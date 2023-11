Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Marruecos: una larga tradición de mercenarios al servicio de potencias reaccionarias. Por: Khider MesloubEn su edición del 13 de noviembre(1) Algérie patriotique informó que mercenarios marroquíes estaban participando en crímenes contra la humanidad junto con el ejército israelí en Gaza. Como escribe el periodista Houari A, «esta información proporcionada por el opositor marroquí se suma a la del periódico online español El-Mundo, que confirma la presencia de mercenarios españoles, albaneses, franceses, indios, árabes y africanos reclutados por el régimen en Tel Aviv para apoyar a sus tropas en su operación terrestre en el enclave palestino sitiado”.No es la primera vez que mercenarios marroquíes participan en masacres de poblaciones colonizadas o de trabajadores que se rebelan contra el sistema capitalista o el orden colonial. Los marroquíes tienen en su haber una larga tradición mercenaria.En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en los años 1936-1939, durante la Guerra Española de 1936-1939, 60.000 marroquíes (algunos historiadores hablan de 180.000, incluso 800.000 alistados por el general Franco, entonces comandante en jefe de las fuerzas armadas en las regiones de Marruecos bajo protectorado español) participaron junto a las tropas militares del general en la guerra contra los republicanos españoles.Según los historiadores, el general Franco nunca habría logrado establecer su dictadura si no hubiera recibido una valiosa «mano amiga» de los marroquíes para aplastar a los combatientes de la resistencia comunistas, anarquistas y republicanos españoles que luchaban por una España libre, republicana y socialista.Al final de la Guerra Civil Española, los auxiliares marroquíes regresaron a su país con una pensión pagada durante décadas por el régimen franquista fascista.Al término de la Segunda Guerra Mundial, en Argelia, durante la insurrección del 8 de mayo de 1945 en Sétif, Guelma y Kherrata, para reprimir al pueblo argelino insurgente, las autoridades coloniales emplearon fuerzas armadas regulares, pero también a mercenarios marroquíes. De hecho, como era costumbre, la Francia colonialista respondió violentamente. El 11 de mayo de 1945, el jefe de gobierno, Charles de Gaulle, ordenó la intervención del ejército..Más de 2.000 soldados fueron enviados a Argelia, apoyados por la legión extranjera, pero también por goumiers marroquíes. Para restablecer el orden colonial y aterrorizar a los argelinos, las tropas armadas francesas y las milicias compuestas por civiles pied-noir, fueron asistidas por auxiliares marroquíes y llevaron a cabo la “pacificación” de las regiones que se levantaban para reclamar la independencia de Argelia. La represión fue sangrienta. Francia reprimió de manera sangrienta aquellas manifestaciones. Pueblos enteros fueron diezmados, quemados y familias quemadas vivas. El resultado: 45.000 “nativos” argelinos masacrados, exterminados por las autoridades coloniales francesas, los pieds-noirs, fueron ayudados por auxiliares marroquíes, los goumiers.Unos meses más tarde, a partir de 1946, en Madagascar, haciéndose eco del levantamiento del pueblo argelino, estallaron violentas manifestaciones en diferentes localidades de la isla contra la dominación colonialista arbitraria. Estas manifestaciones se transformaron rápidamente en disturbios, con gritos de “¡Viva la independencia!”Más tarde, el 29 de marzo de 1947, cientos de hombres se levantaron contra la pobreza, en particular contra las exacciones de los colonos, estos franceses imbuidos de su superioridad, impregnados de arrogancia, instalados en su dominación la que creían eterna, estos antepasados de los actuales sionistas que colonizan Palestina. Armados únicamente con azagayas y cortadores, atacaron ciudades y plantaciones costeras. Atacaron a los europeos. El levantamiento fue creciendo. rápidamente y toda la isla estalló en llamas. La reacción colonial fue violenta y brutal y se inició el 4 de abril de 1947, apoyado por la imposición del estado de sitio. La Francia colonialista envió inmediatamente tropas coloniales, y en particular fusileros marroquíes, a Madagascar para sofocar la insurrección. A principios de 1948 se movilizaron en total 18.000 hombres: de infantería, paracaidistas y fuerzas aéreas y atacaron a civiles desarmados.La represión se dejó caer sobre la población malgache en rebelión. Estas primeras revueltas fueron duramente reprimidas: torturas, ejecuciones sumarias, reagrupamientos forzosos, incendios de pueblos, etc. Durante la expedición punitiva a Madagascar, el ejército francés experimenta con una nueva técnica de guerra psicológica: los sospechosos eran arrojados vivos desde el avión para aterrorizar a los aldeanos de su región.En pocos meses, la “pacificación” provocó la muerte de 89.000 malgaches. Las fuerzas coloniales perdieron 1.900 hombres (principalmente auxiliares malgaches). También murieron 550 europeos, entre ellos 350 soldados.Asimismo, desde 2015, el régimen monárquico marroquí participa, como mercenario oficial dentro de la coalición militar genocida liderada por Arabia Saudita, en el genocidio de la población yemení.A este respecto, conviene recordar que desde hace un mes, bajo el patrocinio del régimen de Makhzen, se organizaron varias manifestaciones «en solidaridad con el pueblo palestino», «para denunciar la masacre de los habitantes de Gaza por parte de Israel» (sic). Ahora bien, ¿dónde estaban esos millones de hipócritas marroquíes, cuando, durante años, su país, es decir su rey, participó en el genocidio del pueblo yemení como parte de la coalición militar encabezada por la monarquía feudal saudí?Además, del mismo modo que el rey Mohammed VI, aliado de Israel y culpable del crimen de genocidio contra los yemeníes, no tiene credibilidad al defender hipócritamente al pueblo palestino mártir, al pueblo marroquí, cómplice de crímenes de guerra contra la humanidad por su silencio y su apoyo a a ellos. El monarca sanguinario, no tiene legitimidad para manifestarse en apoyo de los palestinos, víctimas del genocidio actualmente cometido por Israel el aliado de su país. Marruecos e Israel están en el mismo bando: el de los criminales de guerra y genocidas.Recordemos que dentro de ocho años la guerra en Yemen habrá sido uno de los conflictos armados más mortíferos de principios del siglo XXI: más de 380.000 yemeníes han sido masacrados, 4 millones de desplazados, el 80% de la población sigue dependiendo de la ayuda humanitaria, 17,3 millones de personas han sido afectadas por la catástrofe humanitaria, de los cuales 5 millones se encuentran en una situación cercana a la hambruna y, por lo tanto, inevitablemente condenados a morir, debido a la guerra genocida liderada por la coalición de una decena de países musulmanes, entre ellos Marruecos.Fuente: Algérie 54. Traducción al español de WR.Notas:1. “Escándalo: Mercenarios marroquíes participan en las masacres en Gaza”, Argelia Patriótica, 13 de noviembre de 2023.