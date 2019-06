Marta Harnecker nos deja, entre otras armas, estos audivisuales para la educación política popular

Para estudio individual o en grupo sin necesidad de profesor.

por Marta Harnecker (*) /Publicado por Rebelión.org.

Disponible en web: http://videosmepla.wordpress.com/

Metodología.

Para realizar este curso sólo se necesita un televisor y un proyector de DVD o simplemente una computadora con audio suficientemente alto.

El material filmado, generalmente de más de una hora, y muchas veces de dos a cuatro horas, está estructurado en bloques de aproximadamente 10 minutos cada uno. Cada bloque va seguido de unas tres o cuatro preguntas acerca del tema desarrollado en dicho bloque.

En el caso de trabajar el material en forma colectiva se sugiere como metodología de trabajo:

Ver en plenaria los bloques siguiendo el orden indicado.

Leer las preguntas en voz alta por el conductor del curso. Para hacer esto detener la proyección en cada pantalla hasta que sean leídas las preguntas de dicha pantalla.

Si el colectivo que sigue el curso es de más de diez personas se recomienda que, luego de ver el bloque correspondiente en plenaria se divida en grupos de trabajo de no más de diez personas cada uno. El ideal es realizarlo en una escuela o instituto donde se pueda disponer de un aula o local para cada grupo. En caso de no contar con varios espacios, se aconseja hacer grupos más pequeños de alrededor de 5 personas, para que —en un mismo local— se pueda realizar el debate en voz más baja y no perjudique a los otros grupos que están trabajando en el mismo espacio.

Se debe reproducir previamente las preguntas en un suficiente número de copias como para que cada grupo cuente con una copia y no dependa de la proyección en pantalla.

Estos grupos deben sesionar entre 45 minutos y una hora.

Deben iniciar la sesión de trabajo destinando un tiempo a la presentación de cada uno de los presentes.

Una vez hecho esto, se debe elegir un moderador y una persona que recoja las dudas.

La función del moderador o moderadora es:

leer el conjunto de preguntas

orientar el debate sin forzar a que los miembros del grupo a intervenir.

evitar que las personas se desvíen de los temas contenidos en las preguntas

llamar la atención a quienes intervengan en forma excesivamente prolongada.

procurar que quienes están más preparados intervengan luego que lo han hechos los demás.

procurar que las reflexiones o respuestas se ilustren con ejemplos del propio país del participante.

detener la discusión cinco minutos antes del fin del tiempo de debate para que la persona destinada a recoger las dudas pueda presentar al grupo el listado de dudas. El grupo debe aprobar ese listado y/o agregar nuevas dudas.

Algunas dudas podrán ser resueltas en el propio grupo, las que quedan deben registrarse en un papel o libreta. Seguramente varias de éstas serán resueltas a medida que el curso se desarrolle y, por lo tanto, deberán ir siendo eliminadas de la lista. Por otra parte, de la discusión pueden surgir temas sobre los cuales el grupo quisiera poder tener más información que

Una vez terminado el curso debe llamarse a un profesor o a persona conocedora de la materia abordada para que responda las dudas.

Si el curso es realizado simultáneamente por varios colectivos de una misma localidad, estos colectivos deberían juntarse en una sola gran plenaria para aprovechar en conjunto la presencia del profesor o persona más preparada en la materia para responderle las dudas. Se recomienda organizar las dudas de los diferentes grupos y colectivos en una sola lista y enviársela previamente para que la persona indicada pueda preparase para resolverlas.

La experiencia nos ha enseñado que se debe evitar estudiar dos bloques seguidos. Es posible que así se ahorre tiempo, pero esto perjudica la dinámica del grupo.

Los temas que se propongan para ir hacia una mayor profundización deberían servir de orientación a los responsables de la formación política para planificar nuevos cursos o conferencias en relación con dichas demandas.

Todos los audiovisuales pedagógicos cuentan con sus respectivos textos en Internet como se indica en cada resumen del contenido del curso.

Nos interesan sus opiniones sobre esta experiencia pedagógica que usted puede volcar en http://videosmepla.wordpress.com/. Rogamos enviar una copia directamente a Marta Harnecker a su dirección electrónica: mharnecker@gmail.com

Listado de audiovisuales y una breve reseña de cada uno

1. América latina y los desafíos de la izquierda

Charla de alrededor de 2 horas 40 minutos de duración organizada en 14 bloques de aproximadamente 10 minutos cada uno, con algunas excepciones. Lleva además un anexo de 35 minutos dividido en 4 bloques, donde se profundiza en la actual correlación de fuerzas entre América latina y los Estados Unidos.

Los temas que se abordan luego de señalar la situación de la izquierda en América latina son los siguientes: un subcontinente pionero en el rechazo al neoliberalismo; triunfo de candidatos de coaliciones políticas de izquierda y centro izquierda; los movimientos populares, los grandes protagonistas en varios países; correlación actual de fuerzas: avance de las fuerzas progresistas, pero presencia las del imperio estadounidense con su proyecto de recolonización y disciplinamiento; distintas clasificaciones de estos gobiernos: los que pretenden refundar el neoliberalismo; los que sin romper con las políticas neoliberales, ponen énfasis en lo social; y los que buscan romper con las políticas neoliberales apoyándose en la movilización popular; sus limitaciones objetivas; deben ser analizados no tanto por el ritmo sino por su dirección.

En un anexo se señalan los hechos que indican un avance de las fuerzas progresistas en América latina, y se analizan las fuerzas del imperio estadounidense y su proyecto de recolonización y disciplinamiento del continente.

http://www.youtube.com/user/ciclopolitico?feature=mhsn#p/c/33AA34303E124DA0/13/lL6a-jMmGfY

Texto: América latina y el socialismo del Siglo XXI. Inventando para no errar. AÑO: 2010. Publicado en http://www.rebelion.org/docs/101472.pdf

2. Nuestro socialismo. Ni calco, ni copia

Charla de algo más de 3 horas organizada en 22 bloques. Comienza preguntando: por qué hablar de socialismo del Siglo XXI cuando esta palabra tiene una carga tan negativa y luego aborda los siguientes temas: los diversos tipos de transición y lo que ocurre en países donde sólo se ha conquistado el gobierno; una transición particular en cada país; los rasgos que caracterizan al socialismo del siglo XXI: el hombre como ser social: el pleno desarrollo humano, democracia participativa y protagónica, un nuevo modelo económico y un nuevo concepto de eficiencia, economía planificada con participación de la gente, alto grado de descentralización que permita un real protagonismo popular; las tareas en las que desde el gobierno se puede avanzar. El ciclo termina con una guía para evaluar como se va avanzando en nuestros gobiernos hacia ese socialismo del siglo XXI.

http://www.youtube.com/user/ciclopolitico/featured

Texto: América latina y el socialismo del Siglo XXI. Inventando para no errar. AÑO: 2010. Publicado en http://www.rebelion.org/docs/101472.pdf

3. Qué instrumento político necesitamos hoy,

Charla de aproximadamente una hora organizada en 7 bloques de alrededor de 8 a 10 minutos cada uno.

Los temas que se abordan son los siguientes: por qué es necesario un instrumento político; tareas del instrumento político; características de la militancia política que hoy necesitamos; el burocratismo: principal flagelo a combatir tanto fuera como dentro del instrumento político; necesidad de promover una crítica pública para salvar al partido pero evitando una crítica anárquica.

http://www.youtube.com/user/ciclopolitico?feature=mhum#p/f/6/QR6IECs7Fi8

Texto: América latina y el socialismo del Siglo XXI. Inventando para no errar. AÑO: 2010. Publicado en http://www.rebelion.org/docs/101472.pdf

4. Instrumentos de la política

Charla de aproximadamente 2 horas organizada en 12 bloques de alrededor de 10 minutos cada uno, donde se exponen los siguientes temas: qué entender por política revolucionaria y su diferencia con la política conservadora; la correlación de fuerzas existente en Venezuela en el momento del triunfo y luego de la Constituyente; en el momento del golpe militar y luego de su fracaso; los conceptos de estrategia y táctica; la importancia de tener en cuenta el estado de ánimo de la gente; los conceptos de enemigos, aliados y frente político.

http://www.youtube.com/user/ciclopolitico?feature=mhum#p/f/6/QR6IECs7Fi8

Texto:Instrumentos de la política (36 páginas) AÑO 2013, Cuaderno de Educación Popular, Serie política No 1 . Publicado en Mepla, La Habana, Cuba y en http://www.rebelion.org/docs/161106.pdf

5. Planificación participativa. En la comunidad (Consideraciones generales)

Charla de aproximadamente 35 minutos que introduce al tema de la importancia de la planificación participativa en la comunidad. En este material se abordan las reflexiones más generales. Consta de 5 bloques de alrededor de 10 minutos cada uno.

http://www.youtube.com/user/ciclopolitico?feature=mhee#p/c/A94BB3DCE017DA11/4/4X9jhgxHpuY

-Texto: Planificación participativa en comunidad, Marta Harnecker(con Noel López) (62 páginas). AÑO: 2009. En: http://www.rebelion.org/docs/97084.pdf

6. planificación participativa en la comunidad (metodologia)

Charla que dura aproximadamente 3 horas y que está organizada en 16 bloques. Aborda una propuesta metodológica para poner en práctica el proceso de planificación participativa en la comunidad. Desarrolla en detalle qué hacer en cada uno de los seis pasos que conforman la metodología. Debido a que el material es muy extenso lo hemos dividido en dos partes.

Se sugiere que el grupo que haya decidido llevar el proceso de planificación participativa en una determinada comunidad se reúna, vea la explicación de cada paso y luego trate de ponerlo en práctica.

http://www.youtube.com/user/ciclopolitico?feature=mhsn#p/c/8b7ddfcb12ebe8ca/0/hc2sdr4for8

Texto: Planificación participativa en comunidad, Marta Harnecker (con Noel López) (62 páginas). AÑO: 2009. En: http://www.rebelion.org/docs/97084.pdf

7. Para entender el capitalismo. Conceptos previos

Esta charla dura aproximadamente 2 horas y está dividida en 11 partes. En ella se desarrollan varios conceptos que son básicos para entender en qué consiste la explotación capitalista. Se parte con una explicación de las contradicciones del capitalismo y cómo éste afecta a nuestros pueblos, y luego se desarrollan los conceptos de medios de producción, fuerza de trabajo, fuerzas productivas y relaciones de producción.

Texto : Para entender el capitalismo. Conceptos previos 2012 Cuaderno de Educación Popular Nueva Serie No 1, Publicado en: :http://www.rebelion.org/docs/150759.pdf

8. Origen de la explotación capitalista

En este curso audiovisual se explica en una forma sencilla pero rigurosa el origen de la explotación capitalista: la producción de la plusvalía. Empieza por analizar el proceso de producción mercantil simple, para luego pasar al proceso de producción capitalista. Parte de las apariencias para ir descubriendo cuál es la explicación de fondo del problema. Comienza, por tanto, desde los precios para llegar a entender de donde surge verdaderamente el valor de las mercancías. Después de haber examinado en forma detenida el concepto de valor y trabajo socialmente necesario, pasa a definir la plusvalía, partiendo de un análisis del valor de la fuerza de trabajo. Luego, para poder distinguir entre plusvalía absoluta y relativa, define los conceptos de capital constante y capital variable.Publicado por MEPLA, La Habana, Cuba.2012 y por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Venezuela, 2012.

Texto: Origen de la explotación capitalista (36 páginas) AÑO 2112 Cuaderno de Educación Popular Nueva Serie No 2, MEPLA, La Habana, Cuba.2012; Ministerio de cultura, Caracas, 2012.en http://www.rebelion.org/docs/153035.pdf

Fuente extracto de artículo mayor):

(*) Falleció Marta Harnecker, importante figura de la izquierda latinoamericana.

por El Ciudadano.

Marta nació en Chile en 1937 y es reconocida como una de las principales figuras de la izquierda latinoamericana (1). Vivió en primera persona el gobierno socialista de Salvador Allende y logró sobrevivir a la violencia del golpe militar de Augusto Pinochet.

Son muchos los que se formaron políticamente con sus obras. Su libro “Conceptos Elementales del Materialismo Histórico”, escrito en 1969 y que ya superó las 70 ediciones, ha formado parte de la formación de los militantes de los partidos de izquierda.

De raíces austríaca, Harnecker estudió Psicología en la Universidad Católica de Chile en 1962. Hizo estudios de posgrado en París con Paul Ricoeur y Louis Althusser. A su regreso a Chile en 1968, fue profesora de Materialismo Histórico y Economía Política en Sociología de la Universidad de Chile y fue directora del semanario político Chile Hoy.

Después del golpe de 1973, se exilió en Cuba, donde se casó con el Comandante Manuel Piñeiro con quien tuvo una hija.

Allí vivió el desgarrador “período especial” de ese país, y calificó como “admirable» la forma como Cuba afrontó la caída del socialismo en Europa del Este y la URSS.

Luego de quedar viuda en 1998, Harnecker continuó con su carrera investigativa y se nutrió de los testimonios y experiencias de dirigentes políticos latinoamericanos que forman parte de los artículos y textos que son hoy material de estudios en múltiples universidades del mundo.

Entre esas experiencias se encuentra la de Venezuela, ya que fue asesora del expresidente Hugo Chávez y del Ministerio del Poder Popular, donde formó parte del equipo de dirección del Centro Internacional Miranda [CIM] en Caracas.

Durante su estancia en el país suramericano pudo analizar el florecimiento de las luchas populares en América Latina.

Una auténtica marxista Marta Harnecker demostró que el socialismo no es un «proyecto» pensable sin la lucha y que no se puede hacer «desde arriba», ya que debe ser el producto de las luchas del movimiento de los pueblos y clases dominadas.

«En este sentido, ella es una auténtica marxista, continuando la labor iniciada por Marx, sin temor de enriquecerla —con la toma en cuenta permanente de lo que es nuevo en la realidad del mundo, del capitalismo, del imperialismo, de las luchas—, renovando así las conceptualizaciones, las propuestas teóricas y las relativas a las estrategias de acción», señaló el periodista Samir Amin en una rtículo publicado por La Haine.

«Ella ayudó a dar al marxismo vivo una dimensión latinoamericana, como otros le han dado una dimensión asiática o africana. Marta Harnecker ayudó a dar al marxismo la dimensión universal que debe ser la suya; ayudó a que sea oído por la gran mayoría de los pueblos del mundo, que son los de los tres continentes. Ella logró hacer escapar al marxismo de una reclusión euro céntrica mortal. La experiencia de los avances en las luchas de los pueblos de América Latina, han allanado el camino en las últimas décadas, a través del pensamiento teórico de Marta Harnecker, el cual ha sido decisivo en este sentido», subrayó.

Obras más reconocidas Como autora Harnecker publicó más de 80 libros entre los que destacan: El capital: conceptos fundamentales (1971), Cuba: ¿dictadura o democracia? (1975), Pueblos en armas (1983), La revolución social (Lenin y América Latina) (1985), ¿Qué es la sociedad? (1986); Indígenas, cristianos y estudiantes en la revolución (1987); América Latina: Izquierda y crisis actual (1990); Haciendo camino al andar (1995); Haciendo posible lo imposible: La izquierda en el umbral del siglo XXI (1999); Reconstruyendo la izquierda (2006) y Un mundo a construir (nuevos caminos) (2013), por el que obtuvo el Premio Libertador al Pensamiento Crítico .

Harnecker, quien sufría de cáncer, pasó sus últimos años entre Cuba donde reside su hija y Canadá, junto a su esposo, el destacado intelectual, Michael Lebowitz.

(1) Rebelión ha publicado a lo largo de estos años las obras y libros de Marta.

Reproducido de Nuevo Correo de los Trabajadores

