeron el dique.

Por lo mismo, la Contraloría observó que no se considerara este puente en el análisis de la DGA. «En vista de la existencia de un puente en el camino rol S-965, bajo el cual fluye la desviación del cauce hacia el lago Caburgua, no se advirtieron las razones técnicas por las cuales el estudio hidrológico de dicha estructura vial no fue considerado en el análisis realizado por la DGA en el desarrollo del referido expediente, a fin de determinar la situación original del río Trafampulli, lo que resultaba relevante pues dichos antecedentes proporcionan información sobre la naturaleza y continuidad del flujo que descarga en el referido lago«, puntualizo la CGR.

Sin embargo, el organismo dependiente del MOP argumentó que ese era «otro» río y eso para la CGR fue suficiente, no obstante los antecedentes previos y que la misma Contraloría constató en terreno.

«En su respuesta, la entidad afirma que el cauce sobre el cual se construyó el puente en cuestión es un cauce distinto a la desviación del río Trafampulli, definido como estero sin nombre, según se específica en el mentado estudio hidrológico encargado por la Dirección de Vialidad de la Región de La Araucanía el año 2014«, señaló la CGR.

Inconsistencia con el puente

Por su parte, la Contraloría informa que existe un flujo de agua bajo ese puente (el que nace del río Trafampulli), aunque la DGA lo niegue y le ponga otro nombre. «Asimismo, se comprobó que el citado flujo de agua cruza bajo un puente en el camino rol S-965 en la comuna de Cunco … el cual fue construido entre los años 2003 y 2004 según la información proporcionada por (el) encargado de Puentes de la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía, mediante correo electrónico del 8 de septiembre de 2023, es decir, su construcción es previa al inicio del presente expediente de la DGA de la Región de La Araucanía«, explicó la CGR.

«Dicho puente posee un ancho de 8 metros y una longitud de 11 metros, su losa tiene un espesor de 55 centímetros y está construida en hormigón armado. En su estribo oriente cuenta con dos tubos de hormigón para el paso de agua de exceso … Detallado lo anterior, no se advierten las razones técnicas por las cuales los anotados antecedentes hidrológicos de la desviación del cauce que escurre bajo un puente de tales dimensiones y descarga en el lago Caburgua, no fueron considerados en el análisis realizado por la DGA de la Región de La Araucanía en el desarrollo del expediente en estudio«, añadió en su informe la CGR.

Estudio Universidad Austral

En relación al estudio de la Universidad Austral de Chile, este concluyó que estimaciones de pérdidas de aporte de agua por la desviación de todo el caudal del Trafampulli hacia el lago Colico correspondería en promedio a unos 2 m3/s y que «todas las variables hidroclimáticas muestran tendencias a la baja en los últimos años, lo que sustenta la disminución del nivel del lago. Sin embargo, el desvío de las aguas del Trafampulli, que hasta el año 2009 descargaba parte de sus aguas al lago, exacerba el efecto climático en el descenso del nivel del lago».

Lo anterior, respecto de la presencia del brazo del río hacia el lago Caburgua, es reconocido por el estudio de la Universidad de Chile, pero lo subestima. «… existe evidencia de una conexión de agua superficial entre el río Trafampulli y el Lago Caburgua al menos desde la década de 1970», señaló el estudio.

Pero, agrega dicho estudio que las imágenes consecutivas no son concluyentes respecto a la continuidad temporal de esa conexión, puesto que no siempre se aprecia con igual claridad en las fotografías aéreas, lo que puede deberse a una naturaleza intermitente de la conexión, o bien a falencias en las imágenes aéreas.

En todo caso, la Universidad de Chile indicó: «el modelo de balance hídrico propuesto en su estudio no permite concluir que la interrupción de flujos desde el río Trafampulli por la construcción de una defensa ribereña haya tenido un rol significativo en el descenso del nivel del lago«.

Finalmente, en la DGA, basados en el estudio de la Universidad de Chile terminó concluyendo que había que cerrar el brazo que alimenta al lago Caburgua, dejándolo sin esta fuente de agua para prevenir el descenso del nivel del agua.