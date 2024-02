Metro, Larroulet y muertes: La última declaración de Sebastián Piñera ante Fiscalía por crímenes de lesa humanidad

Por Josefa Barraza

EL CIUDADANO

El Ciudadano tuvo acceso a la última declaración de Piñera ante la fiscal Ximena Chong, que data del 11 de abril de 2023, y en el que el exmandatario hizo grandes revelaciones: Información sobre las imágenes de los incendios del Metro, la labor de Cristián Larroulet durante el estallido social, errores en el Sistema de Inteligencia, y el conocimiento de víctimas fatales por la represión.

Luego del deceso de Sebastián Piñera -el pasado 6 de febrero-, y el sobreseimiento del expresidente de la República en la causa por el delito de crímenes de lesa humanidad (por causal de muerte), El Ciudadano tuvo acceso a la última declaración de Piñera ante la fiscal Ximena Chong, que data del 11 de abril de 2023, y en el que el exmandatario comenzó explicando que el «segundo piso» de La Moneda estaba encabezado por su exasesor, Cristián Larroulet, y que Mario Rozas antes de ser general director de Carabineros, fue su edecán durante su primera administración (2010-2014).

«Carabineros depende administrativamente del gobierno a través del Ministerio del Interior, pero operativamente tiene autonomía. La relación con el gobierno era a través del Ministerio del Interior. En la RM llegó un momento en que Carabineros no podía asegurar el orden público, ni siquiera en los lugares más importantes como metro de Santiago. Cuando empezó a ser atacado el metro, el metro tiene 135 estaciones, en promedio con 5 entradas por estación, eso da 675 puntos. Se planteaba que se requería

al menos 10 carabineros por punto para enfrentar a posibles turbas violentas. Como tenían que funcionar por turnos, se necesitaba una dotación del doble. En ese minuto llegamos a la decisión de que el orden público no se podía resguardar adecuadamente por Carabineros y recurrí al Estado de Emergencia Constitucional que permite la colaboración de las FF. AA», declaró Piñera.

Respecto a la cifra de 1.506 personas lesionadas, el exmandatario respondió que dicha información provenía del Ministerio de Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y DDHH. Incluso, reveló la existencia de un informe de junio del 2021 elaborado por el segundo piso de La Moneda (Larroulet), en el que le mencionaron las muertes ocurridas durante el estallido social.

«Estoy diciendo es que 20 personas habían perdido la vida. Recuerdo que en el incendio del almacén de Kayser se perdió una gran cantidad de vidas (…) Quiero destacar que se atribuyen cinco muertes a agentes del estado, en este caso Carabineros y Fuerzas Armadas. Primero el caso de Talcahuano que fue un atropello que involucraba a un miembro de la Marina. Segundo, el caso de Curicó en que se le atribuyó la muerte a un militar y que la justicia acreditó que el responsable era un civil. Recuerdo también dos casos atribuibles a personal de ejército en Coquimbo y La Serena, que no se si esos procesos judiciales han llegado a término y recuerdo otro más que se les atribuye a Carabineros», sostuvo Piñera.

No obstante, una nueva información expresada por el expresidente llama la atención, y es sobre los incendios del Metro, quien aseguró que la quema simultánea de siete estaciones, fue realizada por una organización criminal. Por lo anterior, Fiscalía le preguntó sobre la entrega de información de la existencia o no de videos captados por las cámaras de seguridad, en los sectores en los que iniciaron los incendios.

«No recibí información directa de Metro en esta materia. Pero, los medios de comunicación dieron a conocer muchos videos tomados en las estaciones de Metro y señalaron que había algunos puntos ciegos en estas estaciones, donde pudieron haberse cometido delitos», comentó Piñera, confirmando que se enteró por la prensa sobre los puntos ciegos de los incendios; información revelada por un reportaje de Mentiras Verdaderas, emitido el 27 de abril de 2022.

El exmandatario también detalló ante la fiscal Chong, que no existieron informes de Inteligencia que anticiparan los hechos de violencia del viernes 18 de octubre de 2019, a pesar de que días previos hubo una reunión del Comité de Inteligencia, que estuvo centrada en la protección de la infraestructura crítica, en donde Piñera preguntó si había algo adicional en materia de seguridad pública que el Presidente debiese conocer, sin recibir respuesta. Por lo que no hubo información previa ni precisa de los organismos de Inteligencia, evidenciándose un problema en el Sistema de Inteligencia.

Pero, durante la toma de declaración, una pregunta puso en jaque a Sebastián Piñera, y es respecto a que si Gustavo Gatica y Fabiola Campillay eran víctimas o no de violación de DD.HH.

«Por supuesto que reconozco la calidad de víctima de la violencia de ambos. Pero corresponde a la justicia calificar la existencia de delitos de DD.HH (…) En el caso de Fabiola Campillay existe ya un fallo judicial ejecutoriado. En el caso de Gustavo Gatica entiendo que aún no hay fallo de la justicia. Yo no soy juez y no me corresponde juzgar, pero sí respeto los fallos de la justicia. Ahora, sin conocer todos los antecedentes en mi opinión, en estos casos, si hubo violación a los DD.HH», afirmó Piñera, confirmando que tanto Gatica como Campillay son víctima de violación a sus DD.HH.

Finalmente, el pasado viernes 9 de febrero, el 7° Juzgado de Garantía, resolvió «la extinción de la acción penal y se sobresee definitivamente la causa” a Sebastián Piñera, por causal de muerte. Sin embargo, seguirán siendo investigados Mario Rozas, Ricardo Yáñez, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, entre otros.