PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE

25 JULIO 2020

“..Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a qué no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda..”

Silvio Rodriguez

LOS TRABAJADORES Y LA FOM – NUESTRO HOMENAJE EN EL CENTENARIO DE LA MATANZA.

Parte 5

25.- Más de 100 años se han cumplido desde que la gestión de la FOM puso en jaque a abusadores y explotadores, muchos de estos herederos sangrientos de quienes se apropiaron de enormes extensiones de tierras, y masacraron a miles de aborígenes de diversas etnias.

26.- La Federación Obrera de Magallanes fue una activa organización de obreros que abogaba por la dignificacion de estos en el plano económico y social, con una clara visión del cambio social.

Una de las grandes campañas de la FOM en su trabajo con la base fue el combate contra el analfabetismo y el consumo de alcohol. Apoyaban y promovían el esparcimiento y la unión familiar, generando en su sede los espacios para ello.

27.- Por lo anterior, fue generando un gran rechazo en sus adversarios de clase, aunque la alta afiliación y reconocimiento a su trabajo, provocaba que este rencor se acumulara y se reflejara cada cierto tiempo en acciones de hostigamiento hacia la FOM y sus dirigentes, que no pasaron a mayores.

28.- El 24 de julio de 1920 se convocó en Punta Arenas a un “acto patriótico”. Algunas versiones dicen que la FOM fue invitada pero no asistió por estar muy encima la fecha, mientras otras dicen que la mentada invitación no alcanzó a ser discutida por la directiva.

La actividad fue organizada por la Liga Patriótica y tenía por finalidad expresar el apoyo al gobierno del presidente Sanfuentes, quien había ordenado un movimiento parcial de tropas al norte, ante supuestas amenazas peruano – bolivianas.

Al culminar el mitin pasaron por la sede de la FOM miembros de la Liga, quienes arrojaron piedras e hicieron disparos al aire, por lo que se ordenó el cierre del local y se aumentó la guardia que cuidaba de sede.

29.- El 25 de julio hubo calma, se disminuyó la guardia y el 26 la actividad fue normal durante todo el día.

Todo cambió desde las 3 de la madrugada del 27 de julio, momento en que grupos de asaltantes dirigidos por el comandante del batallón Magallanes Jose Barceló y el prefecto de carabineros mayor Aníbal Parada, comenzaron a disparar contra la sede sindical.

Dicen crónicas de la época que se dispararon más de 2 mil tiros, mataron a quienes se encontraban adentro y luego prendieron fuego a la sede.

Los que no murieron por los tiros murieron quemados.

Continuara

Educar – Organizar – Luchar

MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario C.G.T. CHILE

