MDP abandona el Frente Amplio

Cuando las protestas por las demandas sociales consecuencia de políticas neoliberales que daban soluciones privadas a problemas públicos llevaban casi un mes ininterrumpido, enfrentando la represión brutal de la policía y también de las Fuerzas Armadas, y con un gobierno que entregaba como única respuesta la dictación del Estado de emergencia. Se llamó a los sectores de la oposición a negociar y firmar un Acuerdo por la Paz, el que fue firmado también por sectores del Frente Amplio; Revolución Democrática, Comunes y el Diputado Gabriel Boric, hoy militante suspendido de Convergencia Social. Este Acuerdo a espaldas de los Movimientos y organizacionales sociales, ya representados en la Unidad Social, firmado entre cuadro paredes del Congreso, cuando la gran mayoría de este país tiene una gran desconfianza en el parlamento y en su forma de hacer política por; el incestuoso maridaje entre política y dinero y por dictar leyes que institucionalizan la dominación, en los hechos no es otra cosa que un salvavidas para Sebastián Piñera y su gobierno paralizado, especialmente por su incapacidad de responder a las exigencias de la población y tomar alguna iniciativa política coherente. Su único recurso ha sido la represión brutal y criminalización de las protestas. El resultado han sido muertes, violaciones y abusos sexuales, centenares de jóvenes que han perdido uno o incluso dos de sus ojos.

El Acuerdo con el que pretenden desmovilizar al pueblo, amenaza con la repetición del pacto al que llegó a fines de los años 80 la Concertación y la dictadura, asegurando el derecho a veto a la derecha pinochetista en las décadas que siguieron, y que nunca dió impulso a una Asamblea

Constituyente que era el clamor de la ciudadanía entonces, y lo sigue siendo hoy. La regla de los dos tercios para las mayorías cualificadas, y la elección de representes en base a los padrones y criterios del sistema de partidos actuales, no asegura la realización de una Asamblea

Constituyente soberana con representación de movimientos sociales, cuotas de género, pueblos indígenas. Se dijo que el acuerdo era perfectible y que había que mejorarlo, en la Comisión Técnica “cuoteada” por los partidos, lo que fundamenta más las críticas de quienes acusamos

que el acuerdo no representa a la ciudadanía. Los nexos que tienen los participantes de esta Comisión con los interese de los blancos criticados por los Chilenos por abusos y colusiones, son las grandes empresas representadas ahí, por sus lobistas de retail, bancos, AFP, Isapres, cadenas

de farmacias, agroindustria y minería, entre otros rubros. ¿Verdaderamente estas personas representaran las aspiraciones de la ciudadanía? Claro que no. Y allí participa y colabora el Frente

Amplio.

Un Frente Amplio que estaba en proceso de fortalecimiento político y orgánico para “avanzar con fuerza y esperanza”, toda vez que habíamos realizado nuestro Primer Congreso, con participación de más de 3.500 militantes, independientes y representantes de organizaciones y movimientos sociales reunidos en 120 Unidades Congresales de todo Chile, que debatimos como plasmar las demandas de justicia social del pueblo, que había contraído la promesa de ser la “nueva política” para trabajar por las aspiraciones del pueblo movilizado, entre ellas la Asamblea Constituyente que se aprobó con el 90% de las Unidades Congresales, cambiar la excesiva parlamentarizacion de la acción política y sobre todo para fortalecer el trabajo territorial como protagonista en la lucha por las demandas y anhelos. No solo no se cumplió lo prometeico del Frente Amplio, sino también se ha defraudado la confianza depositada por miles de Chilenos que nos hizo obtener un 20% en las últimas elecciones.



Por nuestra parte como Movimiento Democrático Popular MD, fuerza popular, anticapitalista, tenemos claro que nuestro lugar- es y está- junto al pueblo trabajador y la Juventud movilizada en las calles, que se reconstruye como pueblo, y asume su rol histórico para abrir una Asamblea

Constituyente e iniciar la refundación de un Chile soberano. Reconocemos y trabajamos por la confluencia en Unidad Social, los Cabildos y Asambleas Populares auto convocados, exigiendo la renuncia de Piñera, la Asamblea Constituyente soberana, juicio y castigo a los responsables de los crímenes y la violación de los Derechos Humanos y satisfacción de las demandas sociales.

El Movimiento Democrático Popular MDP ha decidido abandonar el Frente Amplio. Y llamamos a todos aquellos militantes e independientes que ya lo han abandonada a persistir trabajando en la más amplia unidad para ganar nuestras demandas sociales y la Asamblea constituyente soberana.

¡Que no quede ningún derecho sin Conquistar!

¡Arriba los y las que luchan!



MOVIMIENTO DEMOCRATICO POPULAR- MOVIMIENTO DEL SOCIALISMO ALLENDISTA



29 Noviembre 2019.

