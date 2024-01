‘Me niego a participar en una guerra de venganza’: Israel encarcela a un adolescente por oponerse al reclutamiento militar

Tal Mitnick es el primer objetor de conciencia israelí encarcelado desde el 7 de octubre. Explica por qué la guerra actual no ha hecho más que reafirmar sus convicciones.

Oren Ziv *

+972 Magazine, 28-12-2023

https://www.972mag.com/

Traducción de Correspondencia de Prensa

El martes 26 de diciembre, Tal Mitnick, de 18 años, de Tel Aviv, se convirtió en el primer israelí en negarse al servicio militar obligatorio desde que Israel lanzó su asalto contra la asediada Franja de Gaza hace más de 80 días. Mitnick fue citado al centro de reclutamiento de Tel Hashomer, donde se declaró objetor de conciencia, y fue sentenciado a 30 días de prisión militar.

Mitnick es uno de los 230 estudiantes de secundaria israelíes que firmaron una carta abierta (https://www.972mag.com/israel-refusers-youth-against-dictatorship/) a principios de septiembre, antes de la guerra, anunciando su intención de rechazar sus órdenes de reclutamiento como parte de una movilización contra los esfuerzos del gobierno de extrema derecha de Israel para restringir el poder del poder judicial . Al conectar el golpe judicial con el prolongado gobierno militar de Israel sobre los palestinos, los estudiantes de secundaria, que se organizaron bajo el lema «Juventud contra la dictadura», declararon que no se unirían al ejército «hasta que se garantice la democracia para todos los que viven dentro de la jurisdicción». del gobierno israelí”.

A principios de diciembre, Mitnick compareció ante el Comité de Conciencia del ejército, formado por varios representantes militares y un representante académico, que rechazó su solicitud de exención del servicio militar. Tras declarar su negativa el martes, Mitnick fue llevado inmediatamente a la prisión militar de Neve Tzedek, cerca de Netanya, para comenzar su sentencia, tras lo cual se le ordenará que se presente nuevamente en el centro de reclutamiento. En los últimos años, los objetores de conciencia han pasado por varios períodos de prisión, algunos de los cuales han llegado a 100 días o más de prisión.

Noa Levy, una abogada que representa a los israelíes que se niegan a servir al servicio militar en nombre de la red Mesarvot (https://www.972mag.com/topic/mesarvot/) , dijo a +972 y Local Call que desde el comienzo de la guerra, el ejército ha optado en gran medida por no encarcelar a los ciudadanos que habían anunciado su negativa a servir. «Tal no es el primer objetor cuya fecha de alistamiento fue después del inicio de la guerra», explicó. “Antes de él, hubo decenas, tanto objetores de reserva como objetores de servicio regular. Pero el ejército encontró otras maneras de lidiar con ellos y no los envió a prisión”.

En un mensaje que difiere marcadamente del discurso público israelí dominante en medio del actual ataque del ejército contra Gaza, y en un momento en que cualquiera en Israel que exprese incluso una leve oposición a la guerra se enfrenta a persecución y represión , Mitnick dijo a +972: “Mi negativa es un intento de influir en la sociedad israelí y evitar participar en la ocupación y la masacre que está ocurriendo en Gaza. Intento decir que no es a mi nombre. Expreso solidaridad con los inocentes en Gaza. Sé que quieren vivir; No merecen ser refugiados por segunda vez en sus vidas”.

En una declaración de negativa publicada antes de su encarcelamiento, Mitnick describió el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre contra el sur de Israel como “un trauma como ningún otro en la historia del país”, pero afirmó que el bombardeo del ejército sobre Gaza no es la respuesta. . «No existe una solución militar para un problema político», escribió. “Por lo tanto, me niego a alistarme en un ejército que cree que el verdadero problema puede ser ignorado, bajo un gobierno que sólo continúa con el duelo y el dolor.

Poco antes de ingresar en prisión, Mitnick habló con +972 sobre su decisión de negarse, el miedo a ingresar en prisión en el clima político actual y el mensaje que pretende transmitir a las personas en Israel y Gaza

-¿Cómo surgió tu decisión de rechazar el alistamiento?

Incluso antes del primer aviso de reclutamiento, sabía que no estaba interesado en alistarme. Sabía que no estaba dispuesto a servir en este sistema que perpetúa el apartheid en Cisjordania y sólo contribuye al ciclo de derramamiento de sangre. Desde la posición tan privilegiada en la que me encuentro, al tener una familia y un entorno que me apoyan, entendí que tengo la obligación de utilizarlo para llegar a otros jóvenes y mostrarles que hay otro camino.

Cuando hablo con mis amigos (algunos de los cuales sirven y otros recibieron exenciones) sobre por qué no voy al ejército, entienden que proviene de una perspectiva humana de consideración por el otro. Nadie piensa que apoyo a Hamás o que quiero que (mis amigos) sufran daño. Hay gente que cree que la actividad militar traerá seguridad; Creo que mi negativa pública es lo que influirá y aportará mayor seguridad.

-¿Cómo ayudaron las protestas contra la reforma judicial a moldear tu visión del mundo?

Antes de las protestas, veía el activismo político como algo muy lejano y no creía que fuera posible generar un impacto como individuo. Cuando comenzaron las protestas y vi que entre ellas había miembros de la Knesset saliendo a las calles, me di cuenta de que la política está más cerca de mí de lo que pensaba, que puede llegar a todos los rincones del país y que es posible influir. Ahí entendí que mis acciones pueden afectar la realidad que vemos aquí y tengo la obligación de actuar por un futuro mejor.

-¿Estabas pensando si hacerlo ahora, considerando la atmósfera actual?

Sí, hubo dudas. Siempre supe que el ejército no tiene una política consistente con respecto a los objetores de conciencia, que la respuesta puede cambiar en un momento –liberar a todos los objetores o encarcelarlos por un largo tiempo– y estaba preparado para eso. Después del 7 de octubre y el ataque (del gobierno) al movimiento por la paz, a la asociación judío-árabe y a los ciudadanos palestinos que expresan apoyo y solidaridad con los inocentes en Gaza, incluso en las manifestaciones, se ha vuelto aterrador. Pero ahora es precisamente el momento de mostrar el otro lado, de demostrar que existimos.

-¿Crees que hay alguien en el país dispuesto a escuchar esos mensajes en este momento?

Todos sabemos que necesitamos otra manera, especialmente después del 7 de octubre. Todos sabemos que simplemente no funciona, que Benjamín Netanyahu no es el “Sr. Seguridad.» Gestionar el conflicto es una política que no ha funcionado y finalmente colapsó .

No podemos continuar con la situación actual y ahora hay dos opciones: la derecha sugiere el traslado y el genocidio de los palestinos en Gaza; la otra parte dice que aquí hay palestinos, que viven entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, y que tienen derechos. Incluso las personas que votaron por Bibi (Benjamin Netanyahu), e incluso aquellos que apoyaron la reforma judicial, pueden conectarse con la idea de que todos merecen vivir con justicia, que todos merecen un techo sobre sus cabezas y apoyar la existencia compartida aquí.

-Después del 7 de octubre, muchos miembros de izquierda afirmaron que habían “recuperado la sobriedad”. ¿Esto te afectó?

No hay justificación para dañar a civiles inocentes. En mi opinión, el ataque criminal del 7 de octubre, en el que murieron inocentes, es una resistencia ilegítima a la opresión del pueblo palestino. Sin embargo, prohibir la resistencia legítima, como las protestas, o declarar a las organizaciones de derechos humanos como organizaciones terroristas , lleva a las personas a deshumanizar a los demás y a emprender acciones dirigidas a los civiles.

El 7 de octubre no cambió mi perspectiva; sólo lo reforzó. Sigo creyendo que es imposible vivir con el asedio a Gaza y una ocupación, y no sentir [ninguna consecuencia]. Creo que mucha gente finalmente entiende esto. La idea de “ojos que no ven, corazón que no siente” no funciona. Algo tiene que cambiar y la única manera es hablar y llegar a un acuerdo político. No digo que solucionará todo, pero será un paso más hacia la justicia y la paz.

-¿Cuál fue tu experiencia en el Comité de Conciencia?

El entrevistador previo al comité fue agresivo. Ella cuestionó mi no violencia porque me oponía a las acciones del gobierno y a la ocupación. Básicamente, debido a mis opiniones, ella me dijo que no soy objetor de conciencia porque eran opiniones políticas.

Al final, pasé por el pre-comité y comparecí ante el propio comité menos de una semana después de la entrevista, mientras que mucha gente suele esperar medio año. Fue una entrevista hostil: yo frente a cuatro personas.

Atacaron mis opiniones. Me preguntaron qué habría hecho el 7 de octubre y cómo habría manejado la situación. Me interrumpían constantemente y decían que formularían la pregunta de otra manera. Intenté seguir respondiendo, pero me dijeron que no les respondía. No soy el líder de Israel; No pueden colocarme en esa posición.

Me preguntaron en qué se diferencia mi negativa de la negativa de Hermanos de Armas [un grupo de veteranos del ejército que declaró su negativa a presentarse al servicio de reserva en protesta contra el golpe judicial]. Respondí que los aprecio y creo que es importante que haya personas que tengan una línea roja para el servicio, pero establecí mi línea roja antes de eso y espero que su línea roja se mueva en la dirección de mi línea roja.

Dos días después me dijeron que no había aprobado el comité. No me sorprendió. No recibí ninguna explicación, solo llamaron y me dijeron el resultado.

-¿Cómo esperas pasar el tiempo en prisión?

Tengo algunos libros largos, que espero que me permitan traer: “Beber el mar en Gaza” de Amira Hass, una historia de la CIA y una historia de la lucha Mizrahi de Sami Shalom Chetrit. Hablé con objetores de conciencia que estuvieron en prisión antes; Definitivamente no es un campamento de verano, pero por lo que tengo entendido, es posible afrontarlo. Sólo necesitas hablar de la manera correcta y no pensar que estás por encima de los demás.

* Oren Ziv es fotoperiodista, reportero de Local Call y miembro fundador del colectivo de fotografía Activestills.

